Deux adolescents repartent avec une bouteille de vodka : la sanction tombe pour cette épicerie près de Lyon

Par arrêté préfectoral, l'établissement "Épicerie Cocci Market", situé au 68 Grande Rue à Oullins-Pierre-Bénite, a été contraint de cesser son activité pendant une durée d'un mois.
Cette décision, prise ce 10 juin, fait suite à un contrôle réalisé le 24 avril 2026. Selon l'arrêté, les policiers ont constaté "la vente de boissons alcooliques [...] s'agissant d'une bouteille de Vodka à deux mineurs âgés de 14 et 15 ans" vers midi.
La préfecture précise que le gérant était présent au moment des faits. D'après le document, il a reconnu la vente d'alcool aux deux adolescents. Toujours selon l'arrêté, celui-ci aurait expliqué aux fonctionnaires que "même s'il n'avait pas vendu la bouteille de Vodka à ces mineurs, ces derniers auraient demandé à un majeur de le faire à leur place."
Les services de l'État soulignent également que le commerçant n'a pas répondu au courrier recommandé qui lui avait été adressé le 11 mai dernier afin de lui permettre de présenter ses observations avant toute sanction.
Dans sa motivation, la préfecture estime que le gérant "n'a que faire de la réglementation en vigueur notamment de l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans." Elle considère que les faits constituent "un manquement grave à la réglementation relative à la protection des mineurs" susceptible de porter atteinte "à la santé publique et à la protection de la jeunesse."
L'arrêté rappelle également que les forces de sécurité sont particulièrement mobilisées dans le cadre de la lutte contre la vente d'alcool aux mineurs, avec pour objectif de "préserver la santé et la sécurité de la jeunesse" et de réduire les risques liés à la consommation d'alcool.
Estimant qu'il convenait de prévenir "tout nouveau trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique", le préfet a décidé de prononcer la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois à compter de la notification de l'arrêté.
Bof, j'en ai vu 14-15 ans qui avait acheté une bouteille de whisky dans un bureau de tabac, bouteille sortie discrètement mais pas tant que ça de la remise à l'arrière...Signaler Répondre
Si vous avez quelqu’un de bien placer chercher le nom du gérant et donnez le à un policier il vous dira !! Où dans un 1 mois rendez-lui visite et vous verrez le profil du gérant !!Signaler Répondre
Ils devraient utiliser les mêmes moyens pour contrôler les personnes qui sont capables de faire des viols aussi ! Surtout écoles et centres on manque de surveillanceSignaler Répondre
Je te rassure il est fermé ! La justice s’applique pour les petits en France pas pour ceux qui sont en haut de l’échelle !Signaler Répondre
Ou alors, les mômes anticipent juste l'invasion des Russes !Signaler Répondre
L'infraction a été commise le 24 avril, vous trouvez ça trop rapide un mois et demi ? En plus l'article explique qu'il ne s'est pas donné la peine de répondre aux enquêteurs...Signaler Répondre
Et votre analogie avec le domaine correctionnel ou pénal est navrante. La comparution immédiate, ça vous parle ?
"À ma connaissance, il est inconnu des services de police"Signaler Répondre
Votre connaissance en la matière me semble très limitée. Comment deviner une information qui n'existe pas publiquement ?
C'est pas grave.les deux ados ne l'ontpas volée...puisqu'ils ont payée..,.!Signaler Répondre
une fermeture de commerce est une décision administrative prise de manière unilatérale par le préfet suite au constat par un agent assermenté d'un manquement à un règlement.Signaler Répondre
un jugement est rendu par la justice suite à une plainte de la victime ou du procureur de la république. elle doit avant de rendre son jugement vérifiée si la plainte est fondée, instruire à charge et à décharge, mandaté des experts...
Ne sont pas aux courants persuadé que leur enfant ne consomme pas de vodka. Si les familles savait il y aurait bien moins de consommation. Après si le jeune de 17a achete uniquement de la bière en quantité raisonnable c'est pas non plus un problème mais a 15a rien a faire avec 70cl de vodkaSignaler Répondre
Ça concerne aussi Tassin, les mineurs ne donne l'adresse des épiceries peu regardante.
Dommage d’exposer publiquement une personne pour une erreur sans rappeler tout le reste. Ce gérant travaille plus de 12 heures par jour pour faire vivre son commerce. À ma connaissance, il est inconnu des services de police et n’a jamais fait parler de lui pour des faits de délinquance.Signaler Répondre
Il a commis une faute et devra en assumer les conséquences, mais cela ne devrait pas effacer des années de travail et d’efforts. Tout le monde mérite une seconde chance.
Ce qui interpelle aussi, c’est la rapidité avec laquelle certains commerçants sont sanctionnés. Dans le même temps, des victimes de vols, d’agressions ou de violences sexuelles attendent parfois des mois, voire des années, avant qu’une affaire soit définitivement jugée. Cette différence de rythme laisse parfois un sentiment d’incompréhension.
tu proposes quoi comme type de sanction pour les parents dont les ados ont testé les limites? deux ados qui ont fait une bétise?Signaler Répondre
Le gars il ne va pas fermer du tout comme toujours !Signaler Répondre
Les parents surement des tuches.Signaler Répondre
Les parents de ces 2 mineurs doivent eux aussi être sanctionner , car ils sont responsable de leur progénitureSignaler Répondre
Stop à l'irresponsabilité des parents
Et compte tenu du type de commerce et de son exploitant il y a lieu de bien vérifier l'effectivité de la fermeture ....!Signaler Répondre