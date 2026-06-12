Deux adolescents repartent avec une bouteille de vodka : la sanction tombe pour cette épicerie près de Lyon

Par arrêté préfectoral, l'établissement "Épicerie Cocci Market", situé au 68 Grande Rue à Oullins-Pierre-Bénite, a été contraint de cesser son activité pendant une durée d'un mois.

Cette décision, prise ce 10 juin, fait suite à un contrôle réalisé le 24 avril 2026. Selon l'arrêté, les policiers ont constaté "la vente de boissons alcooliques [...] s'agissant d'une bouteille de Vodka à deux mineurs âgés de 14 et 15 ans" vers midi.

La préfecture précise que le gérant était présent au moment des faits. D'après le document, il a reconnu la vente d'alcool aux deux adolescents. Toujours selon l'arrêté, celui-ci aurait expliqué aux fonctionnaires que "même s'il n'avait pas vendu la bouteille de Vodka à ces mineurs, ces derniers auraient demandé à un majeur de le faire à leur place."

Les services de l'État soulignent également que le commerçant n'a pas répondu au courrier recommandé qui lui avait été adressé le 11 mai dernier afin de lui permettre de présenter ses observations avant toute sanction.

Dans sa motivation, la préfecture estime que le gérant "n'a que faire de la réglementation en vigueur notamment de l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans." Elle considère que les faits constituent "un manquement grave à la réglementation relative à la protection des mineurs" susceptible de porter atteinte "à la santé publique et à la protection de la jeunesse."

L'arrêté rappelle également que les forces de sécurité sont particulièrement mobilisées dans le cadre de la lutte contre la vente d'alcool aux mineurs, avec pour objectif de "préserver la santé et la sécurité de la jeunesse" et de réduire les risques liés à la consommation d'alcool.

Estimant qu'il convenait de prévenir "tout nouveau trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique", le préfet a décidé de prononcer la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois à compter de la notification de l'arrêté.