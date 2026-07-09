Villeurbanne : un ancien instituteur condamné pour détention d’images pédopornographiques

La nouvelle a provoqué un choc au sein de la communauté éducative de Villeurbanne.
Un ancien instituteur de l’école maternelle École Lazare-Goujon, où il a enseigné pendant plus de vingt ans, a été condamné le 27 février pour détention et importation d’images à caractère pédopornographique, a confirmé le parquet de Lyon à nos confrères du Progrès.
L’enseignant avait quitté brutalement son poste en décembre 2023.
À l’époque, les familles n’avaient reçu que peu d’explications et avaient supposé un arrêt maladie. Son absence définitive a finalement trouvé une explication dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte après son interpellation, intervenue en dehors de son établissement scolaire.
Suspendu dans un premier temps, il a ensuite été radié de l’Éducation nationale.
L’homme a été jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et condamné à 6 mois avec sursis, ainsi qu'une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Face aux interrogations et à l’inquiétude des parents face à ce qui a longtemps été une rumeur, plusieurs dispositifs ont été mis en place par l’Éducation nationale.
Deux réunions d’information ont été organisées les 1er et 7 juillet. Une cellule d’écoute a également été ouverte afin d’accompagner les familles et les anciens élèves qui pourraient être affectés par cette révélation.
L’Académie a indiqué qu’un nouveau dispositif d’information et de soutien serait proposé à la rentrée de septembre.
À ce stade, les éléments communiqués par la justice concernent uniquement des faits de détention et d’importation d’images pédopornographiques.
Allo l'abbé Pierre? Vous êtes de gauche je crois 😎Signaler Répondre
Pauvre gland !Signaler Répondre
Il y a des pédophiles partout mais avouez que dans les villes de gauche avec le periscolaire et l’école publique c’est devenu une institution? Les pédophiles sont plus protégés que les enfants ???Signaler Répondre
je suis d'accord avec johnny.Il doit lui manquer un joli petit tour de cuisson,à ce type,pour s'exciter devant de gamins!Signaler Répondre
Du coup on a le droit de faire de l’humanitaire et laisser les prédateurs tranquille dans les écoles, ASE etc ? Les chiffres tiennent comptes des dénis, aveuglements et poussière sous le tapis ?Signaler Répondre
Dans des familles de gaucheSignaler Répondre
Faut quand même être pas très nette dzns sa tête pour visionner ou demandé des photo vidéo avec des mineurs sérieuxSignaler Répondre
Plus de 80% des violences sexuelles sur les enfants ont lieu dans le cercle familial.Signaler Répondre
Seulement le 5 de chaques mois il est français, quand tombe son RSASignaler Répondre
C’est quoi le rapport là.. à part de faire de la christianophobie ?Signaler Répondre
Je pense que ça touche toutes les classes sociales, tous les métiers liés à l'enfance, travail de longue haleine et pas facile pour les débusquer tous, il y en a toujours qui passeront au travers malheureusement...Signaler Répondre
j’en parlais avec un maçon spécialiste en dalle, et oui c’est les islamo arabe qui font des orgiesSignaler Répondre
moi aussi je plussoie, c’est les arbres le problème!Signaler Répondre
oui c’est vrai l’église est de gauche, la droite (très à droite ) qui revendique ses valeurs judeo chrétienne vous ment!Signaler Répondre
je plussoieSignaler Répondre
Juste la véritéSignaler Répondre
Je vous laisse lire ce qu'est le "statu de l'Enfant" dans certaines cultures. Tout simplement il n'existe pas. C'est une donnée économique et on s'en sert comme tel.
On a connu ce genre de situation en France, il faut remonter au début du XXième quand on avait des enfants de 5ans dans les mines mais cela date de 150 ans alors que c'est toujours d'actualité dans certains pays (Afrique, Asie, Amérique du Sud).
Alors venir entendre des personnes originaires de ses "cultures" venir faire des commentaires sur la culture occidentale alors que dans leurs pays d'origine des enfants sont esclaves, soldats ou tout simplement violés à la chaine c'est insupportable.
C'est insupportable de vomir du "racialisme" inculte sur des sujets sérieux car au boit d'un moment ce racialisme et ce décolonialisme il n'y a que les demeurés qui y croient encore.
Si on comprend tes propos tu n 'ais pas Français !Signaler Répondre
Quand est ce que les mairie de gauche et l’éducation nationale vont cesser d’embaucher des pédophiles !!!Signaler Répondre
6 mois avec sursis,en clair, rien !!!!Signaler Répondre
On les collectionne à Villeurbanne et en plus on apprend la vérité 3 ans plus tard ? ? ?Signaler Répondre
Alors là vous ne l'avez pas loupé !Signaler Répondre
Venant d'une personne dont la culture est le mariage forcée des fillette dès 9 ans, et les femmes considérées comme des meubles.Signaler Répondre
Si le sujet n'était pas sérieux on rigolerait presque...
Va voir des chefs monarques dans le Golfe voir les orgies qu'ils font... et apparemment dans les palais des Mollah cela s'enfilait sévère selon certains articles.
Mais en réalité il n'y a pas de statu de l'enfant dans de nombreuses cultures (orientale et africaine) dont en réalité il n'y a pas de "pédophilie" car simplement c'est quelquechose de normal dans certains pays.
pourquoi ne parle t'ont pas du directeur de l'école jeans jaunes à villeurbanne il y à une vingtaine d'années, il était auparavant directeur de l'école zola , l'éducation nationale avait en ce temps là bien caché l'affaire.Signaler Répondre
Pur racisme !Signaler Répondre
J’ai 1000 fois plus d’estmie pour le petit dealer qui prend 4 fermé à ce genre de déchet humain qui lui ne prend que 6 mois de sursis…vive la France !Signaler Répondre
Nous savons d'ores et déjà le profile de cet individu. Un peu comme d'habitude en vrai...toujours les mêmes personnes.Signaler Répondre
Il doit être français et non étranger, genre un vrai visage pâle affamé.
Oui, il faut impérativement augmenter le nombre de prison.
Clairement une honte !
CASTRATION CHIMIQUE OBLIGATOIRE ET SYSTÉMATIQUESignaler Répondre