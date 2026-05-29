"Où sont les péages à Villeurbanne ?" : un badge de télépéage pousse l'opposition à saisir la justice

Les tensions politiques à Villeurbanne prennent l'autoroute et s'arrêtent au péage de la polémique.
Dans un communiqué publié ce vendredi 29 mai, le groupe d’opposition Villeurbanne Printemps Citoyen annonce avoir décidé de saisir le tribunal administratif, contestant les conditions d’adoption d’une délibération votée lors du conseil municipal de la veille, relative aux véhicules de fonction de la Ville.
Selon les élus d’opposition, le texte initial prévoyait l’attribution d’un badge de télépéage au directeur de cabinet du maire socialiste Cédric Van Styvendael.
Le groupe, présidé par Didier Vullierme, estime qu’une telle disposition soulève à la fois des interrogations réglementaires, politiques et financières, jugeant qu’aucune justification liée à "l’intérêt du service" n’aurait été apportée.
Les élus interrogent notamment la pertinence d’un tel dispositif : "Où sont les péages à Villeurbanne ?", écrivent-ils.
L’opposition élue avec l'ancien maire Jean-Paul Bret souligne également une possible contradiction avec le règlement intérieur d’utilisation des véhicules municipaux adopté en 2024, qui prévoirait déjà un remboursement des frais de péage sur justificatifs.
Une modification de la délibération dénoncée
Villeurbanne Printemps Citoyen affirme avoir déposé un amendement afin de mettre le texte en conformité avec les règles existantes. Selon le groupe, l’exécutif municipal aurait toutefois modifié la délibération en cours de procédure, supprimant la référence explicite au directeur de cabinet et au règlement de 2024, ce qui aurait eu pour effet, selon l’opposition, de rendre son amendement caduc.
Le badge de télépéage ne serait finalement plus réservé au directeur de cabinet, mais attaché à l’ensemble des véhicules de fonction concernés par la délibération.
L’opposition affirme avoir présenté un nouvel amendement en séance, qui aurait été refusé "sur un motif irrecevable", contestant au passage les conditions du débat démocratique au sein du conseil municipal.
Estimant que les mêmes interrogations demeurent malgré la réécriture du texte, le groupe annonce donc un recours devant le tribunal administratif, afin qu’il examine "la régularité de cette délibération et des conditions de son adoption".
C'est sur qu'à Villeurbanne on nous prend vraiment , mais vraiment pour des cons et ça depuis longtemps !Signaler Répondre
Ils ont vraiment rien d'autre à faire ?Signaler Répondre
Avant de constater les aller retour vers bordeaux ou la côte d azur parce que le pauvre conducteur ne savait pas que le badge était clipséSignaler Répondre
ben ça permet de faire comprendre à ceux qui utilisent les bagnoles qu'ils pourront parfaitement être remboursés , mais sur justificatifs , après avance de leur part .
Et au passage on regardera le bien fondé du trajet
Sinon pas vu pas pris
1) les bobos verts de la Mairie de Villeurbanne se sont d'abord augmentés.C'est très de gauche de penser à l'argent !!!!Signaler Répondre
2) La ville offre un badge de péage au Directeur de Cabinet, alors qu'il n'y a aucun péage dans Villeurbanne.C'est vraiment du grand n'importe quoi .Toujours l'argent
3) La liste de Bret va pourrir la vie à Styvendel car Bret a du garder ses importants réseaux.Styvendel va devoir se tenir à carreau
donc ils vont aller au tribunal pour 3 tickets de périph à 2 balles.Signaler Répondre
ca va couter une fortune en frais de justice, de temps passés de fonctionnaires qu'on paye pour préparer les documents. Ils réfléchissent des fois?
si à la fin de l'année il y a 18 voyages sur la cote d'azur ok. Mais là, ca a même pas été encore utilisé.
Quelle bêtise. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée?
La soupe est bonne chez EELVSignaler Répondre
Eh ben argumente ! Le type habituel du gugusse qui dit tout savoir et n'est même pas fichu d'avancer une raison. Dans le privé, beaucoup de salariés avancent ces frais et se font rembourser ensuite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de péages à Villeurbanne.Signaler Répondre
on parle de la fumée mais on oublie le feuSignaler Répondre
ho que oui!Signaler Répondre
Le diable se cache dans les détails…..Signaler Répondre
Je croyais qu’à Villeurbanne, c’était vélo obligatoire pour tous. Et qu’à vélo, bien sûr, on ne prend pas l’autoroute ! Le dir cab ne tenterait pas de faire payer ses déplacements de vacances par la mairie ?Signaler Répondre
La gauchiasse dans toute sa splendeur, cramer l'argent des autres c'est inné chez eux ...Signaler Répondre
A gerber
cédric van styvandeal et l'argent des autres. Episode 300Signaler Répondre
Des véhicules de fonction pour une commune ultra desservie par les transports en commun et donc la municipalité est pronecolo et pro transports en communs.Signaler Répondre
Ils nous prennent pour des cons ?
Bien envoyéSignaler Répondre
Pourquoi avoir dès télé péage pour un mandat à Villeurbanne sachant que même pour aller au siège de la région il n en ont pas l utilité? Pas grave les travailleurs paient. Cette municipalité est de gauche? Si c’est le cas, les élus paient de leur poche les péages même si ce sont des véhicules de fonction et si les déplacements sont à des fins personnel. Bientôt ils vont voter une augmentation de leur salaire? Ils sont perchés. C est voter pour moi et ensuite je ferai ce que je veux de l argent du contribuables. La gauche caviar….Signaler Répondre
ils veulent des péages? pas de problèmes moi j'en installe 50Signaler Répondre
Très bel abus de bien social ..........Signaler Répondre
C est par ici la voiture tout frais payés pendant que vos troupes insultent de bagnolards et droitardés sur le net les gens qui prennent la voiture pour aller travailler. On vit une époque formidableSignaler Répondre
un article sans intérêt on parle des détails mais on oublie l’essentielSignaler Répondre
Ah les beaux élus au service de l'intérêt collectif que voilà !Signaler Répondre
Il y a intérêt à vérifier les factures de télépéage chaque mois, surtout en période de vacances ;-)Signaler Répondre
Les socs sont autant spécialistes que les LR sur ces magouilles.