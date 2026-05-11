Yasmine Bouagga : "On doit aussi être en coopération et en dialogue avec LFI et Coeur Lyonnais pour faire avancer la ville"

Maire du 1er arrondissement de Lyon, Yasmine Bouagga débute ce nouveau mandat avec la fonction de co-présidente du groupe écologiste à la Ville de Lyon. Outre les partenaires de gauche, "on doit aussi être en coopération, en dialogue, en échange avec les groupes politiques d'opposition que sont les Insoumis et Cœur Lyonnais, pour pouvoir dialoguer dans l'intérêt des Lyonnais sur un certain nombre de sujets qui peuvent être clivants, mais qui peuvent être aussi tout à fait consensuels et qu'on a besoin de pouvoir faire avancer sur la ville".
Le sujet clivant de l'été, c'est évidemment la ZTL et le sort réservé à la rue Grenette par la Métropole. Yasmine Bouagga reconnaît des discussions en cours avec Pierre Oliver : "Le sujet, ce n'est pas uniquement qui va gagner, qui va faire des concessions, etc. Il y a une réalité de terrain qu'il faut prendre en compte et qui a été souvent déformée dans ces vidéos TikTok en disant qu'on ferme la presqu'île, on interdit les voitures, on cause la mort des commerces, etc. La réalité sur le terrain, c'est qu'il y a une très forte fréquentation de la Presqu'île par les piétons".
"Maintenant, la question c'est comment on assure la sécurité de ces piétons si on refait passer des voitures, des bus à haut niveau de service dans des rues qui ne sont pas faites pour, qui sont trop étroites", poursuit l'édile du 1er arrondissement.
Autre sujet important de son territoire : le campement du jardin des Chartreux. "Il y a une opportunité en termes de d'alignement ville, métropole, État pour en finir avec cette situation qui est indigne pour les gens qui y vivent. (…) Les gens ne viennent pas là pour vivre dans des campements et donc on a besoin là de répondre à cette urgence sociale. Et moi je pense que le contexte actuel est plutôt favorable à apporter des solutions d'hébergement dignes à ces personnes avec le concours fort de l'Etat", conclut Yasmine Bouagga.
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commence par comprendre la laicite. mais pour résumerSignaler Répondre
l'etat et ses agents sont neutres.
les gens font ce qu'ils veulent.
un pays laic n'est pas un pays qui interdit de pratiquer sa religion comme bon lui semble mais qui autorise toutes les pratiques religieuses.
dans le respect de l'ordre public. sachant que le fait de voir unee femme voilée n'est pas un trouble à l'ordre public.
Le rapport entre le voile et les valeurs de la République Française ?Signaler Répondre
Le rapport entre des caractéristiques physiques (roux/race) et une idéologie (polico-religieuse) ?
Top compliqué ou trop simplistes tes arguments ?
explication de texte car les métaphores et les démonstrations par l'absurde c'est trop pour toi.Signaler Répondre
mon argument est le pouvoir au peuple, la démocratie, ... ne peux pas être la réponse à une problématique.
tu n'as pas l'air d'accord soit
donc lorsque dans 6 mois les candidats (dont certains ce sont déjà prononcés ; bardella retailleau, wauquiez, attal...) vont nous proposer d'interdire le port du voile dans l'espace public (droit garanti par l'article 1 de la constitution de la République Française)
tu dis quoi "les Français ont voté! otez vos voiles!" et OSEF les valeurs de la République Française
ou tant pis pour la démocratie on appliquera pas votre choix car il est anti républicain et invalide sur le plan constitutionnel?
utiliser les roux, c'etaient pour prendre un exemple (fort improbable) qui ne soit pas dans les polémiques actuelles : ZFE ZTL port du voile... pour dépassionner le débat.
a ton tour
C'est pour indiquer quoi des femmes qui imposent leur conviction religieuse de façon ostentatoire dans l'espace public d'un pays laïc ? C'est pour donner quel message par rapport aux valeurs républicaines ? Par rapport aux valeurs d'égalité hommes/femmes ? Cela pose la question de l'universalisme républicain ?Signaler Répondre
Ils sont où vos arguments ? Dans les cheveux roux ? Développer des arguments face à du vent, cela n'a aucun sens et le mieux c'est que ça ose parler de débat....ça ose tout : risible.Signaler Répondre
tu as zéro argument pour un débat d'actualité.Signaler Répondre
merci d'avoir participé au débat.
comme quoi j'avais pas tort quand je disais "vous pensez que les lecteurs qui partagent vos convictions sont trop cons pour répondre?"
Que dire d'autre avec votre réaction aussi débile que ridicule ? Crier au génie avec votre comparaison capillaire ?Signaler Répondre
est ta seule argumentation face à des déclarations avérées?Signaler Répondre
C'est du vent votre réaction, rien d'autre : comme vous dites : absurde.Signaler Répondre
Et ça part de ça "et si le vote du peuple c'est de tuer tous les roux?"
Je suis bien d'accord, si on ne veut pas d'une dictature LFI il faut absolument opter pour une dictature RN...Signaler Répondre
pourtant se pose la question d'interdire le voile aux femmes musulmanes ce qui est anti républicain, invalide sur la plan constitutionnel.Signaler Répondre
ce n'est pas un écran de fumée mais une démonstration par l'absurde aux gens qui déclarent
"Dans une démocratie, on respecte le vote du peuple, même si ce vote dérange."
Votre question débile pour faire écran de fumée ? Ce que vous proposez est anti républicain, invalide sur la plan constitutionnel : la question ne se pose même pas....Signaler Répondre
une réponse à la question?Signaler Répondre
qu'elle commence par s'occuper de détaguer certaines rue complètement "pourries" de son arrondissement !!!!!Signaler Répondre
Le rapport avec les valeurs républicaines et le vote dans une démocratie ? Cela dit il y a bien un parti comme LFI avec ses idées dangereuses pour la démocratie et ses atteintes aux valeurs républicaines qui existe en France....Signaler Répondre
je te l'ai traduit juste en dessous.Signaler Répondre
et j'attends ta réponse avec impatience.
et si le vote du peuple c'est de tuer tous les roux? que fait on? car je te le cache pas en tant que roux ce vote me dérange.Signaler Répondre
Merci de bien vouloir traduire en français intelligible et de bon sens un texte totalement incompréhensible pour le lecteur lambdaSignaler Répondre
je suis curieux de savoir pourquoi alors que vous diffuser des appels aux meurtres avec des commentaires tel que "la valise ou le cercueil" vous ne diffusez pas une simple question métaphorique pour savoir comment l'on doit se comporter si le peuple décide de commettre des actions répréhensibles?Signaler Répondre
vous pensez que les lecteurs qui partagent vos convictions sont trop cons pour répondre?
je vois que vous les connaissez bien.
Non, Madame, on ne dialogue pas avec un parti comme La France insoumise, on le combat. Ce parti est celui de la violence, du mensonge, qui ne veut qu'une chose: le chaos en France. Il est dirigé par un trotskiste lambertiste, mouvement d'extrême-gauche, totalitaire et ultra-violent, qui a crée La jeune garde, mouvement qui est soupçonné d'avoir participé au meurtre d'un jeune de vingt ans. Madame Panneau à l'Assemblée, le maire LFI de la commune de Saint Denis, ont annoncé qu'ils refuseraient de respecter le vote des Français en cas de victoire du RN (ce que je regretterais bien sur). L'affichage d'un soit-disant parti écologique auquel vous appartenez n'est qu'un "faux-nez", car il est avant tout un parti d'extrême-gauche qui est dans les pas de LFI. Il suffit de lire les déclarations de madame Tondelier, qui varient d'un jour à l'autre, pour comprendre que votre parti n'a pas sa place dans une démocratie. Dans une démocratie, on respecte le vote du peuple, même si ce vote dérange.Signaler Répondre
Quelle irresponsabilité ! Ou est l’écologie dans ce tripatouillage politique ‘ En vrai , Melanchon il s’en fout! Il reve d’une société à la Chavez ou à la Che Guevara !!! Avec des citoyens soumis ! Les réfractaires seraient éliminés ! Adieu la liberté d’expression ! La Marine a un boulevard avec cette visions hyper sectaire !Signaler Répondre
Même pas en rêve. LFI n’est pas républicain.Signaler Répondre
C'est grave ce que vous écrivez !Signaler Répondre
Quand vous votez pour la mairie , vous choisissez un candidat avec un programme en rapport avec les compétences définies par la loi...
Et vous savez très bien que la rue grenette et la rive droite sont des compétences de la métropole , et la majorité sur ce sujet est très claire !
Le respect d'un vote , c'est la démocratie...
J'ai beau ne pas aimer les écolos, votre message est juste ridicule. Vous essayer de les rendre sympathiques en vous rendant plus antipathique qu'eux?Signaler Répondre
La Mélenchonnite aigüe : s'approprier inutilement l'espace médiatique, en gueulant si besoin, pour raconter n'importe quoi, parce qu'on a peur de devenir plus rien du toutSignaler Répondre
Hugh, le grand sachem
Un appel du pied à sa droite, un appel du pied à sa gauche, en bonne écolo elle ménage la chèvre et le chou. L'essentiel est de continuer à exister après les prochaines élections, car les écolos à eux seuls ne passeront sûrement pas la barre des 10% comme à leur habitude.Signaler Répondre
L'écologie politique est un totalitarisme, cette activiste représente cet infect idéologie délétère, méprisante et intolérante.Signaler Répondre
C’est un appel à légitimer le crime !!! C’edt très grave Madame ! Vous n’êtes plus seulement écolo gentille ! Vous roulez pour les fachos !Signaler Répondre
Evidemment, si t'es pas d'accord avec elle, t'es juste un TikTokeur...Signaler Répondre
Tiens maintenant LFI est dans l’opposition ? N’oubliez pas, les écolos, c’est grace à LFI que vous avez été élus !Signaler Répondre
Sauf qu'à l'échelle de la ville de Lyon et du premier arrondissement, cœur lyonnais est bien dans l'opposition.Signaler Répondre
elles fait partie des bobos pseudos écolos donneurs de leçons magouilleurs et capricieux de la bande à Doucet et des VERTS qui ont fait détester l écologie à la majorité des français … en bonne politicarde elle cherche à se recaser pour son avenir la vague verte c est finit … alors elle ira s accrocher ailleursSignaler Répondre
C'est déjà ce qu'elle fait. comme on le voit avec la rue grenette, l'aménagement de la rive droite... contre le vote des lyonnais qui ont voté pour ces projets.Signaler Répondre
Cette activiste écolo qui confond la fréquentation de la Presqu'île par les piétons et le dynamisme commercial...C'est à chaque fois la même chose avec ces militants écolos qui refusent la réalité, les commerçants eux constatent leurs baisses de chiffre d'affaires (sans parler de ceux qui ferment).Signaler Répondre
Cette charmante dame pendant plus de cinq n a écouter personne qui n etait Pas de son bord, et depuis la dernière élection municipale , désire renouer le dialogue avec l opposition, il a un début a tout.Signaler Répondre
Si on suit votre logique, la Métropole ne doit écouter Lyon puisque ce sont vos adversaires qui ont été élus.Signaler Répondre
Il faut de toute urgence expliquer à cette dame que les marmottes ne travaillent pas pour l'industrie chocolatière !!!!!Signaler Répondre
Ça commence à flipper chez les pastèques ?Signaler Répondre
une chose m’échappe…groupe d’opposition que sont LFI ? …parons mais n’est ce pas grâce à eux que vous êtes encore là ?Signaler Répondre
elle t'a pas écouté toi mais elle a suffisamment écouté ses administrés qui l'ont réélue.Signaler Répondre
.....les groupes politiques d'opposition que sont les Insoumis et Cœur Lyonnais,Signaler Répondre
Madame ,
Quand on est dans la majorité comme Coeur Lyonnais on n est pas dans l opposition .
Ou alors c est un mensonge.
Madame Comment vous laissez dire cela ? Il fait se souvenir du soutien d’Eric Coqurel à action direct qui venait d’assassiner Georges Besse . Il faut se souvenir de la position du beau père lors du récent assassinat de feu la jeune garde . Il faut se souvenir des provocations antisemites gratuites !!!! Comment serait notre vie avec ces gens !!! La France doit rester une démocratie !!Signaler Répondre
la maire du 1er me fait bien rire, elle nous parle de dialogue, mais pendant le premier mandat, ils n ont écouté personne. les seuls qu ils écoutent c est leurs amis LFI ( proche de la jeune garde qui a lynché un jeune homme) et maintenant ils veulent nous faire la morale. pour info ces personnes ont perdu la métropole et c est elle qui peut prendre la décision de rouvrir la rue grenette il y a peu être plus de piétions en presqu’île, mais si on enlève les dealers, les pickpockets, les bandes en Nike ou Lacoste . il reste plus grand monde qui fréquente vraiment les boutiquesSignaler Répondre
""""Outre les partenaires de gauche, "on doit aussi être en coopération, en dialogue, en échange avec les groupes politiques d'opposition que sont les Insoumis et Cœur Lyonnais,""""Signaler Répondre
La coopération avec LFI c'est déjà fait, entre autres pour les élections !!!!!