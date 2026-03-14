Judiciaire

Présence de déjections de souris et d’insectes, hygiène défaillante... une boulangerie fermée d'urgence près de Lyon

Présence de déjections de souris et d’insectes, hygiène défaillante... une boulangerie fermée d'urgence près de Lyon
Présence de déjections de souris et d’insectes, hygiène défaillante... une boulangerie fermée d'urgence près de Lyon

Un contrôle sanitaire a mis au jour de graves manquements aux règles d’hygiène dans cette boulangerie de Caluire-et-Cuire.

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boulangerie

fermeture administrative

la maison du gourmet

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