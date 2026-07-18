Villeurbanne : retrouvée après dix jours de disparition, l’adolescente reconnaît avoir inventé son enlèvement

Portée disparue depuis le 26 juin, une adolescente de 15 ans avait été retrouvée dans la nuit du 8 au 9 juillet à Villeurbanne, allongée au sol à l’angle des rues Greuze et Lançon.
Elle avait affirmé avoir été enlevée à la sortie de son lycée, droguée puis séquestrée dans une cave pendant plusieurs jours.
Les enquêteurs avaient immédiatement ouvert des investigations, mais les premières vérifications n’ont permis de retrouver aucun élément matériel venant confirmer cette version.
Au fil des auditions, le récit de la jeune fille a évolué. Les investigations ont conduit les policiers jusqu’à un homme d’une cinquantaine d’années, domicilié à Villeurbanne, qui a été placé en garde à vue.
Selon ses déclarations, il avait rencontré l’adolescente sur un banc à Caluire, où elle semblait en détresse. Après l’avoir revue au même endroit à la fin de sa journée de travail, il lui aurait proposé un hébergement.
La jeune fille a finalement confirmé cette version, indiquant que cet homme s’était correctement comporté durant les dix jours passés à son domicile. Et a ainsi reconnu que son histoire d’enlèvement et de séquestration était entièrement inventée.
D’après les premiers éléments de l’enquête révélés par le Progrès, elle aurait quitté son domicile après avoir commis une bêtise qu’elle craignait de révéler à sa famille.
Si la piste criminelle semble désormais écartée, les investigations ne sont pas terminées. Les policiers cherchent encore à comprendre les raisons qui ont conduit la jeune fille à construire un tel récit plutôt que de rentrer chez elle.
nous vivons dans un monde où aide l’autre risque de devenir un gros problème aide une jeune femme est devenu dangereux et prendre un autostoppeur est dangereux j’espère que ce jeune fille trouvera un bon médecin pour l’aider et de ne peut sombrerSignaler Répondre
la mythomanie ça existe .Signaler Répondre
le gars a pris de gros risques quand meme! quel bêtise de cotoyer une mineure (qui aurait bien besoin de voir un psy d’ailleurs) j’espère que cela lui servira de leçon au gars…et la fille, encore une GenZ issue de préservatif troué dont les parents sont pas fichus de tenir et éduquerSignaler Répondre
Bonjour, la jeune fille en détresse, ça rime avec pain de fesses, donnant donnant avec le quinquagénaire pour se faire un peu de tune pour les vacances. On est en 2026 plus en 1956 les moeurs de la jeunesse sont aux antipodes du 20 ème siècle, se faire de la tune par n'importe quel moyen c'est la seule chose qui compte.Signaler Répondre
Ça c'est bien vrai.Signaler Répondre
Quelle sagacité !
Encore une qui a bien besoin d'aller consulter ! ! et les parents ? ? ?Signaler Répondre
Le gars qui l'a hébergé ne doit pas être très net ou trop gentil.Signaler Répondre
S'il a été trop gentil ça lui retombe dessus.