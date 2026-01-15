Lyon : un immeuble emblématique des Cordeliers change de mains en Presqu’île

Les sociétés 6e Sens Immobilier, Montaigne Invest et CEPRAL annoncent avoir conclu, mi-janvier, une transaction off-market portant sur une partie de l’ancien immeuble des Grands Magasins des Cordeliers, bâtiment patrimonial bien connu du centre-ville de Lyon.

Édifié en 1890 puis transformé en immeuble tertiaire à la fin des années 1990, l’ensemble concerné occupe les étages supérieurs du bâtiment, du 3ᵉ au 7ᵉ étage.

Les surfaces acquises, aujourd’hui louées à sept entreprises, offrent des plateaux de bureaux avec vues dégagées sur la ville, notamment en direction de la colline de Fourvière. Les niveaux inférieurs du bâtiment, non concernés par la transaction, accueillent plusieurs commerces, dont l'enseigne Boulanger.

Un étage, représentant environ 1 200 m², est actuellement vacant. Les acquéreurs entendent s’appuyer sur cette disponibilité pour engager des travaux de repositionnement, afin d’adapter les espaces aux standards actuels du marché tertiaire haut de gamme.

Si le montant de la transaction n’a pas été communiqué, cette opération intervient dans un contexte où le marché des bureaux lyonnais reste contrasté, entre tensions sur certaines localisations périphériques et maintien de l’attractivité des emplacements hypercentraux.

Les acquéreurs ont été accompagnés par l’étude Bremens pour cette opération. Le cabinet BBC Architectes interviendra sur le projet de requalification des surfaces vacantes.