Villeurbanne : un ancien instituteur condamné pour détention d’images pédopornographiques

La nouvelle a provoqué un choc au sein de la communauté éducative de Villeurbanne.

Un ancien instituteur de l’école maternelle École Lazare-Goujon, où il a enseigné pendant plus de vingt ans, a été condamné le 27 février pour détention et importation d’images à caractère pédopornographique, a confirmé le parquet de Lyon à nos confrères du Progrès.

L’enseignant avait quitté brutalement son poste en décembre 2023.

À l’époque, les familles n’avaient reçu que peu d’explications et avaient supposé un arrêt maladie. Son absence définitive a finalement trouvé une explication dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte après son interpellation, intervenue en dehors de son établissement scolaire.

Suspendu dans un premier temps, il a ensuite été radié de l’Éducation nationale.

L’homme a été jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et condamné à 6 mois avec sursis, ainsi qu'une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Face aux interrogations et à l’inquiétude des parents face à ce qui a longtemps été une rumeur, plusieurs dispositifs ont été mis en place par l’Éducation nationale.

Deux réunions d’information ont été organisées les 1er et 7 juillet. Une cellule d’écoute a également été ouverte afin d’accompagner les familles et les anciens élèves qui pourraient être affectés par cette révélation.

L’Académie a indiqué qu’un nouveau dispositif d’information et de soutien serait proposé à la rentrée de septembre.

À ce stade, les éléments communiqués par la justice concernent uniquement des faits de détention et d’importation d’images pédopornographiques.