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Braquage en plein jour à Lyon 8e : une boutique de téléphonie ciblée à Monplaisir

Braquage en plein jour à Lyon 8e : une boutique de téléphonie ciblée à Monplaisir
Braquage en plein jour à Lyon 8e : une boutique de téléphonie ciblée à Monplaisir - DR : Karine Pertus

L’attaque a eu lieu en plein jour.

C’est une commerçante du quartier qui a tiré la sonnette d’alarme. Ce lundi 20 avril, dans l’après-midi, Karine Pertus, commerçante déjà connue pour ses prises de position durant la campagne municipale a évoqué sur ses réseaux sociaux un "braquage à Monplaisir en pleine journée", s’interrogeant : "Est-ce que c’est ça, la vie aujourd’hui dans notre quartier ?."

Rapidement, sur place, une affichette apposée sur la devanture d’un commerce mentionnait une fermeture exceptionnelle "suite à cambriolage." Mais selon nos informations, les faits sont en réalité bien plus graves.

Aux alentours de 15h, une boutique Bouygues Telecom située avenue des Frères Lumière, au niveau du numéro 81 dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, a été la cible d’un braquage à main armée.

Deux individus ont fait irruption dans le magasin. Au moins l’un d’eux était armé. Les employés présents ont été menacés, tandis que les malfaiteurs se sont emparés de téléphones portables.

Le butin serait d'un peu moins d'une quarantaine d’appareils. Les suspects sont parvenus à prendre la fuite.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs de ce braquage, survenu en pleine journée dans une artère particulièrement fréquentée du quartier de Monplaisir.

Tags :

braquage

montplaisir

23 commentaires
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la france de Macron le 21/04/2026 à 16:12

voilà la France de Macron cette alliance entre Macron et la droite de wauguiez et retallieu et Darmanin que fait la police

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Bidule le 21/04/2026 à 16:09

Bon sang, il y a pourtant une piste cyclable !

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Sentiment d'insécurité. le 21/04/2026 à 15:52
Catalan a écrit le 21/04/2026 à 14h21

Classement des villes les plus dangereuses d Europe,1 Coventry,2 Marseille,3 Birmingham,4 Naples 5, Montpellier 6 liege, 7 Grenoble, 8 Nantes 9 Paris 10 Lyon,,,,,,,6 villes françaises dans les 10 , classement vu sur internet Reolink spécialiste sécurité domestique et caméras

lisez les infos que vous donnez ca vous évitera le ridicule.

le classement auquel vous faites référence est issu du site de numbéo (comme précisé sur le site neolink) qui regroupe les enquêtes citoyennes sur la PERCEPTION de la sécurité dans plus de 400 villes.
mais quel classement sérieux

vous ne pouvez pas parler de ville les plus dangereuses mais les villes qui semblent les plus dangereuses.

au suivant

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allo la PM !!?? le 21/04/2026 à 15:26

Et dire que le poste de police municipale du 8 ème se trouve à 50 mètres … Leur commendement leur aura dit de plutôt s’occuper des cacas de chiens plutôt que d’intervenir sur des véritables faits de délinquance … Recruter c’est bien mais orienter sur des missions de véritable intérêt publique c’est mieux

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GAD le 21/04/2026 à 14:24

En attente de la vidéo que va publier Elisa Ngoudjou

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Catalan le 21/04/2026 à 14:21

Classement des villes les plus dangereuses d Europe,1 Coventry,2 Marseille,3 Birmingham,4 Naples 5, Montpellier 6 liege, 7 Grenoble, 8 Nantes 9 Paris 10 Lyon,,,,,,,6 villes françaises dans les 10 , classement vu sur internet Reolink spécialiste sécurité domestique et caméras

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pifou le 21/04/2026 à 14:19

Oui mais la rue est piétonne et vélos avec un mur de Berlin au milieu pour empêcher la circulation des autos . Alors c’est apaisé.

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Parponnes le 21/04/2026 à 14:13
Kid 69 a écrit le 21/04/2026 à 13h17

Bonjour, question à un 1,000001 dinar pourquoi les boutiques de vente de téléphones n' équipent pas leurs téléphones de traceurs?????

Car les téléphones ont un numéro de série, imei etc.

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Jacques20 le 21/04/2026 à 13:22
AD a écrit le 21/04/2026 à 12h56

Même mode opératoire qu’à la boutique SFR de la Croix rousse vendredi…

Vis à vis de SFR, c'est moins grave, là ce sont des robins des bois, des voleurs contre des voleurs.

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Kid 69 le 21/04/2026 à 13:17

Bonjour, question à un 1,000001 dinar pourquoi les boutiques de vente de téléphones n' équipent pas leurs téléphones de traceurs?????

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AD le 21/04/2026 à 12:56

Même mode opératoire qu’à la boutique SFR de la Croix rousse vendredi…

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Met' le 21/04/2026 à 12:55

Allez Pierre Oliver, une story insta, vite !

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maxPTT le 21/04/2026 à 12:52
Ça s'est joué à rien a écrit le 21/04/2026 à 11h50

À quelques voix près, Aulas était élu et cela ne se serait pas produit. Dommage !

Merci pour cette bonne tranche de rigolade !

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Raoul le 21/04/2026 à 12:48

La ville est apaisée.

Ce braquage n'est qu'un sentiment d'insécurité

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Bellota le 21/04/2026 à 12:39

Dans le quartier de la Douchiotte

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Ah bon ? le 21/04/2026 à 12:28

Karine Pertus, parce que ça n'a jamais existé les braquages de boutique Orange et SFR il y a plus de 10 ans ? Réfléchissez un peu avant de vous exprimer. Par ailleurs ne soyez pas surprise de votre baisse de fréquentation que vous estimez être de la faute des écolos. Commencez par vous remettre en question.

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Solidarité 69 le 21/04/2026 à 12:12

La nouvelle France by LFI.

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Bob le 21/04/2026 à 12:01

Merci DOUCHIOTTE et ses potes LFISTE

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pouky le 21/04/2026 à 11:50

Les malfaiteurs sont ils repartis à vélo ?

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Ça s'est joué à rien le 21/04/2026 à 11:50

À quelques voix près, Aulas était élu et cela ne se serait pas produit. Dommage !

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Ici règne le calme le 21/04/2026 à 11:36

Pour la gauche ce n'est pas un braquage ou un cambriolage mais une acquisition de biens matériels avec une contribution financière à potentialité différée

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neutre04 le 21/04/2026 à 11:17

dans certains pays on les punit sévèrement, croyez moi.

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La_gauche le 21/04/2026 à 11:07

Un sentiment de cambriolage

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Ville apaisée le 21/04/2026 à 11:02

Dans une ville apaisée on dit "cambriolage" parce que "braquage ça fait peur".

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