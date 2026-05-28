Faits Divers

Violente tentative de braquage dans une bijouterie à Lyon 7e : un suspect arrêté

Violente tentative de braquage dans une bijouterie à Lyon 7e : un suspect arrêté
Violente tentative de braquage dans une bijouterie à Lyon 7e : un suspect arrêté

La scène a provoqué un important déploiement policier dans le 7e arrondissement de Lyon.

Une tentative de braquage a visé une bijouterie située avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon ce jeudi 28 mai en fin de matinée.

Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés vers 10h30 dans le commerce Lead’Or. Quatre individus seraient impliqués dans cette tentative de braquage.

D’après le Progrès, un premier suspect se serait présenté seul dans la boutique sous couvert d’une transaction autour d’une gourmette. Trois autres individus l’auraient ensuite rejoint à l’intérieur du commerce.

Le groupe aurait alors adopté un comportement violent et menaçant envers le gérant de la bijouterie. Ce dernier a été blessé à la tête durant l’agression. Très choqué, il a été pris en charge alors que son état de santé ne susciterait pas d’inquiétude.

Rapidement alertés, les policiers sont intervenus sur les lieux en quelques minutes. Au moins un suspect a pu être interpellé à proximité de la bijouterie. Selon nos confrères, il s'agirait d'un jeune homme d’une vingtaine d’années, cheveux longs, en short et t-shirt.

Plusieurs enquêteurs étaient encore présents en fin de matinée afin de procéder aux constatations. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette tentative de braquage.

Tags :

braquage

13 commentaires
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rustine du coin le 28/05/2026 à 18:53
lol a écrit le 28/05/2026 à 15h53

Doudou et son quartier du 7em ultra apaisé .. Son mr sécu a t'il eu droit à son augmentation ? !! !

Je pense que oui, même son concierge da Silva de la casa d'à côté a droit à l'augmentation. Il va même te mettre des bâtons dans les roues.

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Joubs67 le 28/05/2026 à 18:43

Un beau quartier apaisé qui votent à 67 % pour EELV LFI
Qu’ils se debrouillent et les commerçants avec !

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Tes pistes cyclables le 28/05/2026 à 18:14
prendre rdv toctolib pour vinatier City a écrit le 28/05/2026 à 16h05

Le lien svp avec les pistes cyclables débile mental ?

Nous allons les supprimer en 2027 si la Présidente de la Metropole continue à fermer les yeux

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Solidarité 69 le 28/05/2026 à 17:38

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

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Bien drole le 28/05/2026 à 17:33
prendre rdv toctolib pour vinatier City a écrit le 28/05/2026 à 16h05

Le lien svp avec les pistes cyclables débile mental ?

Ta remarque naïve est bien drole .Tu n as pas la référence ?
Il semble que non .Bref tu comprends rien alors tu te dechaine entraitant ton interlocuteur de débile.Interessant

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Ex Précisions le 28/05/2026 à 17:00

Cheveux longs ?
Un écolo ?

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Master of puppets le 28/05/2026 à 16:57

Cheveux long? Ce qui est sur c'est que le suspect n'est surement pas un metalleux.

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prendre rdv toctolib pour vinatier City le 28/05/2026 à 16:05
Ville apaisée a écrit le 28/05/2026 à 15h24

Il y a pourtant une piste cyclable à ce niveau de l'avenue

Le lien svp avec les pistes cyclables débile mental ?

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a la pêche aux moules le 28/05/2026 à 16:03
saco697 a écrit le 28/05/2026 à 15h40

Doucet avait bien dit si il faisait le maximum pour la sécurité des lyonnais finalement il peut peu surtout qu avec l augmentation de indemnités de ses derniers fidèles il n’y a plus d argent pour la sécurité… toute façon il sait que c est son dernier tour alors ils se gavent et c est son seul objectif avant d être chassé par les lyonnais

Son dernier tour va durer 6 ans voir 7 ans courage a vous .les gens de la ville on pris mon panier maman.

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lol le 28/05/2026 à 15:53

Doudou et son quartier du 7em ultra apaisé .. Son mr sécu a t'il eu droit à son augmentation ? !! !

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Rb6528 le 28/05/2026 à 15:51

Les vacances arrivent il leur faut de l'argent pour aller au bled ou au cap d'Agde. Puisque c'est le rassemblement de toutes les racailles de France cap d agde!!!!! et maintenant 2 nouvelles destinations la baule et deauville sont au programme du voyagiste DZ holidays

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saco697 le 28/05/2026 à 15:40

Doucet avait bien dit si il faisait le maximum pour la sécurité des lyonnais finalement il peut peu surtout qu avec l augmentation de indemnités de ses derniers fidèles il n’y a plus d argent pour la sécurité… toute façon il sait que c est son dernier tour alors ils se gavent et c est son seul objectif avant d être chassé par les lyonnais

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Ville apaisée le 28/05/2026 à 15:24

Il y a pourtant une piste cyclable à ce niveau de l'avenue

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