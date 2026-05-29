"Où sont les péages à Villeurbanne ?" : un badge de télépéage pousse l'opposition à saisir la justice

Les tensions politiques à Villeurbanne prennent l'autoroute et s'arrêtent au péage de la polémique.

Dans un communiqué publié ce vendredi 29 mai, le groupe d’opposition Villeurbanne Printemps Citoyen annonce avoir décidé de saisir le tribunal administratif, contestant les conditions d’adoption d’une délibération votée lors du conseil municipal de la veille, relative aux véhicules de fonction de la Ville.

Selon les élus d’opposition, le texte initial prévoyait l’attribution d’un badge de télépéage au directeur de cabinet du maire socialiste Cédric Van Styvendael.

Le groupe, présidé par Didier Vullierme, estime qu’une telle disposition soulève à la fois des interrogations réglementaires, politiques et financières, jugeant qu’aucune justification liée à "l’intérêt du service" n’aurait été apportée.

Les élus interrogent notamment la pertinence d’un tel dispositif : "Où sont les péages à Villeurbanne ?", écrivent-ils.

L’opposition élue avec l'ancien maire Jean-Paul Bret souligne également une possible contradiction avec le règlement intérieur d’utilisation des véhicules municipaux adopté en 2024, qui prévoirait déjà un remboursement des frais de péage sur justificatifs.

Une modification de la délibération dénoncée

Villeurbanne Printemps Citoyen affirme avoir déposé un amendement afin de mettre le texte en conformité avec les règles existantes. Selon le groupe, l’exécutif municipal aurait toutefois modifié la délibération en cours de procédure, supprimant la référence explicite au directeur de cabinet et au règlement de 2024, ce qui aurait eu pour effet, selon l’opposition, de rendre son amendement caduc.

Le badge de télépéage ne serait finalement plus réservé au directeur de cabinet, mais attaché à l’ensemble des véhicules de fonction concernés par la délibération.

L’opposition affirme avoir présenté un nouvel amendement en séance, qui aurait été refusé "sur un motif irrecevable", contestant au passage les conditions du débat démocratique au sein du conseil municipal.

Estimant que les mêmes interrogations demeurent malgré la réécriture du texte, le groupe annonce donc un recours devant le tribunal administratif, afin qu’il examine "la régularité de cette délibération et des conditions de son adoption".