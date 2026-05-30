A Toulouse, le LOU Rugby s’attaque "au sommet du rugby français"

Cette avant-dernière journée de championnat réserve un déplacement compliqué pour les Lyonnais. Sur la pelouse du stade Ernest-Wallon, les Rouge et Noir vont affronter une équipe toulousaine actuellement en tête du Top 14.

Alors que les hommes de Karim Ghezal n’ont plus rien à jouer cette saison, ce match servira d’indicateur, selon Théo Millet : "C’est un bon test au niveau du mental pour savoir si l’équipe reste présente et si on peut compter sur tous les joueurs". Et le centre d’ajouter : "Si on y va la fleur au fusil, on risque de prendre 50 points".

Le LOU Rugby veut donc mouiller le maillot jusqu’au bout : "On veut aller là-bas pour faire un très beau match du rugby contre la plus grande équipe de France et quasiment d'Europe. Ils ont 3 titres d'affilée, ils vont chercher le 4e et je pense qu'ils n’en sont pas loin", a affirmé l’entraineur lyonnais, qui va lancer dans le grand bain deux jeunes issus du centre de formation. Lilian Baret et Bartholomé Sanson seront ainsi titulaires pour la première fois tandis que Guillaume Marchand, de retour dans son ancien club, sera capitaine.

Face au rouleau compresseur toulousain, les Lyonnais devront prendre en compte la chaleur écrasante attendue ce samedi : "La chaleur, elle est là pour les deux équipes. Ce sera aussi dur pour eux que pour nous", a relativisé Karim Ghezal. Et le coach de conclure : "A nous de bien gérer le contenu du match pour ne pas finir en surrégime".