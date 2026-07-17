Il avait frappé et mordu des policiers en plein commissariat à Villeurbanne : un jeune de 19 ans condamné à de la prison ferme

Le jeune de 19 ans, soupçonné d'avoir violemment attaqué des policiers le jour de la fête nationale, a été jugé en comparution immédiate. L'individu était accusé d'avoir porté plusieurs coups de poings à des fonctionnaires qui tentaient de mettre fin à un litige portant sur un vol de trottinette. Trois agents ont été blessés, dont un a eu la mâchoire fracturée.

La justice a finalement prononcé une peine de 16 mois de prison, assortis d'un sursis probatoire de 8 mois. Le prévenu sera placé sous bracelet électronique.