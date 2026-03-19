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Lyon : un distributeur arraché lors du braquage d’un bureau de poste quai Saint-Antoine

Lyon : un distributeur arraché lors du braquage d’un bureau de poste quai Saint-Antoine
Lyon : un distributeur arraché lors du braquage d’un bureau de poste quai Saint-Antoine - LyonMag

La devanture de l’établissement ne laissait que peu de doute sur ce qu’il s’était passé.

Dans la nuit de ce mercredi 18 au jeudi 19 mars, le bureau de poste situé au 32 quai Saint-Antoine, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été braqué.

Selon les premiers éléments, aux alentours de 4h37 du matin, les policiers ont été appelés suite à un "bruit d'explosion". Sur place ils découvrent  que le distributeur automatique de billet a été arraché.

 Le dispositif a été violemment extrait avant d’être retrouvé au milieu de la chaussée. Trois suspects ont ensuite pris la fuite à bord d’une voiture de type citadine. Le fourgon utilisé pour extraire le distributeur a été abandonné sur place.

Une enquête a été ouverte par la police. À ce stade, il n’est pas encore établi si les auteurs sont parvenus à repartir avec de l’argent.

Tags :

braquage

poste

17 commentaires
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FEELV le 19/03/2026 à 12:18

Voici la Nouvelle France comme le dit bien l'extrême gauche

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Arthur le 19/03/2026 à 11:52
Solidarité 69 a écrit le 19/03/2026 à 09h45

Les racailles fêtent la collaboration de Doucet avec LFI.

Ce n'est qu'un aperçu avant dimanche soir.
Après si par malheur la collaboration Doucet avec LFI gagne, ce sera open bar pour toutes les racailles.

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Gabin69 le 19/03/2026 à 11:19
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 19/03/2026 à 10h54

J'en ai lu des conneries, mais des comme ça, JAMAIS

Apparemment le second degré n'est pas donné à tout le monde..

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SanTa Fee le 19/03/2026 à 11:14

programme sécurité Aulas veut installer 600 caméras avec un hôtel de police important Doucet 90 caméras … et créer un centre de sécurité .. Avzc le LFI ??

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OQTH le 19/03/2026 à 11:09

On voit clairement l'absence de piste cyclable sur la photo, il ne faut donc pas s'étonner du résultat.
Une nuée de cyclistes picoreurs de graines séchées le jour et picoleurs de graines fermentées la nuit aurait pu empêcher ce braquage.

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le seum le 19/03/2026 à 11:02
Chris6969699 a écrit le 19/03/2026 à 10h05

Dans un total esprit d'apaisement d'une métropole apaisée ...

pour apaiser il faut un programme sinon tu fais 7%

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C 'est une moquerie le 19/03/2026 à 11:02
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 19/03/2026 à 10h54

J'en ai lu des conneries, mais des comme ça, JAMAIS

pas drôle m 'enfin .
quand deux pas bien malin commentent , ça finit par être drôle .

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decond degré le 19/03/2026 à 11:02
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 19/03/2026 à 10h54

J'en ai lu des conneries, mais des comme ça, JAMAIS

l'illettrisme c'est quand on ne comprend pas ce que l'on lit

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 19/03/2026 à 10:54
GregoryD a écrit le 19/03/2026 à 10h05

Ce n'est pas avec des caméras de vidéosurveillance qu'on attrape les voleurs. Seul le désarmement de la police et l'action de médiateurs sociaux permettra de lutter efficacement contre la petite délinquance du quotidien.

J'en ai lu des conneries, mais des comme ça, JAMAIS

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Ex Précisions le 19/03/2026 à 10:29

Il y en a apparemment qui croient que doucet et lfi sont déjà élus, ils n'attendent pas ;-)

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GregoryD le 19/03/2026 à 10:05

Ce n'est pas avec des caméras de vidéosurveillance qu'on attrape les voleurs. Seul le désarmement de la police et l'action de médiateurs sociaux permettra de lutter efficacement contre la petite délinquance du quotidien.

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Chris6969699 le 19/03/2026 à 10:05
Solidarité 69 a écrit le 19/03/2026 à 09h45

Les racailles fêtent la collaboration de Doucet avec LFI.

Dans un total esprit d'apaisement d'une métropole apaisée ...

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Cyrielle69 le 19/03/2026 à 09:57

Et alors? cela fait partie de la France apaisée. On nous répète que tout va bien et que l'on va continuer.

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Solidarité 69 le 19/03/2026 à 09:45

Les racailles fêtent la collaboration de Doucet avec LFI.

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La nouvelle France le 19/03/2026 à 09:44

Encore un coup de cette nouvelle France, ces fameuses chances pour notre pays?

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Winchester 73 le 19/03/2026 à 09:42

Pieds nickeles.

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Farce libre ! le 19/03/2026 à 09:35

Et Jupiter qui a choisi le nom de futur PANG : France Libre !

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