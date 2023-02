Jean-Christophe Vincent : "Lyon - La Duchère peut être une offre complémentaire de l'OL"

Un changement de nom et une relégation plus tard, le président duchérois a accepté de dresser un bilan de son début de mandat et de dévoiler ses ambitions.

Quel regard portez-vous sur le travail accompli depuis votre arrivée à la tête du club ?

Il faut regarder deux choses : le plan sportif et ce qui nous caractérise, c’est-à-dire l'investissement sur ce territoire au niveau social, car les deux points sont autant importants pour nous. On porte un projet singulier, que l’on veut à la fois d'excellence sportive et d'excellence sociale. (Lire la suite sur Lyon Foot)