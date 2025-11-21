La décision est tombée à la suite d’un contrôle mené le 20 novembre 2025 par deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône. Le rapport met en évidence, selon l’arrêté, des "manquements graves aux règles d'hygiène prescrites par le règlement (CE) n°852/2004" au sein du restaurant "Sur le Pouce", situé 242 rue Nationale à Villefranche-sur-Saône et exploité par la SAS du même nom, présidée par Madame Brigitte Cruz.

Parmi les constats listés, l’arrêté mentionne notamment "la production dans des locaux non adaptés pour l'exécution hygiénique des opérations liées aux denrées alimentaires, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage, l'absence de référence HACCP, l’absence de maîtrise et de surveillance des process à risque, des mauvaises conditions de stockage" ou encore la "détention de denrées à des températures non conformes."

Les agents relèvent aussi l’"absence d'information sur les substances allergènes, l’absence de traçabilité des denrées, l’absence de dispositif hygiénique pour le lavage des mains et un manque de connaissance des bonnes pratiques d’hygiène."

Rénovation complète des locaux

La préfecture estime que la poursuite de l’activité, "dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique)." En raison de l’urgence, "la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable [...] n'est pas envisageable."

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations, l’arrêté prononce donc "la fermeture administrative de l'activité de restauration de l'établissement."

La mesure restera en vigueur jusqu’à la réalisation d’une longue liste de corrections imposées, allant de la rénovation complète des locaux à la mise en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire, en passant par la traçabilité, les autocontrôles, la gestion des températures, la lutte contre les nuisibles, la formation du personnel ou l’installation de lave-mains hygiéniques. La réouverture ne pourra "avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations, qui aura constaté l'effectivité de l'intégralité des mesures correctives précitées."