Contrôles sanitaires : l’UMIH du Rhône dénonce une "triple peine" pour les restaurateurs de Lyon

L’UMIH du Rhône monte au créneau sur la question des fermetures administratives dans la restauration.
Dans une lettre ouverte adressée au préfet du Rhône, Étienne Guyot, le syndicat professionnel affirme soutenir les contrôles d’hygiène et les sanctions lorsqu’elles sont justifiées, mais estime qu’un débat doit être ouvert sur la proportionnalité des conséquences subies par les établissements concernés.
Intitulé "Contrôler n’est pas humilier", le courrier défend l’idée que les restaurateurs sanctionnés font aujourd’hui face à une "triple peine".
Selon l’UMIH, la fermeture administrative constitue déjà une sanction lourde, avec l’arrêt immédiat de l’activité, des pertes financières importantes et parfois une remise en cause de la pérennité de l’entreprise.
Le syndicat pointe ensuite la médiatisation de ces décisions, relayées par les médias qui sont destinataires des arrêtés préfectoraux, ainsi que leur persistance sur Internet même après la remise en conformité des établissements concernés, parfois réalisées en l'espace de quelques jours.
L’image de la profession en question
L’UMIH estime également que la multiplication des annonces de fermetures contribue à fragiliser l’image de l’ensemble du secteur de l’hôtellerie-restauration.
Le syndicat évoque notamment les conséquences possibles sur la réputation gastronomique de Lyon et, plus largement, sur l’attractivité touristique du territoire.
Selon lui, les manquements constatés dans certains établissements ne doivent pas être perçus comme représentatifs de l’ensemble de la profession.
Dans sa lettre, l’UMIH attire aussi l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’une application homogène des règles sanitaires et réglementaires.
L’organisation cite notamment le développement de commerces alimentaires proposant de la consommation sur place, estimant que certaines obligations imposées aux restaurateurs ne feraient pas toujours l’objet du même niveau de contrôle ailleurs.
"A activité comparable, exigences comparables. À obligations comparables, contrôles comparables. À contrôles comparables, sanctions comparables", résume le syndicat.
Signée par le président de l’UMIH Rhône Thierry Fontaine, son vice-président Geoffrey Clavel et plusieurs responsables de branches professionnelles, la lettre appelle à un échange avec les services de l’État afin de concilier protection des consommateurs, équité économique et attractivité du territoire.
"Oui aux contrôles. Oui aux sanctions. Oui aux fermetures lorsqu’elles sont nécessaires. Mais non à la stigmatisation publique systématique", conclut l’organisation.
C'est, je n'en doute pas, une pure coïncidence que l'UMIH que l'on n'avait pas entendu jusqu'à présent vienne défendre la profession juste après la fermeture de Marco et Antonio Morreale.Signaler Répondre
bichetteSignaler Répondre
Ou cassé la voixSignaler Répondre
parler de ceux qui sont condamnés me semble d’utilité publique .. mais pq ne pas mettre en avant les bons élèves également leur décerner des badges par exSignaler Répondre
le resto qui reste ouvert est sain.?Signaler Répondre
Celui de Patrick Bruel 😁
Pour équilibrer il faudrait aussi citer les restaurants qui ont été recontrôlés sans faire ressortir d'anomalie.Signaler Répondre
Les conséquences d’une intoxication sont plus gravesSignaler Répondre
Bien sûr, l'umih du Rhône veut privilégier son pouvoir économique au détriment de la santé publique !Signaler Répondre
Et puis quoi encore ?
L'état, par les préfets, devrait mettre au pas ces personnages qui font du lobbying pour protéger leurs revenus !
Et merci à tous ces contrôles qui font respecter en premier lieu la sécurité sanitaire des clients, plutôt que les profits de certains.
heureusement qu’on a quand même le droit de connaître ses décisions, nous sommes les consommateurs, c’est nous qui payons j’hallucine de lire le contraireSignaler Répondre
Commercialiser de la nourriture n'est pas empoisonner.Signaler Répondre
Ils semblent ne pas trop s'en soucier apparemment.
bientot les juges leur donneront raison,comme pour le voleur à qui on a mis sa tronche de cake sur les réseauxSignaler Répondre
Plutot que d exclure définitivement tous ces profiteurs de la possibilité de recommencer on va leur apporter des fleurs
Un peu comme lelandais qui a le droit d avoir une petite amie, un enfant et que sais je en prison.Sous le pseudo pretexte d humanité on nous fait avaler des couleuvres!!
Il faut savoir lire les controles et ne pas sous estimé le danger sanitaire, que certains mauvais commerces font bouffer à leur clientsSignaler Répondre
Si je constate , qu'un commerce que je fréquente est sanctionner, je ne me gênerai pas pour interpelerle commercant désigné
Je constate, en voyant les controle, qu'aucun Mac Do , ne semble concerné
Ce n'est peut être pas bon chez eux, gustativement , mais en règle sur la propreté, mais je n'y vais pas
L'hygiène et la propreté sont importants
Ils ont des choses à cacher l’UMIH ? Ils ont qu’à respecter, il n’y a pas des contrôles tout les 4 matins Pars ailleurs, à chaque fois que je vois un article sur la fermeture d’un restaurant lié à l’hygiène, je me dis que c’est bien le seul truc qui marche en France.Signaler Répondre
Ca y est, les Ouins-ouins sont de sortie ! Toujours à se plaindre, trop de contrôles, trop de normes, trop de règles, trop de charges, trop de contraintes... mais toujours pas assez de clients suffisamment naïfs pour déguster des plats Metro revendus quatre ou cinq fois leur prix.Signaler Répondre
Ceux qui font leur boulot honnêtement s'en sortent, ceux qui veulent transformer leur restaurant en machine à cash pleurent, les clients, même les touristes ont compris
Pour faire baisser la température, il suffit de casser le thermomètre!! Vive les faux-culs !Signaler Répondre
comment ca on ne nous laisse plus vendre des produits périmés rangés bien au tiede à coté des crottes de souris.Signaler Répondre
on ne les a pas entendu quand il s'agissait de kebab ou de buffet asiatique à volonté.
ca pose un probleme pour la gastronomie lyonnaise?
"laissez nous vendre de ,la merde sinon les gens vont croire que l'on vend de la merde.
mtn au moins je sais que le resto qui reste ouvert est sain.
Ils n'avaient qu'à être dans les règles au lieu de gratter pour partir à st Barth en vacances...Signaler Répondre
Ils ont joué ils ont perdu.
On croirait entendre LFI qui se plaint des sanctions quand on ne respecte pas la loi...