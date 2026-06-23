Villeurbanne : un agent accusé de gestes déplacés sur une fillette n’aurait jamais dû être recruté

Nouvelle affaire sensible dans les écoles de Villeurbanne.
Selon les informations du Progrès, la municipalité a été alertée vendredi 20 juin par la direction de l’école Antonin-Perrin après le signalement d’une mère d’élève. Cette dernière affirme que sa fille, scolarisée en maternelle, aurait été invitée par un agent de la restauration scolaire à l’embrasser sur la bouche.
Dès la révélation des faits, l’agent concerné a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
Les vérifications engagées dans la foulée ont fait apparaître un élément particulièrement préoccupant : l’homme aurait déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire qui aurait dû l’empêcher d’exercer au contact d’enfants.
Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, reconnaît une défaillance administrative majeure de la collectivité auprès de nos confrères.
Sans détailler la nature exacte de la condamnation, l’édile socialiste affirme que les éléments figurant au dossier judiciaire de l’agent auraient dû le rendre inéligible à un poste municipal.
Face à cette situation, la Ville a commandé un audit externe destiné à comprendre les circonstances ayant permis ce recrutement.
L’objectif affiché est d’identifier les éventuels dysfonctionnements administratifs et de déterminer les responsabilités internes. Des sanctions disciplinaires pourraient être prises à l’issue de cette enquête.
Une réunion d’information destinée aux parents d’élèves de l’établissement a également été organisée.
Si vous pouvez avant de donner votre avis ,apprenez à écrire sans faute!Signaler Répondre
Pas forcément tord.Signaler Répondre
Rennes, le 10 octobre, le père d'une élève de quatre ans s'en est pris au directeur et l'a menacé de mort. Il exige alors que sa fille ne se retrouve pas seule en présence d'un enseignant homme, notamment pour l'accompagner aux toilettes.
Le Maire de Villeurbanne condamne, le Maire de Villeurbanne déplore, mais c'est pas ce qu'on demande à un Maire !!!Signaler Répondre
Il faut agir, ne pas être spectateur
Il y a quelsues semaines, une info de Lyon Mag, signalait un gendarme virè de la Gendarmerie aprè une 2 condamnations pour violences familiales sur sa femme, et qui avait été recruté par la Police municipale de LyonSignaler Répondre
A confirmer
Un scandale, si c'est vérifier, on lui donne une arme en plus !
Il fut une époque où de nombreuses personnalités de gauche défendaient la pédophilie. Certains comme Cohn Bendit l’ont même confessé...Signaler Répondre
Le pédophile ne vaut pas mieux que le fanatique religieux et vice versa.Signaler Répondre
Même la tu nous ramene sur les « étrangers »?? T’as pas le sentiment d’être atteins ??Signaler Répondre
On refusé a des dames qui portent le voile,de bosser dans les écoles,par contre les gars comme lui,c’est Open bar !!! Aie aie aie!Signaler Répondre
Vous mélangez tout 🥴Signaler Répondre
tout les jours un scandale ce problème est un tabou dans la société comme la consommation de l’alcool personne est en courant du problème mais personne ne veut régler le sujet Macron est sont gouvernement sont responsable entre des ministres comme Retailleu et Darmain et d’autres non rien faitSignaler Répondre
A Villeurbanne on recrute des pédophiles pour travailler auprès des enfants !Signaler Répondre
C'est une très bonne analyse que vous faites là !Signaler Répondre
A Villeurbanne on en loupe pas une ! ! présent dans beaucoup de domaines !Signaler Répondre
Aux temps pour moi. Je pensais bien évidemment à "émergée"Signaler Répondre
Les enfants victimes d’un système qui préfère se protéger et proteger les castes intouchables, le scandale encore sous silence ses pauvres gamins de l’ASE, ça me brise le coeur et suis folle de cette rage impuissante. Cette impuissance donne envie de hurler encore et encore pour ces enfants qu’on brise.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/142328/villeurbanne-un-atsem-soupconne-d-agressions-sexuelles-envoye-dans-une-ecole-par-la-mairie
https://france3-regions.franceinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/il-faut-une-politique-volontariste-sur-la-formation-apres-34-enfants-victimes-d-un-pedophile-pres-de-lyon-l-ecole-face-au-defi-du-reperage-3346030.html
La partie "émergée" vous voulez dire ? C'est absolument certain....Signaler Répondre
va dire ça à patrick dillsSignaler Répondre
J'ai peur que l'on aperçoive que la partie immergée de l'iceberg.......Signaler Répondre
À vileur banne on recrute n'importe qui même les OQTF SONT. les biens venus pour y sejournesSignaler Répondre
Une bonne raison pour abroger la loi Badinter.Signaler Répondre
Si j'ai bien compris ce n 'est pas la première fois ? ce qui veut dire que la direction concernant ce service est défaillante. Pas besoin d ' un audit pour ça. Il faut juste mettre dehors les incompétents. Ce sont nos enfants qui sont en contacts.Signaler Répondre
Tous les systèmes régaliens en France sont devenus complètement défaillants. L'ensemble des salariés, de l'ouvrier aux cadres non dirigeants, sont pourtant assommés d'impôts, de taxes et de prélèvements. Cherchez donc l'erreur ? Aujourd'hui nous parlons de justice, hier de défense, avant hier de santé, et avant d'éducation... Rien ne va ! Même les retraites ont du mal à être ré-indexées en suivant la règle du jeu. Par contre, nous sommes champions toutes catégories en politiques, en bureaux de conseils, en cabinets divers et variés, en blabla propagandistes à la télévision.Signaler Répondre
Pour en revenir à la justice, cherchez l'erreur dans notre France des "copains" d'aujourd'hui : Ne rien mettre à la disposition des citoyens, planquer le fichier des délinquants sexuels et camoufler les alertes à Paris dans un service fantôme de trente "clampins" qui sont certainement là pour s'assurer que seuls les signalement touchants "ceux qui ne sont rien" puissent un jour être transmis. Regardez le résultat de l'enquête suite à la mort d'une fillette : qui va plonger ? Certainement un OPJ (officier de police judiciaire) qui est, contrairement à la description du "titre", absolument pas à un grade d'officier mais au mieux adjudant et souvent même au-dessous et un "substitut du procureur", lui aussi un jeune lampiste idéal. Cela va bien améliorer la motivation des autres ! Maintenant, que les journalistes "s'étonnent" que des pédophiles hantent la société civile, les écoles et même les services de la protection de l'enfance me semble assez fou : La personne qui recrute n'a souvent AUCUN accès direct aux fichiers qui permettraient de faire le bon choix. A force de protéger "les copains" politiques, toute la société est gangrenée et la France, au regard de sa population, devient de fait championne du monde en nombres de pédocriminels qui sévissent en toute impunité. de la rue aux écoles, des tuteurs aux animateurs, des pseudos "agences de mannequinat" aux familles d'accueil, les loups sont dans la bergerie. Le pire, c'est qu'il est certain maintenant que rien ne va changer : ils ont jeté deux lampistes salariés en pâture aux journaleux, ils ont un contre-feu parfait avec "la canicule", et dans six mois nous aurons à nouveau strictement le même résultat...
Après les scandales à Paris, personne n’envisage de vérifier l’ensemble des personnes travaillant au contact d’enfants ???? Mais il vous faut quoi de plus enfaite, courage aux parents et dehors ces élus qui ne sont pas capables de protéger nos enfants !!!!Signaler Répondre