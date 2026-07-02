Accusations d'antisémitisme : plus de 200 universitaires dénoncent la sanction infligée par Lyon 2 à Julien Théry

Dans une tribune publiée cette semaine, plus de 200 universitaires et chercheurs apportent leur soutien à l’enseignant-chercheur de l’Université Lumière Lyon 2 Julien Théry, suspendu de ses fonctions pour une durée de 18 mois sans traitement.

Les signataires rappellent que Julien Théry avait initialement fait l’objet d’accusations d’antisémitisme, mais soulignent que la sanction disciplinaire finalement prononcée ne repose pas sur ce motif.

Selon eux, l’université lui reproche d’avoir porté atteinte à son image et à son fonctionnement à travers des prises de position personnelles sur les réseaux sociaux et dans des médias militants de gauche, notamment en lien avec son engagement en faveur de la cause palestinienne.

La tribune insiste sur le fait que ni ses enseignements ni ses travaux universitaires ne sont remis en cause.

Pour les auteurs du texte, cette décision dépasse le seul cas de Julien Théry. Ils estiment qu’elle crée un précédent susceptible d’affecter l’ensemble des enseignants-chercheurs en sanctionnant des prises de parole réalisées en dehors du cadre universitaire.

Les universitaires dénoncent également la sévérité de la sanction, qu’ils jugent exceptionnelle au regard des décisions disciplinaires habituellement prononcées dans l’enseignement supérieur.

Des critiques sur la procédure

La tribune s’interroge aussi sur les conditions dans lesquelles la procédure disciplinaire a été conduite. Les signataires évoquent notamment le refus de la protection fonctionnelle accordée à Julien Théry ainsi que les pressions politiques exercées autour de l’affaire.

Ils citent notamment les prises de position du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, puis de son successeur régional Fabrice Pannekoucke, qui avaient dénoncé ce qu’ils considéraient comme des dérives idéologiques au sein de Lyon 2.

Les auteurs de la tribune considèrent que cette décision témoigne d’une évolution préoccupante de l’institution universitaire vers des logiques de contrôle et de répression.

Ils demandent en conséquence "l’annulation pure et simple" de la sanction visant Julien Théry et affirment leur attachement aux principes de liberté académique et d’indépendance de la recherche.

Parmi les premiers signataires figurent notamment les historiens Enzo Traverso, Jacques Chiffoleau, John Tolan, le sociologue Éric Fassin, la philosophe Isabelle Stengers ou encore l’archéologue Alain Schnapp.