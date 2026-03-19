Lyon : un distributeur arraché lors du braquage d’un bureau de poste quai Saint-Antoine

Dans la nuit de ce mercredi 18 au jeudi 19 mars, le bureau de poste situé au 32 quai Saint-Antoine, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été braqué.

Selon les premiers éléments, aux alentours de 4h37 du matin, les policiers ont été appelés suite à un "bruit d'explosion". Sur place ils découvrent que le distributeur automatique de billet a été arraché.

Le dispositif a été violemment extrait avant d’être retrouvé au milieu de la chaussée. Trois suspects ont ensuite pris la fuite à bord d’une voiture de type citadine. Le fourgon utilisé pour extraire le distributeur a été abandonné sur place.

Une enquête a été ouverte par la police. À ce stade, il n’est pas encore établi si les auteurs sont parvenus à repartir avec de l’argent.