Paiement de joueurs avec de faux frais kilométriques : l'ancien président de Lyon-La Duchère entendu par la PJ de Lyon

Selon L'Equipe, Mohamed Tria a été interrogé dans le cadre d'une enquête ouverte pour des suspicions de rémunérations occultes. Cette enquête avait été ouverte par le parquet de Lyon après un signalement de la fédération française de football.

A l'origine de cette affaire, un joueur du club qui aurait bénéficié de ce stratagème durant son bail à la Duchère. Entre 2015 et 2019, il était ainsi payé deux fois par mois : le salaire officiel de 2000 euros et les faux frais kilométriques de 1400 euros, justifiés par une mission fictive de scouting (repérage de joueurs à recruter ndlr). Ce joueur avait décidé de révéler la supercherie après son licenciement et d'un procès aux prud'hommes.

D'autres joueurs auraient également admis avoir bénéficié du même traitement.

Depuis, la direction a changé, tout comme les statuts du club, qui est passé en 2019 d'association à SASP, ce qui aurait mis obligatoirement fin à cette pratique présumée.