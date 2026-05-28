Violente tentative de braquage dans une bijouterie à Lyon 7e : un suspect arrêté

Une tentative de braquage a visé une bijouterie située avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon ce jeudi 28 mai en fin de matinée.
Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés vers 10h30 dans le commerce Lead’Or. Quatre individus seraient impliqués dans cette tentative de braquage.
D’après le Progrès, un premier suspect se serait présenté seul dans la boutique sous couvert d’une transaction autour d’une gourmette. Trois autres individus l’auraient ensuite rejoint à l’intérieur du commerce.
Le groupe aurait alors adopté un comportement violent et menaçant envers le gérant de la bijouterie. Ce dernier a été blessé à la tête durant l’agression. Très choqué, il a été pris en charge alors que son état de santé ne susciterait pas d’inquiétude.
Rapidement alertés, les policiers sont intervenus sur les lieux en quelques minutes. Au moins un suspect a pu être interpellé à proximité de la bijouterie. Selon nos confrères, il s'agirait d'un jeune homme d’une vingtaine d’années, cheveux longs, en short et t-shirt.
Plusieurs enquêteurs étaient encore présents en fin de matinée afin de procéder aux constatations. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette tentative de braquage.
Je pense que oui, même son concierge da Silva de la casa d'à côté a droit à l'augmentation. Il va même te mettre des bâtons dans les roues.Signaler Répondre
Un beau quartier apaisé qui votent à 67 % pour EELV LFISignaler Répondre
Qu’ils se debrouillent et les commerçants avec !
Nous allons les supprimer en 2027 si la Présidente de la Metropole continue à fermer les yeuxSignaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !Signaler Répondre
Ta remarque naïve est bien drole .Tu n as pas la référence ?Signaler Répondre
Il semble que non .Bref tu comprends rien alors tu te dechaine entraitant ton interlocuteur de débile.Interessant
Cheveux longs ?Signaler Répondre
Un écolo ?
Cheveux long? Ce qui est sur c'est que le suspect n'est surement pas un metalleux.Signaler Répondre
Le lien svp avec les pistes cyclables débile mental ?Signaler Répondre
Son dernier tour va durer 6 ans voir 7 ans courage a vous .les gens de la ville on pris mon panier maman.Signaler Répondre
Doudou et son quartier du 7em ultra apaisé .. Son mr sécu a t'il eu droit à son augmentation ? !! !Signaler Répondre
Les vacances arrivent il leur faut de l'argent pour aller au bled ou au cap d'Agde. Puisque c'est le rassemblement de toutes les racailles de France cap d agde!!!!! et maintenant 2 nouvelles destinations la baule et deauville sont au programme du voyagiste DZ holidaysSignaler Répondre
Doucet avait bien dit si il faisait le maximum pour la sécurité des lyonnais finalement il peut peu surtout qu avec l augmentation de indemnités de ses derniers fidèles il n’y a plus d argent pour la sécurité… toute façon il sait que c est son dernier tour alors ils se gavent et c est son seul objectif avant d être chassé par les lyonnaisSignaler Répondre
Il y a pourtant une piste cyclable à ce niveau de l'avenueSignaler Répondre