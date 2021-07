Football : Lyon-La Duchère officiellement relégué en N2, le club va contester auprès du CNOSF

La FFF a validé la liste des équipes participant au championnat de National. Le club de Lyon-La Duchère (ex-SC Lyon) est officiellement relégué en N2 après avoir fini lanterne rouge à la 18e place du championnat la saison passée. "L'équipe classée dernière d'un championnat ne peut être repêchée", a précisé la FFF. Boulogne-sur-Mer, le FC Bastia-Borgo et Créteil sont maintenus en N1.

Pour remplacer Lyon-Duchère, c'est le CS Sedan qui a été choisi après avoir fini meilleur deuxième de N2 lors de la saison 2019-2020, indique le Parisien.

Une annonce qui a dû faire grincer des dents le nouveau président du club, Jean-Christophe Vincent, nommé après le départ de Mohamed Tria. D'autant que depuis quelques semaines, Lyon-La Duchère réalisait un gros mercato et avait annoncé de nombreuses signatures de joueurs malgré l'épée de Damoclès, qui a fini par se décrocher et tomber sur la tête des dirigeants lyonnais.

Une véritable descente aux enfers alors que la formation du 9e arrondissement de Lyon rêvait il y a peu d'une accession en Ligue 2, malgré les contraintes imposées par le changement de statut professionnel qui l'accompagne.

Mise à jour à 20h30 : Le club de Lyon-La Duchère a réagi dans un communiqué et annonce saisir le Comité National Olympique et sportif Français "pour solliciter une conciliation et sa réintégration en N1".

"Cette décision est irrespectueuse. Depuis la fin du championnat de National, le 15 mai dernier, le club n’a eu aucun contact avec la Fédération malgré son courrier au président LE GRAËT et sa lettre ouverte publiée dans de nombreux médias. Nous avons dû préparer la future saison dans la plus complète incertitude. À travers ce comportement, la FFF manque de respect à un club qui joue un rôle sportif, éducatif et social reconnu à Lyon, ainsi qu’à nos partenaires publics et privés qui nous soutiennent, et à l’ensemble de notre encadrement technique, à nos joueurs et à nos supporters", écrit également le club à travers la plume de son président.