Jules Guillemot : "Se donner l'ambition de baisser les impôts à Saint-Genis-Laval"

Après avoir remporté les élections municipales à Saint-Genis-Laval, renversant la maire sortante Marylène Millet, Jules Guillemot a revêtu l'écharpe d'édile. "On n'a jamais fait la campagne sous forme de revanche. On était là plutôt par rapport au fait que pendant 6 ans, il s'était passé peu de choses, il y a eu peu de projets structurants portés sur la commune, et puis une méthode qui ne convenait pas. C'est plutôt une alternative qu'on voulait proposer aux Saint-Genois", explique-t-il.
Plus jeune maire de l'agglomération à 27 ans, Jules Guillemot a hâte de commencer à travailler avec la Métropole et le nouvel exécutif : "Ce sont des gens avec lesquels j'ai déjà eu l'occasion de travailler auparavant, en tout cas avec lesquels j'ai des bons rapports. Pour autant, je reste totalement indépendant. On a quand même quelques sujets qui étaient bloqués jusqu'à présent avec la Métropole au niveau de Saint-Genis, avec le précédent exécutif".
Parmi ses promesses-phares, Jules Guillemot veut baisser de 10% le taux des impôts : "C'est l'ambition qu'on se donne (…) On a une situation assez saine au niveau des investissements, donc ça ne nous empêchera pas de pouvoir porter des projets structurants sur la ville".
"Les services publics essentiels qui sont dans nos compétences, on n'y touche pas. On ne va pas toucher non plus au soutien au monde associatif ni au monde économique. Ça ce sont des totems sur lesquels on ne bougera pas. Par contre, effectivement, payer 30 000 euros un sapin de Noël pour la place publique, ça c'est tout un tas de dépenses qu'on pourra effectivement revoir à la baisse", conclut le maire.
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Relisez l'avant dernier paragraphe de l'article, vous comprendrez, ... peut être.Signaler Répondre
- x - = +..donc ..baisse de - 3 pour cent = augmentation?Signaler Répondre
Juste une ligne sur son projet électoral, à mon avis mission impossible, on en reparleraSignaler Répondre
Je prends le pari. « Après un audit des finances de la ville, il apparaît que la situation est encore pire que ce que l’on pensait. ». Résultat la promesse de baisse des impôts sera respectée. À hauteur de 3%.Signaler Répondre
Il est anormal que ce ne soit que les propriétaires qui finances les dépenses locales.Signaler Répondre
Seul la taxe locale est juste car elle est payée par tous , donc ceux qui utilisent les rues les écoles les hôpitaux les jardins publiques les infrastructures etc.
En faite il ne devrait en rester qu'une seule pour tous .
l etat ne sait plus faire:des ECONOMIES?Signaler Répondre
Va falloir qu'il explique comment on compense la suppression de la taxe d'habitation sans monter la taxe foncière.Signaler Répondre