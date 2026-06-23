Villeurbanne : un agent accusé de gestes déplacés sur une fillette n’aurait jamais dû être recruté

Nouvelle affaire sensible dans les écoles de Villeurbanne.

Selon les informations du Progrès, la municipalité a été alertée vendredi 20 juin par la direction de l’école Antonin-Perrin après le signalement d’une mère d’élève. Cette dernière affirme que sa fille, scolarisée en maternelle, aurait été invitée par un agent de la restauration scolaire à l’embrasser sur la bouche.

Dès la révélation des faits, l’agent concerné a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.

Les vérifications engagées dans la foulée ont fait apparaître un élément particulièrement préoccupant : l’homme aurait déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire qui aurait dû l’empêcher d’exercer au contact d’enfants.

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, reconnaît une défaillance administrative majeure de la collectivité auprès de nos confrères.

Sans détailler la nature exacte de la condamnation, l’édile socialiste affirme que les éléments figurant au dossier judiciaire de l’agent auraient dû le rendre inéligible à un poste municipal.

Face à cette situation, la Ville a commandé un audit externe destiné à comprendre les circonstances ayant permis ce recrutement.

L’objectif affiché est d’identifier les éventuels dysfonctionnements administratifs et de déterminer les responsabilités internes. Des sanctions disciplinaires pourraient être prises à l’issue de cette enquête.

Une réunion d’information destinée aux parents d’élèves de l’établissement a également été organisée.