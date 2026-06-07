"Les habitants ne peuvent plus attendre" : le maire de Villeurbanne réclame une nouvelle brigade après la fusillade de ce week-end

La fusillade qui a éclaté dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin à Villeurbanne fera-t-elle bouger les lignes ?
Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le maire de la commune, Cédric Van Styvendael, évoque un événement survenu au 9-11 rue Louis-Braille, dans le quartier Ferrandière, qu’il replace dans un contexte de "multiplication des violences et des crimes du narcotrafic" dans l’agglomération lyonnaise.
L’édile adresse d’abord ses pensées aux deux victimes entre la vie et la mort et à leurs proches, ainsi qu’aux habitants du quartier confrontés, selon lui, à "une insécurité inacceptable".
Il salue également l’intervention rapide des forces de police et des secours mobilisés dans la nuit, tandis qu’une enquête doit désormais faire la lumière sur les circonstances de la fusillade et identifier ses auteurs.
Des CRS seront déployés ce dimanche sur ordre du préfet du Rhône Etienne Guyot.
Mais pour le maire, cette mesure ne suffira pas.
Il réclame à nouveau la création d’une Brigade spécialisée de terrain supplémentaire à l’échelle de Villeurbanne, estimant cet outil "indispensable" pour lutter contre les réseaux criminels et répondre aux attentes des habitants en matière de sécurité.
La Ville, assure l’élu, continuera à prendre sa part dans la lutte contre le narcotrafic, mais "seule une mobilisation résolue de l’État permettra de répondre à ce niveau de violence et de criminalité".
Un message de fermeté conclu par un avertissement : "Les habitants ne peuvent plus attendre", insiste le maire de Villeurbanne.
La droite ne pense qu’aux privilèges d’une minorité et laisse le reste en déshérence, voire spolie. La gauche est irresponsable, pratique le déni par populisme ou clientélisme.Signaler Répondre
Jusqu’à ce qu’il soit trop tard. C’est ça la caste politique française, totalement pourrie quel que soit le bord. Complètement détachée des conditions réelles d’existence de la majeure partie de la population.
En plus, les criminels ont compris qu’elle était facile à corrompre.
C'est dire s'ils peuvent encore supporter la dégradation constante de leurs conditions de vie, et de sécurité en passant.Signaler Répondre
En français ça donne quoi ?Signaler Répondre
Allons Cédric, sois raisonnable.Signaler Répondre
On te rappelle que "La Police tue !".
Merci. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir compris quel est le remède...Signaler Répondre
C’est une vraie justice qu’il faudrait ! A bannir LFI qui protège dealers et délinquants !Signaler Répondre
10 ans de Macron aux pouvoirs avec un gouvernement de droite et de l’extrême droite dans les manettes Retallieu et Darmain et Mozart de l’économie Bruno Lemaire Macron a met la France à genoux et a fait rentrer la France dans un tunnel sans lumière vivement que la gauche soit de retour aux pouvoirs pour sortir la France de se tunnelSignaler Répondre
Comme ça les dealers vont encore changer de quartier de Villeurbanne, une fois qu'ils auront fait le tour de la ville ils recommenceront au point de départ le Tonkin...Signaler Répondre
Seulement deux exigences :Signaler Répondre
1 l'envoi des militaires armés ;
2 l'exclusion de la presse pour permettre un bon déroulement de l'opération de durée indéterminée.