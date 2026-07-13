Une violente agression a eu lieu ce dimanche soir aux alentours de 21h30 à proximité du pôle de commerces et de loisirs de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon.

Les faits se sont déroulés sur le quai Arles-Dufour au niveau de la darse tout près du site d’embarcation de Navigônes. Selon le Progrès, un homme se faisait lyncher par six autres personnes. La victime aurait reçu de nombreux coups à la tête et au ventre.

Des clients du restaurant Le Paradis du Fruit, situé en hauteur juste au-dessus de la scène, auraient par ailleurs lancé de la vaisselle pour tenter de faire fuir les agresseurs. Des coups de feu auraient alors été tirés, vraisemblablement des tirs de grenailles.

L’agression aurait finalement pris fin quelques minutes plus tard avant l’arrivée de la police ; les individus ayant pris la fuite en trottinettes tandis que l’homme violenté s’en allait à pied accompagné d’une jeune femme.