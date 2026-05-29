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"Où sont les péages à Villeurbanne ?" : un badge de télépéage pousse l'opposition à saisir la justice

"Où sont les péages à Villeurbanne ?" : un badge de télépéage pousse l'opposition à saisir la justice

Le groupe d’opposition Villeurbanne Printemps Citoyen annonce un recours devant le tribunal administratif après l’adoption d’une délibération sur les véhicules de fonction de la Ville. En cause : l’attribution d’un badge de télépéage, initialement prévu pour le directeur de cabinet du maire.

Les tensions politiques à Villeurbanne prennent l'autoroute et s'arrêtent au péage de la polémique.

Dans un communiqué publié ce vendredi 29 mai, le groupe d’opposition Villeurbanne Printemps Citoyen annonce avoir décidé de saisir le tribunal administratif, contestant les conditions d’adoption d’une délibération votée lors du conseil municipal de la veille, relative aux véhicules de fonction de la Ville.

Selon les élus d’opposition, le texte initial prévoyait l’attribution d’un badge de télépéage au directeur de cabinet du maire socialiste Cédric Van Styvendael.

Le groupe, présidé par Didier Vullierme, estime qu’une telle disposition soulève à la fois des interrogations réglementaires, politiques et financières, jugeant qu’aucune justification liée à "l’intérêt du service" n’aurait été apportée.

Les élus interrogent notamment la pertinence d’un tel dispositif : "Où sont les péages à Villeurbanne ?", écrivent-ils.

L’opposition élue avec l'ancien maire Jean-Paul Bret souligne également une possible contradiction avec le règlement intérieur d’utilisation des véhicules municipaux adopté en 2024, qui prévoirait déjà un remboursement des frais de péage sur justificatifs.  

Une modification de la délibération dénoncée

Villeurbanne Printemps Citoyen affirme avoir déposé un amendement afin de mettre le texte en conformité avec les règles existantes. Selon le groupe, l’exécutif municipal aurait toutefois modifié la délibération en cours de procédure, supprimant la référence explicite au directeur de cabinet et au règlement de 2024, ce qui aurait eu pour effet, selon l’opposition, de rendre son amendement caduc.

Le badge de télépéage ne serait finalement plus réservé au directeur de cabinet, mais attaché à l’ensemble des véhicules de fonction concernés par la délibération.

L’opposition affirme avoir présenté un nouvel amendement en séance, qui aurait été refusé "sur un motif irrecevable", contestant au passage les conditions du débat démocratique au sein du conseil municipal.  

Estimant que les mêmes interrogations demeurent malgré la réécriture du texte, le groupe annonce donc un recours devant le tribunal administratif, afin qu’il examine "la régularité de cette délibération et des conditions de son adoption".

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villeurbanne

22 commentaires
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c'est évident le 29/05/2026 à 21:10
lolotoooôooo a écrit le 29/05/2026 à 18h21

Des véhicules de fonction pour une commune ultra desservie par les transports en commun et donc la municipalité est pronecolo et pro transports en communs.

Ils nous prennent pour des cons ?

C'est sur qu'à Villeurbanne on nous prend vraiment , mais vraiment pour des cons et ça depuis longtemps !

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Jeronimo69 le 29/05/2026 à 21:04

Ils ont vraiment rien d'autre à faire ?

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Ça permet de cranter les choses le 29/05/2026 à 20:56
opposition stérile a écrit le 29/05/2026 à 20h06

donc ils vont aller au tribunal pour 3 tickets de périph à 2 balles.

ca va couter une fortune en frais de justice, de temps passés de fonctionnaires qu'on paye pour préparer les documents. Ils réfléchissent des fois?
si à la fin de l'année il y a 18 voyages sur la cote d'azur ok. Mais là, ca a même pas été encore utilisé.

Quelle bêtise. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée?

Avant de constater les aller retour vers bordeaux ou la côte d azur parce que le pauvre conducteur ne savait pas que le badge était clipsé
ben ça permet de faire comprendre à ceux qui utilisent les bagnoles qu'ils pourront parfaitement être remboursés , mais sur justificatifs , après avance de leur part .
Et au passage on regardera le bien fondé du trajet
Sinon pas vu pas pris

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gol le 29/05/2026 à 20:21

1) les bobos verts de la Mairie de Villeurbanne se sont d'abord augmentés.C'est très de gauche de penser à l'argent !!!!
2) La ville offre un badge de péage au Directeur de Cabinet, alors qu'il n'y a aucun péage dans Villeurbanne.C'est vraiment du grand n'importe quoi .Toujours l'argent
3) La liste de Bret va pourrir la vie à Styvendel car Bret a du garder ses importants réseaux.Styvendel va devoir se tenir à carreau

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opposition stérile le 29/05/2026 à 20:06

donc ils vont aller au tribunal pour 3 tickets de périph à 2 balles.

ca va couter une fortune en frais de justice, de temps passés de fonctionnaires qu'on paye pour préparer les documents. Ils réfléchissent des fois?
si à la fin de l'année il y a 18 voyages sur la cote d'azur ok. Mais là, ca a même pas été encore utilisé.

Quelle bêtise. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée?

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Gui le 29/05/2026 à 19:39

La soupe est bonne chez EELV

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Jacques20 le 29/05/2026 à 19:09
sans interet a écrit le 29/05/2026 à 17h25

un article sans intérêt on parle des détails mais on oublie l’essentiel

Eh ben argumente ! Le type habituel du gugusse qui dit tout savoir et n'est même pas fichu d'avancer une raison. Dans le privé, beaucoup de salariés avancent ces frais et se font rembourser ensuite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de péages à Villeurbanne.

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un train cache un autre le 29/05/2026 à 19:07
Bellota a écrit le 29/05/2026 à 18h49

Le diable se cache dans les détails…..

on parle de la fumée mais on oublie le feu

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delices de capoue le 29/05/2026 à 19:05
lolotoooôooo a écrit le 29/05/2026 à 17h29

Très bel abus de bien social ..........

ho que oui!

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Bellota le 29/05/2026 à 18:49
sans interet a écrit le 29/05/2026 à 17h25

un article sans intérêt on parle des détails mais on oublie l’essentiel

Le diable se cache dans les détails…..

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Biquette le 29/05/2026 à 18:45

Je croyais qu’à Villeurbanne, c’était vélo obligatoire pour tous. Et qu’à vélo, bien sûr, on ne prend pas l’autoroute ! Le dir cab ne tenterait pas de faire payer ses déplacements de vacances par la mairie ?

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Anti verts total le 29/05/2026 à 18:27

La gauchiasse dans toute sa splendeur, cramer l'argent des autres c'est inné chez eux ...
A gerber

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cedric le toxique le 29/05/2026 à 18:22

cédric van styvandeal et l'argent des autres. Episode 300

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lolotoooôooo le 29/05/2026 à 18:21

Des véhicules de fonction pour une commune ultra desservie par les transports en commun et donc la municipalité est pronecolo et pro transports en communs.

Ils nous prennent pour des cons ?

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J6 le 29/05/2026 à 18:17
C est formidable d être élu de gooche a écrit le 29/05/2026 à 17h27

C est par ici la voiture tout frais payés pendant que vos troupes insultent de bagnolards et droitardés sur le net les gens qui prennent la voiture pour aller travailler. On vit une époque formidable

Bien envoyé

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Lavraievie le 29/05/2026 à 18:08

Pourquoi avoir dès télé péage pour un mandat à Villeurbanne sachant que même pour aller au siège de la région il n en ont pas l utilité? Pas grave les travailleurs paient. Cette municipalité est de gauche? Si c’est le cas, les élus paient de leur poche les péages même si ce sont des véhicules de fonction et si les déplacements sont à des fins personnel. Bientôt ils vont voter une augmentation de leur salaire? Ils sont perchés. C est voter pour moi et ensuite je ferai ce que je veux de l argent du contribuables. La gauche caviar….

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suffit de demander le 29/05/2026 à 17:34

ils veulent des péages? pas de problèmes moi j'en installe 50

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lolotoooôooo le 29/05/2026 à 17:29

Très bel abus de bien social ..........

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C est formidable d être élu de gooche le 29/05/2026 à 17:27

C est par ici la voiture tout frais payés pendant que vos troupes insultent de bagnolards et droitardés sur le net les gens qui prennent la voiture pour aller travailler. On vit une époque formidable

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sans interet le 29/05/2026 à 17:25

un article sans intérêt on parle des détails mais on oublie l’essentiel

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Solidarité 69 le 29/05/2026 à 17:21

Ah les beaux élus au service de l'intérêt collectif que voilà !

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Ex Précisions le 29/05/2026 à 17:11

Il y a intérêt à vérifier les factures de télépéage chaque mois, surtout en période de vacances ;-)
Les socs sont autant spécialistes que les LR sur ces magouilles.

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