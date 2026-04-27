Kamel Kabtane : "Musulmans et catholiques ont cette facilité de se rencontrer"

Ce samedi, un hommage était rendu à Aboubakar Cissé, poignardé à mort dans la mosquée de la Grande-Combe il y a un an. Ce sont 500 personnes qui se sont réunies à la Grande mosquée de Lyon dans le 8e arrondissement.

"En parlant d'Aboubakar Cissé, je pense au Père Hamel qui a été assassiné dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray il y a quelques années, en 2016. Et je me rappelle ce moment important que la communauté catholique de France avait souhaité montrer, que la violence pouvait aussi frapper dans les églises et dans les lieux du public. C'est pour ça qu'on a voulu, samedi, rappeler que la violence qui touchait aussi bien un musulman qu'un catholique était aussi importante", indique le recteur Kamel Kabtane.

Pour le représentant de la communauté musulmane, "cette rencontre était assez assez large puisqu'elle a réuni aussi bien des musulmans que des catholiques que des protestants donc ça prouve qu'à Lyon, nous avons encore cette possibilité, cette facilité de nous rencontrer, d'échanger et aussi de partager des moments aussi douloureux".

Kamel Kabtane regrette toutefois l'absence de la communauté juive, les relations étant gelées depuis le 7 octobre 2023 : "En 2002, lorsque la synagogue de la Duchère avait été incendiée et que Gérard Collomb avait pris l'initiative d'organiser auprès de lui une concorde de solidarité, nous étions tous là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question : est-ce que ce que nous avons construit il y a 20 ans va pouvoir continuer à survivre ? Parce que sans les juifs, sans les musulmans, sans les catholiques, sans les protestants, nous ne pouvons rien construire. Je le souhaite de tous mes vœux et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer nos amis juifs".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.