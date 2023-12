Jean-Christophe Vincent : "Lyon-La Duchère peut proposer un projet de territoire aux chefs d'entreprise"

Ce samedi, Lyon-La Duchère dispute le 8e tour de la Coupe de France face à Thonon Évian Grand Genève Football Club. Et après son exploit contre Bastia (Ligue 2), l'objectif est clairement de se qualifier pour les 32e de finale et pourquoi pas d'affronter une Ligue 1.

"L'objectif sportif ultime, c'est la montée en N2", tempère le président Jean-Christophe Vincent, qui reconnaît un "éclairage sur le club" grâce à la compétition.

Lyon-La Duchère veut désormais "attirer les chefs d'entreprise". "L'OL et le LOU ont été des projets de chefs d'entreprise locaux", analyse Jean-Christophe Vincent, qui estime que ce n'est désormais plus le cas du côté de Décines. "On peut proposer un projet de territoire à leur place aux chefs d'entreprise qui veulent s'inscrire dans cette histoire du développement du sport lyonnais", poursuit-il.

Ancien collaborateur de Gérard Collomb, il a suivi la cérémonie de la semaine dernière sur le parvis de Saint-Jean. "Ses obsèques lui ont donné une dimension à la hauteur d'Edouard Herriot", estime Jean-Christophe Vincent.

00:00 Coupe de France

01:40 Rétrogradation en N3

03:41 Modèle économique

04:46 Fête des Lumières à la Duchère

06:00 Décès de Gérard Collomb