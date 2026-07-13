Explosion dans un immeuble à Saint-Étienne : une personne grièvement brûlée hospitalisée à Lyon

Trois personnes ont été blessées ce dimanche soir après une explosion dans un bâtiment de quatre étages dans le centre-ville de Saint-Étienne.

Selon les premiers éléments, le démarrage d’une gazinière fonctionnant au butane serait à l’origine de l’explosion ayant précisément eu lieu dans un commerce en travaux.

Parmi les trois personnes prises en charge par les secours, l’une d’entre elles a été grièvement brûlée et héliportée vers un hôpital spécialisé à Lyon.

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés durant l’intervention. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette explosion.