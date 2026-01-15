Immobilier

Lyon : un immeuble emblématique des Cordeliers change de mains en Presqu’île

DR Erick Saillet

Un ensemble de bureaux de près de 6 500 m2, situé au cœur de la Presqu’île lyonnaise, vient d’être acquis par un trio d’investisseurs.

Les sociétés 6e Sens Immobilier, Montaigne Invest et CEPRAL annoncent avoir conclu, mi-janvier, une transaction off-market portant sur une partie de l’ancien immeuble des Grands Magasins des Cordeliers, bâtiment patrimonial bien connu du centre-ville de Lyon.

Édifié en 1890 puis transformé en immeuble tertiaire à la fin des années 1990, l’ensemble concerné occupe les étages supérieurs du bâtiment, du 3ᵉ au 7ᵉ étage.

Les surfaces acquises, aujourd’hui louées à sept entreprises, offrent des plateaux de bureaux avec vues dégagées sur la ville, notamment en direction de la colline de Fourvière. Les niveaux inférieurs du bâtiment, non concernés par la transaction, accueillent plusieurs commerces, dont l'enseigne Boulanger.

Un étage, représentant environ 1 200 m², est actuellement vacant. Les acquéreurs entendent s’appuyer sur cette disponibilité pour engager des travaux de repositionnement, afin d’adapter les espaces aux standards actuels du marché tertiaire haut de gamme.

Si le montant de la transaction n’a pas été communiqué, cette opération intervient dans un contexte où le marché des bureaux lyonnais reste contrasté, entre tensions sur certaines localisations périphériques et maintien de l’attractivité des emplacements hypercentraux.

Les acquéreurs ont été accompagnés par l’étude Bremens pour cette opération. Le cabinet BBC Architectes interviendra sur le projet de requalification des surfaces vacantes.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
et oui le 15/01/2026 à 15:30
Jeanne d'Arc a écrit le 15/01/2026 à 15h16

Voilà le monde d aulas , du business et des transactions off market

si nous ne travaillons pas tu n’auras plus d’aides sociales

avatar
leger le 15/01/2026 à 15:27
Jeanne d'Arc a écrit le 15/01/2026 à 15h16

Voilà le monde d aulas , du business et des transactions off market

qu'est ce qui te jeanne d'arc dans le monde d'Aulas ??? la réussite ? c'est sur si tu réagis ainsi c'est que tu dois en manquer de la réussite.

avatar
Jeanne d’Arc le 15/01/2026 à 15:16

Voilà le monde d aulas , du business et des transactions off market

avatar
C est économique le 15/01/2026 à 14:40
lauremelodye a écrit le 15/01/2026 à 14h26

Dites Lyon-Mag vous n'êtes pas obligé de recopier bêtement les communiqués quasi publicitaire
Parce que Off-Market c'est hors du marché , en l'occurrence hors du marché des annonces des biens à vendre
Voilà c'est français, çà fait moins "in" que l'anglicisme à la noix, qui fait pompeux prétentieux

...Voila qui fera une "pige" a un "pisse papier".
C est pas cher , et ça fait travailler les putaclics .

avatar
lauremelodye le 15/01/2026 à 14:26

Dites Lyon-Mag vous n'êtes pas obligé de recopier bêtement les communiqués quasi publicitaire
Parce que Off-Market c'est hors du marché , en l'occurrence hors du marché des annonces des biens à vendre
Voilà c'est français, çà fait moins "in" que l'anglicisme à la noix, qui fait pompeux prétentieux

