Lyon : un distributeur arraché lors du braquage d’un bureau de poste quai Saint-Antoine

Dans la nuit de ce mercredi 18 au jeudi 19 mars, le bureau de poste situé au 32 quai Saint-Antoine, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été braqué.
Selon les premiers éléments, aux alentours de 4h37 du matin, les policiers ont été appelés suite à un "bruit d'explosion". Sur place ils découvrent que le distributeur automatique de billet a été arraché.
Le dispositif a été violemment extrait avant d’être retrouvé au milieu de la chaussée. Trois suspects ont ensuite pris la fuite à bord d’une voiture de type citadine. Le fourgon utilisé pour extraire le distributeur a été abandonné sur place.
Une enquête a été ouverte par la police. À ce stade, il n’est pas encore établi si les auteurs sont parvenus à repartir avec de l’argent.
Voici la Nouvelle France comme le dit bien l'extrême gaucheSignaler Répondre
Ce n'est qu'un aperçu avant dimanche soir.Signaler Répondre
Après si par malheur la collaboration Doucet avec LFI gagne, ce sera open bar pour toutes les racailles.
Apparemment le second degré n'est pas donné à tout le monde..Signaler Répondre
programme sécurité Aulas veut installer 600 caméras avec un hôtel de police important Doucet 90 caméras … et créer un centre de sécurité .. Avzc le LFI ??Signaler Répondre
On voit clairement l'absence de piste cyclable sur la photo, il ne faut donc pas s'étonner du résultat.Signaler Répondre
Une nuée de cyclistes picoreurs de graines séchées le jour et picoleurs de graines fermentées la nuit aurait pu empêcher ce braquage.
pour apaiser il faut un programme sinon tu fais 7%Signaler Répondre
pas drôle m 'enfin .Signaler Répondre
quand deux pas bien malin commentent , ça finit par être drôle .
l'illettrisme c'est quand on ne comprend pas ce que l'on litSignaler Répondre
J'en ai lu des conneries, mais des comme ça, JAMAISSignaler Répondre
Il y en a apparemment qui croient que doucet et lfi sont déjà élus, ils n'attendent pas ;-)Signaler Répondre
Ce n'est pas avec des caméras de vidéosurveillance qu'on attrape les voleurs. Seul le désarmement de la police et l'action de médiateurs sociaux permettra de lutter efficacement contre la petite délinquance du quotidien.Signaler Répondre
Dans un total esprit d'apaisement d'une métropole apaisée ...Signaler Répondre
Et alors? cela fait partie de la France apaisée. On nous répète que tout va bien et que l'on va continuer.Signaler Répondre
Les racailles fêtent la collaboration de Doucet avec LFI.Signaler Répondre
Encore un coup de cette nouvelle France, ces fameuses chances pour notre pays?Signaler Répondre
Pieds nickeles.Signaler Répondre
Et Jupiter qui a choisi le nom de futur PANG : France Libre !Signaler Répondre