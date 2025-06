Lyon : 6e Sens Immobilier cède quatre commerces et un plateau de bureaux à Paris

Un an après l’acquisition de cinq immeubles derrière le BHV Rivoli, la société lyonnaise de promotion et revalorisation immobilière, 6e Sens Immobilier, a annoncé ce mardi 10 juin la vente de son portefeuille de commerces DIONYSOS, situé dans le quartier parisien du Marais, à un véhicule OPCI dirigé par Groupama GAN REIM.

Quatre commerces et un plateau de bureau, tous situés dans la capitale et occupés par certains groupes prestigieux comme Rossignol, font partie de la transaction. Cela représente 1579m2 de commerces et un montant de 27,1 millions d’euros HD.

"Cette cession marque une étape significative dans notre stratégie de valorisation du patrimoine immobilier", se félicite le groupe.

Pour le président de 6e Sens Immobilier, Nicolas Gagneux, cette cession est plus qu’importante pour la société : "Elle illustre notre capacité à transformer des actifs complexes pour en révéler tout le potentiel. En quelques mois, nous avons repositionné ce portefeuille et sécurisé des baux attractifs avec des enseignes fortes, ce qui démontre notre savoir-faire en matière et de valorisation. Nous sommes ravis de céder ces actifs à un acteur de référence comme Groupama, qui saura poursuivre cette dynamique."