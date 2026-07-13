Une violente agression a eu lieu ce dimanche soir aux alentours de 21h30 à proximité du pôle de commerces et de loisirs de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon.
Les faits se sont déroulés sur le quai Arles-Dufour au niveau de la darse tout près du site d’embarcation de Navigônes. Selon le Progrès, un homme se faisait lyncher par six autres personnes. La victime aurait reçu de nombreux coups à la tête et au ventre.
Des clients du restaurant Le Paradis du Fruit, situé en hauteur juste au-dessus de la scène, auraient par ailleurs lancé de la vaisselle pour tenter de faire fuir les agresseurs. Des coups de feu auraient alors été tirés, vraisemblablement des tirs de grenailles.
L’agression aurait finalement pris fin quelques minutes plus tard avant l’arrivée de la police ; les individus ayant pris la fuite en trottinettes tandis que l’homme violenté s’en allait à pied accompagné d’une jeune femme.
Ville apaisée...Signaler Répondre
Un témoignage précis de quelqu’un qui a bien fréquenté les lieux à l'époque visiblement !Signaler Répondre
Oui, maintenant LFI souhaite qu'ils restent et continuent.Signaler Répondre
Et c'était en quelle année " l'étranger de Camus " ? pas tout à fait la meme époque !Signaler Répondre
Je condamne évidemment cette agression ou l'on ne sais pas vraiment le pourquoi du comment, ni quelle sont les protagonistes qui y ont participé...Signaler Répondre
Toutefois le quartier de la Confluence est aujourd'hui bien plus tranquille qu'il y a 20ans ou c'était glauque au possible et ou l'on trouvais 200 camionnettes de prostituée qui travaillais 24h/24 et balançais des seaux d'urines de partout avec tous les débris de la société (parfois tres bien inséré en costard cravate) qui traînait autour .
Travaillant au marché gare à l'époque et commenceant à 4h du matin j'étais obligé de passé devant, je peux vous assurer qu'aujourd'hui je m'y sent bien plus en sécurité.
Bonjour j'ai repondu à votre derniers commentaire sur l'article ou lon échange depuis 2 jours..Signaler Répondre
J'aimerais bien avoir une réponse si possible merci.
"On oublie toutSignaler Répondre
Sous le soleil de Mexico
On devient fou
Au son des rythmes tropicaux
Mexico Mexico Mexiiiiiiicooo "
Une trentaine d'années de ça, les merdeux qui foutaient la bordel étaient bien souvent renvoyés au bled par leur propre famille..Signaler Répondre
Mais ça c'était avant
Dans ton florilège, tu oublies LFI classée extrème gaucjhe et son proxy Jeune Garde dissous avec ses acolytes . Procés en attente !Signaler Répondre
Doucet ...Signaler Répondre
Tiens en parlant de EELV je vois les séquences de S.Rousseau contre les agriculteurs qui dirait à un moment "Je suis économiste".
Alors vous vous posez la question mais c'est quoi "un économiste" et surtout un "universitaire".
Je vous invite à vérifier les noms du jury de sa thèse sachant en plus que cette dame était un syndicaliste étudiante très active ... vous comprendrez très facilement le système de copinage et de cooptation universitaire.
Juste une petite réflexion au passage mais qui en dit très très long sur le système "Français" et sur ceux qu'on appelle "universitaires", je vous invite à être très critique sur ses appellations et ses titres qui ne veulent plus rien dire.
Les vendettas et les règlements de comptes sont légions aujourd’hui ! Il n’y a pas de fumée sans feu 🔥 ..Signaler Répondre
La vérité est relativeSignaler Répondre
on est parfois dans de la "post-vérité" car il y a interprétation.
L'Etat ? on a bien vu sur de nombreuses affaires que l'Etat ment régulièrement et ceci est encore plus vrai depuis l'ère macronienne ou on subit des mensonges sur mensonges soupoudrés de propagande et d'endoctrinement.
"Nous ne croyons pas que la vérité reste encore vérité quand on lui enlève ses voiles. Il n'y a qu'un seul monde et il est faux, cruel, contradictoire, séduisant et dépourvu de sens. Un monde ainsi constitué est le monde réel. Nous avons besoin de mensonges pour conquérir cette réalité, cette "vérité"."
Nietzsche
on aime vivre dans le mensonge car il a un côté rassurant
Oh là là vous sortez donc la candidate reconnue coupable et donc on voit l'acharnement de la "meute"Signaler Répondre
Les macronistes et leurs casseroles ... conflits d'intérêts des procès annulés car prescription. Est on innocent car les faits prescripts non ? non je ne crois pas... et donc on a un beau président du Conseil Constitutionnel non vous ne trouvez pas ... on parlera pas de l'ex secrétaire de l'Elysée (Kohler) affaire aussi prescripte, et bientpot celle de E.Philippe et du port du Havre qui sera aussi prescripte... et là on parle bien d'enrichissement personnel.
La sphère mélenchonienne et l'antisémitisme .. la vision très complaisante des juges qui ne condamnent pas... il faut dire que LFI a fait la même chose avec ses attachés parlementaires européens mais apparemment on ne les condamne pas pourquoi? puis les attachés parlementaires de la jeune garde qui viennent gérer l'assassinat d'un jeune à Lyon (avec frais de déplacement payés)
etc
etc
Bon on parlera pas du reste ancien PS et ancien LR ses partis concrètement n'existent plus vraiment.
si ces chances mettaient autant d'énergie à bosser qu'à foutre le désordre.... mais on préfère les subventionner pour justifier l'existence des média et des partis politique du centre à l'extrême gaucheSignaler Répondre
encore un lynché parce qu'il s'est opposé aux frustré du Q qui sifflaient sa compagne ?Signaler Répondre
encore des chances pour la France subventionné à coup d'impôt qui agissent en toute impunité car on est infoutu de regarder els problèmes en face avec nos amateurs de vestiaires transpirants et les rouges amateurs d'anarchie
vivement un bon gris changement de régime qui remette les points sur les i et surtout beaucoup d'ordre
Le retour de la milice LFISTE de Raphael Arnault ?Signaler Répondre
Incompréhensible l’articleSignaler Répondre
Oh non laisse tomber, va plutôt t'inquiéter de pistes cyclables...Signaler Répondre
C'est quoi la "vérité médiatique"Signaler Répondre
C'est l'histoire de CNews / Europe 1 donc comme vous dites la sphère Bolloré
c'est Le monde, Huffpost, Nova.. la sphère des "milliardaires rouges" Niels / Pigasse. On voit la montée de l'antisémitisme dans ses médias.
c'est la sphère France TV axée mélenchoniste avec des privilégiés payés plus de 25000/mois , les liens avec le Hamas, les conflits d'intérêts et les multimillionnaires animateurs producteurs....
dites moi c'est qui, qui dit la "vérité" ? je ne sais pas il faudrait expliquer aux bouseux de base qui détient la "vérité" ?
Quels sont les chiffres du ministère sur les tentatives de meurtres et la violence des mineurs ? mais quand on parle des mineurs (ou des jeunes) merci de ne pas généraliser par le terme "mineurs ou jeunes" car oui il faudrait introduire les statistiques ethniques qui existent dans tous les autres pays du monde (mais sont interdits en France). Et donc dire qui sont ses mineurs précisément (lieu de naissance et origine des parents).
"les individus ayant pris la fuite en trottinette"Signaler Répondre
Ouf quel apaisement....
la manipulation médiatique est dans la manière dont certains médias relatent les faits, prenons par exemple une future candidate qui prônait l'exemplarité des politiques et regardez comment certains médias traite le sujet, ensuite il faut bien entendu lutter contre toutes les formes de délinquances.Signaler Répondre
Elle était où la Mumu ?Signaler Répondre
Ah oui, sur la mission du mois, contrôler les trottinettes
Confluence, nouvelle destination pour la racaille et notre maire va créer un lieu de baignade pour en accueillir toujours plus...Signaler Répondre
Chronique d’une journée habituelle en franceSignaler Répondre
LYON bien classée dans les villes les plus dangereuses de France.........à la 1ère place ........... les élus et politiciens lyonnais n'ont pas encore mesuré l'ampleur de la gravité ................Signaler Répondre
Tant mieux, ça fait un boulevard pour les autres...............................................
Si les maires et l'Etat ne sont pas capables d'assurer la sécurité publique, les honnêtes citoyens se défendront eux-mêmes .............................
Beaucoup d'entre eux ont fait leur service militaire et savent encore manier une arme
C Q F D ou Sécu F D c'est comme vous voulez
Sécu publique j'entends
Dans ton florilège, Tu oublies marine la délinquante définitivement condamnée avec ses acolytes . Elle héritera d un joli bracelet de cheville,Signaler Répondre
@Titus69,Signaler Répondre
Pour la forme:
Problème avec le démonstratif et le possessif ? "SES" systématiquement à la place de "CES". Est ce révélateur ?
Pour le fond: je vous laisse avec vos convictions. Peut être pourriez vous relire (lire?) "L’étranger de Camus".
Bonne Journée.
Kevin, Mattéo, Jean-Eudes, Charles-Edouard et.......Marie Chantal, sans aucun doute.Signaler Répondre
Heureusement qu’on a pelicot, barella, dutroux, guy georges et emile louis sans oublier gilles de rais! Ouf l’honneur de la racaille est sauf !Signaler Répondre
Elle est où la manipulation médiatique? les faits sont les faits ; autrefois on savait traiter les problemes: maison de correction, batdaf, bagne, execution...bien en place par les socialistes de l''epoque. Malheureusement la clique a mitrand est arrivée avec son inversion des valeursSignaler Répondre
Le héro c'est le voyou
On pourrait ajouter que ces médias alimentent délibérément la violence et le mal être général, pour occuper les esprits et occulter la manière dont l’argent géré par leurs propriétaires, sponsors et autres politiques préférés est acquis et employé. Payer des agitateurs c’est beaucoup moins cher que de s’occuper du logement, du climat, de l’économie, de la défense, etc. Entretuez vous et laissez nous nous enrichir sans rien changer aux politiques publiques. On veut bien à la rigueur payer un peu plus de forces de l’ordre (très utiles pour réprimer nos opposants), qu’importe si notre justice est rachitique et dans l’impossibilité de traiter les dossiers existants.Signaler Répondre
Si cet incident était arrivé dans un autre arrondissement, ce qui est malheureusement régulièrement le cas, parce que le mal être est national pas local, on aurait déjà eu un portrait au fiel de l’élu local, de son parti, et de ses électeurs.
Pierre olivier aurait du aiderles amis du paradis du fruit a jeter de la vaisselleSignaler Répondre
Ils laissent monter la delinquances expres ! Pour cacher l etat de la france !Signaler Répondre
Les maires d arrondissements sont sous la tutelle du maire de la ville qui lui a le pouvoir........de la a dire que ça l arrange de laisser l insécurité dans certains quartiers qui jusqu au dernières élections étaient plutôt tranquille......je m interroge ?🤔Signaler Répondre
On pourrait ajouter que la violence générale est alimentée par ces médias, qui dressent délibérément les habitants les uns contre les autres pour que personne ne regarde la vacuité des politiques qu’ils soutiennent et à quoi est employé l’argent géré par leurs propriétaires, sponsors et autres politiques préférés.Signaler Répondre
Si cet incident était arrivé dans un autre arrondissement (ce qui est le cas régulièrement parce que le problème est national pas local) on aurait déjà eu un portrait au fiel de l’élu local, de son parti et des habitants qui votent pour.
le niveau de vie moyen du Français de base a chuté (en dessous de la moyenne européenne).Signaler Répondre
Oui le pays se clochardise et on le sait (nos politiques en tout cas).
Par contre nos castes élitistes ne s'en sont jamais mis autant dans les poches.
Le peuple souffre et boucle difficilement les fins de mois, les élites se goinfrent.
Bel exemple de situation pré-révolutionnaire non ?
Oui cela existait déjàSignaler Répondre
c'était les "barbaresques" en effet la France a connu ses épisodes
Faudrait remettre en activité les centrales comme Clairvaux à la belle époque
vous aviez déjà lu du Jean Genet pour connaitre ce qu'était les "colonies d'enfants" la colonie de Mettray par exemple...
Oui en effet on a connu cela dans une lointaine époque mais donc faite référence à ce que les autorités à l'époque mettaient en face de ses crimes et dites moi si avec notre laxisme actuel on arrivera à régler ses problèmes...
Pas plus que Dubost dans le 7eme arrondissement.....elle conseille même de changer de trottoir. Quel génie !Signaler Répondre
Doucet ne fera rien, il a comme amis ces partenaires privilégiés de la jeune garde qui eux lynchent un jeune homme en pleine rue et lui après s associe à LFI pour pouvoir gagner Lyon. du coup il est redevableSignaler Répondre
à titus69, votre malhonnête intellectuelle est juste incroyable, malheureusement la violence a toujours existé, il faut tout faire pour lutter contre mais pour vos oeillères mentales font que vous ne pouvez réfléchir à travers certains médias et pour votre gouverne la manipulation médiatique existait déjà bien avant votre chaîne média fetiche c'est bien la preuve que certaines choses existaient déjà avant.Signaler Répondre
C est qui déjà le maire du 2eme?Signaler Répondre
Ah oui, celui qui préfère s'en prendre à des plots en béton qu 'aux vrais problèmes de son arrondissement.
Aucune crédibilité des LR sus la sécurité donc.
Toujours la même rengaine toujours les même mots. Pour une seule et unique raison, votre haine.Signaler Répondre
Ce sont encore des hommes c’est tout !
Le nombre de commentaire de pauvre cervelets dans défense sur ce site informatif bien orienté
Il n'y a pas de problème de sécurité et de violences en France, macron et les gauchiasses nous le disent tous les jours... ça va bien finir par rentrer dans vos petits cerveaux de consommateurs bon sang!!!Signaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Douce France pays du tiers monde.Signaler Répondre
Quelle que soit l’histoire on notera une lacheté bien connu de certaines personnes!Signaler Répondre
1 contre 6 ...Signaler Répondre
cela rappelle un peu le lynchage de théo à Debourg (donc pas hyper loin).
Un parfait exemple de la tiers-mondisation de la France quand on importe des choses sur le territoire qu'on n'avait plus connu depuis des siècles reculés.
Oui les bandits de grand chemin, normalement en France on lit cela dans de vieux ouvrages.
Par contre dans ses pays exportateurs de migrants c'est la vie quotidienne.
Souvenez vous par contre comment les autorités dans ses siècles passés ont répondu aux bandits de grand chemin et quelles étaient les peines ... ce n'est pas avec nos juges laxistes d'aujourd'hui que ses épidémies de barbaresques qu'on connait en France vont être réglées.
Ce sont des sauvages barbares, il faut donc les traiter comme tel. Il faut les sortir de l'Humanité et les traiter comme des "choses" car pour la plupart ils n'ont aucune empathie et n'ont aucuns remords... l'Humanisme c'est bien quand on a de l'Humain en face... dans ses cas on n'a pas d'Humain (ni des bêtes) on a des "choses" donc il faut extraire définitivement ses "choses" de la société pour assainir le pays et assurer la sécurité de la majorité de la population.
Le sujet de la peine de mort revient en force et devient très brûlant à force de cas ignobles.
Le quotidien en France…la vie continue. Pendant ce temps-là, un Français de 19 ans risque la prison pour avoir léché une paille aux Philippines…Signaler Répondre
C'est encore un coup de l'ultra extrême méga droite ! Le quartier est apaisé, il n'y a presque plus de voitures... Que des pistes cyclablesSignaler Répondre
Une agression gratuite ?? Un peu bizarre cette histoireSignaler Répondre