Yasmine Bouagga : "On doit aussi être en coopération et en dialogue avec LFI et Coeur Lyonnais pour faire avancer la ville"

Maire du 1er arrondissement de Lyon, Yasmine Bouagga débute ce nouveau mandat avec la fonction de co-présidente du groupe écologiste à la Ville de Lyon. Outre les partenaires de gauche, "on doit aussi être en coopération, en dialogue, en échange avec les groupes politiques d'opposition que sont les Insoumis et Cœur Lyonnais, pour pouvoir dialoguer dans l'intérêt des Lyonnais sur un certain nombre de sujets qui peuvent être clivants, mais qui peuvent être aussi tout à fait consensuels et qu'on a besoin de pouvoir faire avancer sur la ville".

Le sujet clivant de l'été, c'est évidemment la ZTL et le sort réservé à la rue Grenette par la Métropole. Yasmine Bouagga reconnaît des discussions en cours avec Pierre Oliver : "Le sujet, ce n'est pas uniquement qui va gagner, qui va faire des concessions, etc. Il y a une réalité de terrain qu'il faut prendre en compte et qui a été souvent déformée dans ces vidéos TikTok en disant qu'on ferme la presqu'île, on interdit les voitures, on cause la mort des commerces, etc. La réalité sur le terrain, c'est qu'il y a une très forte fréquentation de la Presqu'île par les piétons".

"Maintenant, la question c'est comment on assure la sécurité de ces piétons si on refait passer des voitures, des bus à haut niveau de service dans des rues qui ne sont pas faites pour, qui sont trop étroites", poursuit l'édile du 1er arrondissement.

Autre sujet important de son territoire : le campement du jardin des Chartreux. "Il y a une opportunité en termes de d'alignement ville, métropole, État pour en finir avec cette situation qui est indigne pour les gens qui y vivent. (…) Les gens ne viennent pas là pour vivre dans des campements et donc on a besoin là de répondre à cette urgence sociale. Et moi je pense que le contexte actuel est plutôt favorable à apporter des solutions d'hébergement dignes à ces personnes avec le concours fort de l'Etat", conclut Yasmine Bouagga.

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