Contrôles sanitaires : l’UMIH du Rhône dénonce une "triple peine" pour les restaurateurs de Lyon

L’UMIH du Rhône monte au créneau sur la question des fermetures administratives dans la restauration.

Dans une lettre ouverte adressée au préfet du Rhône, Étienne Guyot, le syndicat professionnel affirme soutenir les contrôles d’hygiène et les sanctions lorsqu’elles sont justifiées, mais estime qu’un débat doit être ouvert sur la proportionnalité des conséquences subies par les établissements concernés.

Intitulé "Contrôler n’est pas humilier", le courrier défend l’idée que les restaurateurs sanctionnés font aujourd’hui face à une "triple peine".

Selon l’UMIH, la fermeture administrative constitue déjà une sanction lourde, avec l’arrêt immédiat de l’activité, des pertes financières importantes et parfois une remise en cause de la pérennité de l’entreprise.

Le syndicat pointe ensuite la médiatisation de ces décisions, relayées par les médias qui sont destinataires des arrêtés préfectoraux, ainsi que leur persistance sur Internet même après la remise en conformité des établissements concernés, parfois réalisées en l'espace de quelques jours.

L’image de la profession en question

L’UMIH estime également que la multiplication des annonces de fermetures contribue à fragiliser l’image de l’ensemble du secteur de l’hôtellerie-restauration.

Le syndicat évoque notamment les conséquences possibles sur la réputation gastronomique de Lyon et, plus largement, sur l’attractivité touristique du territoire.

Selon lui, les manquements constatés dans certains établissements ne doivent pas être perçus comme représentatifs de l’ensemble de la profession.

Dans sa lettre, l’UMIH attire aussi l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’une application homogène des règles sanitaires et réglementaires.

L’organisation cite notamment le développement de commerces alimentaires proposant de la consommation sur place, estimant que certaines obligations imposées aux restaurateurs ne feraient pas toujours l’objet du même niveau de contrôle ailleurs.

"A activité comparable, exigences comparables. À obligations comparables, contrôles comparables. À contrôles comparables, sanctions comparables", résume le syndicat.

Signée par le président de l’UMIH Rhône Thierry Fontaine, son vice-président Geoffrey Clavel et plusieurs responsables de branches professionnelles, la lettre appelle à un échange avec les services de l’État afin de concilier protection des consommateurs, équité économique et attractivité du territoire.

"Oui aux contrôles. Oui aux sanctions. Oui aux fermetures lorsqu’elles sont nécessaires. Mais non à la stigmatisation publique systématique", conclut l’organisation.