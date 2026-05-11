Gerland : le nouvel immeuble de bureaux EXO7 change de mains avant l’arrivée d’Edvance

Les promoteurs 6e Sens Immobilier et Carré d’or annoncent la vente de l’immeuble de bureaux EXO7, situé boulevard Jules-Carteret dans le quartier de Gerland, à un groupement bancaire.

L’opération concerne un ensemble tertiaire de nouvelle génération développé en co-promotion dans le 7e arrondissement de Lyon.

Le bâtiment représente une surface totale de 7 745 m², comprenant près de 7 000 m² de bureaux ainsi que 765 m² de terrasses et plusieurs espaces extérieurs paysagers.

Conçu par le cabinet SOHO Atlas, l’immeuble a été pensé autour des nouveaux usages tertiaires, avec des plateaux modulables et un accès facilité aux mobilités douces grâce à la proximité du tramway.

La transaction a été réalisée sur la base d’un rendement de 5,5 % acte en main. Le bâtiment est sécurisé par un bail de neuf ans signé avec Edvance, qui doit y installer ses salariés à partir de septembre 2026.

EXO7 vise par ailleurs la certification environnementale BREEAM Excellent, attestant de performances énergétiques élevées et d’un haut niveau de confort pour les futurs occupants.

Dans le communiqué, Sylvain Bertrand, directeur développement Carré d’or, estime que le projet illustre la capacité des promoteurs à développer "des projets tertiaires d’envergure" intégrés aux grandes dynamiques urbaines lyonnaises.

De son côté, la directrice associée de 6e Sens Immobilier, Anne Gagneux, souligne l’intérêt des investisseurs pour "des immeubles neufs sécurisés par des baux longs et bénéficiant d’un haut niveau de certification environnementale".