Villeurbanne : retrouvée après dix jours de disparition, l’adolescente reconnaît avoir inventé son enlèvement

Portée disparue depuis le 26 juin, une adolescente de 15 ans avait été retrouvée dans la nuit du 8 au 9 juillet à Villeurbanne, allongée au sol à l’angle des rues Greuze et Lançon.

Elle avait affirmé avoir été enlevée à la sortie de son lycée, droguée puis séquestrée dans une cave pendant plusieurs jours.

Les enquêteurs avaient immédiatement ouvert des investigations, mais les premières vérifications n’ont permis de retrouver aucun élément matériel venant confirmer cette version.

Au fil des auditions, le récit de la jeune fille a évolué. Les investigations ont conduit les policiers jusqu’à un homme d’une cinquantaine d’années, domicilié à Villeurbanne, qui a été placé en garde à vue.

Selon ses déclarations, il avait rencontré l’adolescente sur un banc à Caluire, où elle semblait en détresse. Après l’avoir revue au même endroit à la fin de sa journée de travail, il lui aurait proposé un hébergement.

La jeune fille a finalement confirmé cette version, indiquant que cet homme s’était correctement comporté durant les dix jours passés à son domicile. Et a ainsi reconnu que son histoire d’enlèvement et de séquestration était entièrement inventée.

D’après les premiers éléments de l’enquête révélés par le Progrès, elle aurait quitté son domicile après avoir commis une bêtise qu’elle craignait de révéler à sa famille.

Si la piste criminelle semble désormais écartée, les investigations ne sont pas terminées. Les policiers cherchent encore à comprendre les raisons qui ont conduit la jeune fille à construire un tel récit plutôt que de rentrer chez elle.