Les Coulisses du Grand Lyon

Jules Guillemot : "Se donner l'ambition de baisser les impôts à Saint-Genis-Laval"

Jules Guillemot, nouveau maire de Saint-Genis-Laval, est l’invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Jules Guillemot : "Se donner l'ambition de baisser les impôts à Saint-Genis-Laval"

Après avoir remporté les élections municipales à Saint-Genis-Laval, renversant la maire sortante Marylène Millet, Jules Guillemot a revêtu l'écharpe d'édile. "On n'a jamais fait la campagne sous forme de revanche. On était là plutôt par rapport au fait que pendant 6 ans, il s'était passé peu de choses, il y a eu peu de projets structurants portés sur la commune, et puis une méthode qui ne convenait pas. C'est plutôt une alternative qu'on voulait proposer aux Saint-Genois", explique-t-il.

Plus jeune maire de l'agglomération à 27 ans, Jules Guillemot a hâte de commencer à travailler avec la Métropole et le nouvel exécutif : "Ce sont des gens avec lesquels j'ai déjà eu l'occasion de travailler auparavant, en tout cas avec lesquels j'ai des bons rapports. Pour autant, je reste totalement indépendant. On a quand même quelques sujets qui étaient bloqués jusqu'à présent avec la Métropole au niveau de Saint-Genis, avec le précédent exécutif".

Parmi ses promesses-phares, Jules Guillemot veut baisser de 10% le taux des impôts : "C'est l'ambition qu'on se donne (…) On a une situation assez saine au niveau des investissements, donc ça ne nous empêchera pas de pouvoir porter des projets structurants sur la ville".

"Les services publics essentiels qui sont dans nos compétences, on n'y touche pas. On ne va pas toucher non plus au soutien au monde associatif ni au monde économique. Ça ce sont des totems sur lesquels on ne bougera pas. Par contre, effectivement, payer 30 000 euros un sapin de Noël pour la place publique, ça c'est tout un tas de dépenses qu'on pourra effectivement revoir à la baisse", conclut le maire.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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7 commentaires
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roulette russe le 05/04/2026 à 20:23
arithmetique a écrit le 03/04/2026 à 15h21

- x - = +..donc ..baisse de - 3 pour cent = augmentation?

Relisez l'avant dernier paragraphe de l'article, vous comprendrez, ... peut être.

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arithmetique le 03/04/2026 à 15:21
P4 a écrit le 02/04/2026 à 22h11

Je prends le pari. « Après un audit des finances de la ville, il apparaît que la situation est encore pire que ce que l’on pensait. ». Résultat la promesse de baisse des impôts sera respectée. À hauteur de 3%.

- x - = +..donc ..baisse de - 3 pour cent = augmentation?

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emlyon le 03/04/2026 à 12:33

Juste une ligne sur son projet électoral, à mon avis mission impossible, on en reparlera

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P4 le 02/04/2026 à 22:11

Je prends le pari. « Après un audit des finances de la ville, il apparaît que la situation est encore pire que ce que l’on pensait. ». Résultat la promesse de baisse des impôts sera respectée. À hauteur de 3%.

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Lapallisse le 02/04/2026 à 14:22

Il est anormal que ce ne soit que les propriétaires qui finances les dépenses locales.

Seul la taxe locale est juste car elle est payée par tous , donc ceux qui utilisent les rues les écoles les hôpitaux les jardins publiques les infrastructures etc.

En faite il ne devrait en rester qu'une seule pour tous .

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faire ce que le 02/04/2026 à 12:34
Watt a écrit le 02/04/2026 à 12h22

Va falloir qu'il explique comment on compense la suppression de la taxe d'habitation sans monter la taxe foncière.

l etat ne sait plus faire:des ECONOMIES?

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Watt le 02/04/2026 à 12:22

Va falloir qu'il explique comment on compense la suppression de la taxe d'habitation sans monter la taxe foncière.

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