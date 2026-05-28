Violente tentative de braquage dans une bijouterie à Lyon 7e : un suspect arrêté

Une tentative de braquage a visé une bijouterie située avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon ce jeudi 28 mai en fin de matinée.

Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés vers 10h30 dans le commerce Lead’Or. Quatre individus seraient impliqués dans cette tentative de braquage.

D’après le Progrès, un premier suspect se serait présenté seul dans la boutique sous couvert d’une transaction autour d’une gourmette. Trois autres individus l’auraient ensuite rejoint à l’intérieur du commerce.

Le groupe aurait alors adopté un comportement violent et menaçant envers le gérant de la bijouterie. Ce dernier a été blessé à la tête durant l’agression. Très choqué, il a été pris en charge alors que son état de santé ne susciterait pas d’inquiétude.

Rapidement alertés, les policiers sont intervenus sur les lieux en quelques minutes. Au moins un suspect a pu être interpellé à proximité de la bijouterie. Selon nos confrères, il s'agirait d'un jeune homme d’une vingtaine d’années, cheveux longs, en short et t-shirt.

Plusieurs enquêteurs étaient encore présents en fin de matinée afin de procéder aux constatations. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette tentative de braquage.