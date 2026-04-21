Braquage en plein jour à Lyon 8e : une boutique de téléphonie ciblée à Monplaisir

C’est une commerçante du quartier qui a tiré la sonnette d’alarme. Ce lundi 20 avril, dans l’après-midi, Karine Pertus, commerçante déjà connue pour ses prises de position durant la campagne municipale a évoqué sur ses réseaux sociaux un "braquage à Monplaisir en pleine journée", s’interrogeant : "Est-ce que c’est ça, la vie aujourd’hui dans notre quartier ?."
Rapidement, sur place, une affichette apposée sur la devanture d’un commerce mentionnait une fermeture exceptionnelle "suite à cambriolage." Mais selon nos informations, les faits sont en réalité bien plus graves.
Aux alentours de 15h, une boutique Bouygues Telecom située avenue des Frères Lumière, au niveau du numéro 81 dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, a été la cible d’un braquage à main armée.
Deux individus ont fait irruption dans le magasin. Au moins l’un d’eux était armé. Les employés présents ont été menacés, tandis que les malfaiteurs se sont emparés de téléphones portables.
Le butin serait d'un peu moins d'une quarantaine d’appareils. Les suspects sont parvenus à prendre la fuite.
Une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs de ce braquage, survenu en pleine journée dans une artère particulièrement fréquentée du quartier de Monplaisir.
voilà la France de Macron cette alliance entre Macron et la droite de wauguiez et retallieu et Darmanin que fait la policeSignaler Répondre
Bon sang, il y a pourtant une piste cyclable !Signaler Répondre
lisez les infos que vous donnez ca vous évitera le ridicule.Signaler Répondre
le classement auquel vous faites référence est issu du site de numbéo (comme précisé sur le site neolink) qui regroupe les enquêtes citoyennes sur la PERCEPTION de la sécurité dans plus de 400 villes.
mais quel classement sérieux
vous ne pouvez pas parler de ville les plus dangereuses mais les villes qui semblent les plus dangereuses.
au suivant
Et dire que le poste de police municipale du 8 ème se trouve à 50 mètres … Leur commendement leur aura dit de plutôt s’occuper des cacas de chiens plutôt que d’intervenir sur des véritables faits de délinquance … Recruter c’est bien mais orienter sur des missions de véritable intérêt publique c’est mieuxSignaler Répondre
En attente de la vidéo que va publier Elisa NgoudjouSignaler Répondre
Classement des villes les plus dangereuses d Europe,1 Coventry,2 Marseille,3 Birmingham,4 Naples 5, Montpellier 6 liege, 7 Grenoble, 8 Nantes 9 Paris 10 Lyon,,,,,,,6 villes françaises dans les 10 , classement vu sur internet Reolink spécialiste sécurité domestique et camérasSignaler Répondre
Oui mais la rue est piétonne et vélos avec un mur de Berlin au milieu pour empêcher la circulation des autos . Alors c’est apaisé.Signaler Répondre
Car les téléphones ont un numéro de série, imei etc.Signaler Répondre
Vis à vis de SFR, c'est moins grave, là ce sont des robins des bois, des voleurs contre des voleurs.Signaler Répondre
Bonjour, question à un 1,000001 dinar pourquoi les boutiques de vente de téléphones n' équipent pas leurs téléphones de traceurs?????Signaler Répondre
Même mode opératoire qu’à la boutique SFR de la Croix rousse vendredi…Signaler Répondre
Allez Pierre Oliver, une story insta, vite !Signaler Répondre
Merci pour cette bonne tranche de rigolade !Signaler Répondre
La ville est apaisée.Signaler Répondre
Ce braquage n'est qu'un sentiment d'insécurité
Dans le quartier de la DouchiotteSignaler Répondre
Karine Pertus, parce que ça n'a jamais existé les braquages de boutique Orange et SFR il y a plus de 10 ans ? Réfléchissez un peu avant de vous exprimer. Par ailleurs ne soyez pas surprise de votre baisse de fréquentation que vous estimez être de la faute des écolos. Commencez par vous remettre en question.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Merci DOUCHIOTTE et ses potes LFISTESignaler Répondre
Les malfaiteurs sont ils repartis à vélo ?Signaler Répondre
À quelques voix près, Aulas était élu et cela ne se serait pas produit. Dommage !Signaler Répondre
Pour la gauche ce n'est pas un braquage ou un cambriolage mais une acquisition de biens matériels avec une contribution financière à potentialité différéeSignaler Répondre
dans certains pays on les punit sévèrement, croyez moi.Signaler Répondre
Un sentiment de cambriolageSignaler Répondre
Dans une ville apaisée on dit "cambriolage" parce que "braquage ça fait peur".Signaler Répondre