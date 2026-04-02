Jules Guillemot : "Se donner l'ambition de baisser les impôts à Saint-Genis-Laval"

Après avoir remporté les élections municipales à Saint-Genis-Laval, renversant la maire sortante Marylène Millet, Jules Guillemot a revêtu l'écharpe d'édile. "On n'a jamais fait la campagne sous forme de revanche. On était là plutôt par rapport au fait que pendant 6 ans, il s'était passé peu de choses, il y a eu peu de projets structurants portés sur la commune, et puis une méthode qui ne convenait pas. C'est plutôt une alternative qu'on voulait proposer aux Saint-Genois", explique-t-il.

Plus jeune maire de l'agglomération à 27 ans, Jules Guillemot a hâte de commencer à travailler avec la Métropole et le nouvel exécutif : "Ce sont des gens avec lesquels j'ai déjà eu l'occasion de travailler auparavant, en tout cas avec lesquels j'ai des bons rapports. Pour autant, je reste totalement indépendant. On a quand même quelques sujets qui étaient bloqués jusqu'à présent avec la Métropole au niveau de Saint-Genis, avec le précédent exécutif".

Parmi ses promesses-phares, Jules Guillemot veut baisser de 10% le taux des impôts : "C'est l'ambition qu'on se donne (…) On a une situation assez saine au niveau des investissements, donc ça ne nous empêchera pas de pouvoir porter des projets structurants sur la ville".

"Les services publics essentiels qui sont dans nos compétences, on n'y touche pas. On ne va pas toucher non plus au soutien au monde associatif ni au monde économique. Ça ce sont des totems sur lesquels on ne bougera pas. Par contre, effectivement, payer 30 000 euros un sapin de Noël pour la place publique, ça c'est tout un tas de dépenses qu'on pourra effectivement revoir à la baisse", conclut le maire.

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