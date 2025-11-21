La décision est tombée à la suite d’un contrôle mené le 20 novembre 2025 par deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône. Le rapport met en évidence, selon l’arrêté, des "manquements graves aux règles d'hygiène prescrites par le règlement (CE) n°852/2004" au sein du restaurant "Sur le Pouce", situé 242 rue Nationale à Villefranche-sur-Saône et exploité par la SAS du même nom, présidée par Madame Brigitte Cruz.
Parmi les constats listés, l’arrêté mentionne notamment "la production dans des locaux non adaptés pour l'exécution hygiénique des opérations liées aux denrées alimentaires, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage, l'absence de référence HACCP, l’absence de maîtrise et de surveillance des process à risque, des mauvaises conditions de stockage" ou encore la "détention de denrées à des températures non conformes."
Les agents relèvent aussi l’"absence d'information sur les substances allergènes, l’absence de traçabilité des denrées, l’absence de dispositif hygiénique pour le lavage des mains et un manque de connaissance des bonnes pratiques d’hygiène."
Rénovation complète des locaux
La préfecture estime que la poursuite de l’activité, "dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique)." En raison de l’urgence, "la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable [...] n'est pas envisageable."
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations, l’arrêté prononce donc "la fermeture administrative de l'activité de restauration de l'établissement."
La mesure restera en vigueur jusqu’à la réalisation d’une longue liste de corrections imposées, allant de la rénovation complète des locaux à la mise en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire, en passant par la traçabilité, les autocontrôles, la gestion des températures, la lutte contre les nuisibles, la formation du personnel ou l’installation de lave-mains hygiéniques. La réouverture ne pourra "avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations, qui aura constaté l'effectivité de l'intégralité des mesures correctives précitées."
Je déjeune une fois par semaine " sur le pouce" . J'ai jamais été malade! La cuisine est au top! l'accueil est au top!Signaler Répondre
La meilleure cuisine de Villefranche, et j'ai fais tout les restos!
Alors les langues de vipères allez taper sur les kébabs, les coiffeurs blanchisseurs de l'argent de la drogue!
Ceux qui défendent l'indéfendable sont motivés par quoi ?Signaler Répondre
Pour faire du buzz ?
Par malice, rendre malades leur concitoyens ?
Par inconscience coupable dans leur commentaire ?
Pour rajouter du n'importe quoi à ce que les inspecteurs ont trouvé ?
La liste des griefs montre une mise en danger de la santé d'autrui. Ce ne sont pas des pro ou bien des pro qui n'appliquent pas où plus les règles minimalistes pour garantir de ne pas rendre malade les consommateurs.
Michel, fais vite les travaux! On mange si bien chez toi 😉😉Signaler Répondre
Vous n'avez pas l'impression d'exagérer un peu. Combien de fermetures de restaurants et combien de restaurants en métropole ? On est vraiment très très loin de fermer tous les restaurants de la métropole et d'ailleurs. Ne confondez pas ces bouis-bouis avec de vrais restaurants qui, eux respectent les règles. Et ces bouis-bouis, comme je dis n'ont aussi rien à voir avec tous les autres commerces qui, pour beaucoup, ferment vraiment à cause des mesures prises par les écolos. C'est vous qui devriez vous remettre en cause.Signaler Répondre
quelle angoisse :il y a de quoi se ronger les onglesSignaler Répondre
C est un lieu précieux de la rue nat depuis 8 ans. Les normes oui mais comment aider les restaurateurs à s'en sortir plutôt que les plomber... Sur le Pouce est l'un des meilleurs restaurants de Villefranche avec une cuisine traditionnelle, soignée et variée... Les pouvoirs publics suite à ces contrôles devraient pouvoir soutenir ce type d'établissement qui représente l'ame des petites villes, les lieux ressources pour se rencontrer, se réunir et pourvoir aux traditions françaises.Signaler Répondre
Les contrôleurs devraient contrôler les buvettes des associations au niveau du lavage des verres.Signaler Répondre
C'est quand même bien, on a passé des décennies sans pratiquement aucun contrôles sur ces commerces, enfin on s'occupe (un peu) de la santé des consommateurs.Signaler Répondre
J’adore les commerçants et les restaurateurs en métropole de Lyon. Ils sont toujours en train de se plaindre. C’est toujours la faute des écolos si leurs chiffres d’affaires baissent. Ils ont été infectés au festival des lumières avec Grégory Doucet.Signaler Répondre
Y’a jamais eu autant de fermeture pour des questions d’hygiène.