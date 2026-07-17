Il avait frappé et mordu des policiers en plein commissariat à Villeurbanne : un jeune de 19 ans condamné à de la prison ferme

Le jeune de 19 ans, soupçonné d'avoir violemment attaqué des policiers le jour de la fête nationale, a été jugé en comparution immédiate. L'individu était accusé d'avoir porté plusieurs coups de poings à des fonctionnaires qui tentaient de mettre fin à un litige portant sur un vol de trottinette. Trois agents ont été blessés, dont un a eu la mâchoire fracturée.
La justice a finalement prononcé une peine de 16 mois de prison, assortis d'un sursis probatoire de 8 mois. Le prévenu sera placé sous bracelet électronique.
Voilà une peine exemplaire ! Un bracelet électronique pour avoir frappé 3 policiers... Bravo la justice !Signaler Répondre
Prison ferme sous bracelet électronique et on le retrouvera comme l'autre à la piscine de je ne sais où sous bracelet électronique à continuer de pourrir la vie des honnêtes gens.Signaler Répondre
Trop tard pour la muselière, c'est peine perdue.Signaler Répondre
Une fois qu'il a goûté la chaire, il faut le piquer...
Le bagne, je vs dis, puisqu'il n'y a plus de place en prison, celui de Guyane doit encore exister ou alors les gens enragés on les pique pour éviter de nouvelles morsures mais non on préfére un joli bracelet, quelle honte et en plus dans un commissariat, pas même un peu de respect pour la police notre justice donne envie de vomir !Signaler Répondre
la triste justice des juges fera que bientot ils auront une prime s'ils arrivent de mettre un policier KO .Signaler Répondre
avec tous ces fast foods, ils deviennent dépendants au poulet et veulent en manger à toute heure et en tout lieu... Mais bon franchement, bracelet électronique pour avoir cassé la mâchoire d'un policier, c'est tranquille, ça devrait motiver l'extrême gauche pour avril prochain.Signaler Répondre
a mon avis j ai pas compris là, prison ferme avec bracelet donc pas en prison ferme ? elle est pas belle notre justice ? payé avec nos impôts !!Signaler Répondre
Tu tabasses des FO et tu gagnes un Fitbit elle est pas belle la vie ?Signaler Répondre
Et encore c'est parce qu'il agressé un policier c'est vraiment trop dommage si il avait agressé un enfant ou une personne âgée il gagnait une voiture..
"Au bout de 30 avertissements tu peut recevoir un blâme et au bout de 30 blâmes tu peut être dégradé ; Robert il s'en fout il est pas gradé "
Mais méfiez vous la racaille les politique sont sur le coup et ça va bientôt sévir : faute de place en prison ils pensent sérieusement à réquisitionner tous les centre de loisirs club med : il suffira d'installer des grilles pour empêcher le public extérieur de rentrer.
Le seul truc qui coince encore c'est le budget playstation mais bon tanpis ils joueront sur xbox on prend le risque en espérant qu'il y ai pas un dépot de plainte auprès de la cour pénale internationale.
etc... etc...
Dans quel pays qui se respecte on peut agresser physiquement les gens et sortir libre .Quelle honte.
Prison ferme... sous bracelet électronique 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Les clowns me feront toujours rire.
"bracelet électronique" c'est une muselière qu'il fallait pour éviter qu'il morde n'importe qui ;-)Signaler Répondre
Encore une racaille dangereuse qui se ballade tranquillement en ville prête à agresser...
LFI va faire appel?Signaler Répondre
Rien la vie continue !Signaler Répondre
"Prison ferme" sous bracelet... La racaille peut frapper la police, elle ne risque rien ou presque rien.Signaler Répondre