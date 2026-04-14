Judiciaire

Près de Lyon : une boulangerie fermée après un contrôle révélant "une menace importante pour la santé"

Près de Lyon : une boulangerie fermée après un contrôle révélant "une menace importante pour la santé"
Près de Lyon : une boulangerie fermée après un contrôle révélant "une menace importante pour la santé"

C’est une décision radicale prise par les services de l’État.

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Les Délices de Givors

fermeture administrative

2 commentaires
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Des menaces le 14/04/2026 à 13:52

Des menaces , des manquements à l hygiene , des absences de procedures , des probabilités importantes de contaminations....
On en entend toutes les semaines et les urgences en sont certainement saturées ? hein ? rien ? ah bon... cherchez l erreur ...

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Ritchie le 14/04/2026 à 13:45

Il y pourtant écrit "Délices" sur l'enseigne !!!

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