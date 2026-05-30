Judiciaire

Prison de Corbas : jusqu’à 12 ans de prison après une agression filmée de 13 secondes

Prison de Corbas : jusqu’à 12 ans de prison après une agression filmée de 13 secondes

Trois détenus ont été condamnés ce vendredi 29 mai à Lyon pour une tentative d’homicide commise à la prison de Corbas en 2023. La victime, rouée de coups dans la cour de promenade, souffre encore de lourdes séquelles.

La cour d’assises du Rhône a refermé ce vendredi un dossier révélateur des violences qui traversent l’univers carcéral.

Trois jeunes hommes ont été jugés pour leur implication dans le passage à tabac d’un détenu à la maison d’arrêt de Corbas, survenu le 8 septembre 2023.

Les faits s’étaient déroulés dans la cour de promenade de l’établissement pénitentiaire de l'agglomération lyonnaise.

La scène, captée par les caméras de vidéosurveillance, montre un déchaînement de coups particulièrement violent.

En quelques secondes, l’homme ciblé reçoit de multiples coups au sol. Plus de deux ans après les faits, il souffre encore de troubles neurologiques et cognitifs importants.

Les accusés ont expliqué avoir agi dans un climat où l’absence de réaction face à une agression pouvait être perçue comme un signe de faiblesse susceptible d’entraîner des représailles.

La cour a retenu la qualification criminelle de tentative d’homicide volontaire.

Considéré comme le principal protagoniste et déjà en état de récidive, un trentenaire a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

Ses deux coaccusés écopent respectivement de 8 ans et 7 ans de prison.

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