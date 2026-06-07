"Les habitants ne peuvent plus attendre" : le maire de Villeurbanne réclame une nouvelle brigade après la fusillade de ce week-end

La fusillade qui a éclaté dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin à Villeurbanne fera-t-elle bouger les lignes ?

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le maire de la commune, Cédric Van Styvendael, évoque un événement survenu au 9-11 rue Louis-Braille, dans le quartier Ferrandière, qu’il replace dans un contexte de "multiplication des violences et des crimes du narcotrafic" dans l’agglomération lyonnaise.

L’édile adresse d’abord ses pensées aux deux victimes entre la vie et la mort et à leurs proches, ainsi qu’aux habitants du quartier confrontés, selon lui, à "une insécurité inacceptable".

Il salue également l’intervention rapide des forces de police et des secours mobilisés dans la nuit, tandis qu’une enquête doit désormais faire la lumière sur les circonstances de la fusillade et identifier ses auteurs.

Des CRS seront déployés ce dimanche sur ordre du préfet du Rhône Etienne Guyot.

Mais pour le maire, cette mesure ne suffira pas.

Il réclame à nouveau la création d’une Brigade spécialisée de terrain supplémentaire à l’échelle de Villeurbanne, estimant cet outil "indispensable" pour lutter contre les réseaux criminels et répondre aux attentes des habitants en matière de sécurité.

La Ville, assure l’élu, continuera à prendre sa part dans la lutte contre le narcotrafic, mais "seule une mobilisation résolue de l’État permettra de répondre à ce niveau de violence et de criminalité".

Un message de fermeté conclu par un avertissement : "Les habitants ne peuvent plus attendre", insiste le maire de Villeurbanne.