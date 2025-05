"Vous me donnez envie de vomir" : le directeur général adjoint de 6e Sens Immobilier s'adresse aux casseurs du 1er-Mai à Lyon

La faute à des dizaines de black blocs, qui ont notamment réussi à forcer l'entrée du siège de 6e Sens Immobilier sur le quai Claude-Bernard. Une oeuvre d'art en forme de gorille y a été volée et transportée jusqu'à la place Jean-Macé en guise de trophée.

Des dégradations condamnées par de nombreux élus à Lyon, à l'instar du président de la Métropole Bruno Bernard.

Et évidemment par le directeur général adjoint du promoteur immobilier, Jean-Christophe Vincent, également président du club de Lyon-La Duchère.

"Pour (les black blocs), détruire les locaux d’un promoteur immobilier, c’est s’attaquer à un symbole du capitalisme. Pourtant les salariés de 6e Sens sont des travailleurs comme les autres qui se lèvent chaque matin pour aller bosser. Ils sont techniciens, assistants, comptables, ingénieurs, certainement pas rentiers du capital", écrit-il sur son compte LinkedIn, rappelant que 6e Sens Immobilier "redistribue des millions d’euros pour des projets éducatifs, comme ceux du club de football de Lyon - La Duchère auprès de jeunes socialement vulnérables, pour des projets solidaires comme l’hôtel Moderne, en plein coeur de Lyon, que gèrent Habitat et Humanisme Rhône et Caracol, qui permet à des réfugiés, des SDF et des étudiants en situation de précarité de se loger".

Les locaux du siège du promoteur immobilier 6e Sens sont forcés, le quai est inondé de lacrymogène à Lyon pic.twitter.com/CGKtvhHGDA — Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2025

S'adressant directement aux casseurs, mais aussi "aux élus qui ne les condamneraient pas voire qui les soutiendraient", Jean-Christophe Vincent leur pose la question suivante pour y répondre immédiatement : "Et vous, vous faites quoi pour les plus vulnérables de notre société ? Rien. Vous cassez et nuisez au plus grand nombre à cause de votre insondable connerie et votre brutalité sans limite. Vous me donnez envie de vomir".