Braquage en plein jour à Lyon 8e : une boutique de téléphonie ciblée à Monplaisir

C’est une commerçante du quartier qui a tiré la sonnette d’alarme. Ce lundi 20 avril, dans l’après-midi, Karine Pertus, commerçante déjà connue pour ses prises de position durant la campagne municipale a évoqué sur ses réseaux sociaux un "braquage à Monplaisir en pleine journée", s’interrogeant : "Est-ce que c’est ça, la vie aujourd’hui dans notre quartier ?."

Rapidement, sur place, une affichette apposée sur la devanture d’un commerce mentionnait une fermeture exceptionnelle "suite à cambriolage." Mais selon nos informations, les faits sont en réalité bien plus graves.

Aux alentours de 15h, une boutique Bouygues Telecom située avenue des Frères Lumière, au niveau du numéro 81 dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, a été la cible d’un braquage à main armée.

Deux individus ont fait irruption dans le magasin. Au moins l’un d’eux était armé. Les employés présents ont été menacés, tandis que les malfaiteurs se sont emparés de téléphones portables.

Le butin serait d'un peu moins d'une quarantaine d’appareils. Les suspects sont parvenus à prendre la fuite.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs de ce braquage, survenu en pleine journée dans une artère particulièrement fréquentée du quartier de Monplaisir.