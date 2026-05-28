Mise à jour : Une femme d’une quarantaine d’années a perdu la vie ce jeudi 28 mai en gare de Saint-Priest, après avoir été heurtée par un TGV. Le décès a été constaté sur place par les secours.

D’après les premiers éléments, le train ne devait pas marquer l’arrêt au moment des faits et la victime se trouvait seule sur le quai. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. La piste d’un geste volontaire est privilégiée à ce stade.

Article initial 14h27 : La circulation des trains a été interrompue sur les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry après qu’une personne a été heurtée par un train à hauteur de St Priest à la mi-journée.

"À la demande des forces de l'ordre, plus aucun train ne circule dans ce secteur pour leur permettre d'intervenir en toute sécurité, conjointement avec les équipes de secours. Aucune reprise n'est possible sans leur autorisation", peut-on lire sur le site de la SNCF

D’autres trains sont impactés et connaissent des retards, notamment des TGV vers Strasbourg, Nancy, ou encore Bruxelles. Jusqu’à 4h de retard ont été signalés.