Après une interpellation, une cinquantaine d'individus attaquent des policiers près de Lyon : "Il faut des renforts conséquents"

Des policiers ont été pris à partie dans la nuit de mercredi 1er au jeudi 2 juillet, lors de violences urbaines qui auraient éclaté en réaction à une interpellation réalisée quelques heures plus tôt.

Les faits se sont produits vers 1h du matin, avenue des Nations précise le Syndicat Un1té 69. Un véhicule a été incendié et une tentative d'incendie a également visé la caméra de vidéoprotection située à l'angle des avenues des Nations et de l'Europe. Selon Un1té 69, "quelques heures plus tôt, en début de soirée, une interpellation avait eu lieu dans ce même secteur."

Le syndicat estime que "les violences urbaines qui ont suivi apparaissent clairement comme des représailles à cette intervention." Les policiers de la BAC Est et du GSP dépêchés sur place auraient alors été confrontés à une attaque particulièrement violente.

Selon le syndicat, "ils ont été violemment pris à partie par une cinquantaine d'individus cagoulés, au moyen de tirs de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov et de nombreux jets de pierres." Un1té 69 précise que "plusieurs usages de moyens de force ont été nécessaires afin de repousser les assaillants et de rétablir l'ordre".

Aucun fonctionnaire n'aurait été blessé au cours de ces affrontements.

Des renforts attendus dans le Rhône

À la suite de ces événements, le syndicat dénonce une nouvelle attaque visant les forces de l'ordre. "Une fois encore, les forces de l'ordre sont la cible d'individus qui cherchent à imposer leur loi par la violence. Il est inacceptable que des policiers soient attaqués pour avoir accompli leur mission."

Un1té 69 profite aussi de ce nouvel épisode pour réclamer un renforcement des moyens humains de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône. Le bureau départemental estime que "ces faits rappellent l'urgence de renforcer durablement les effectifs et les moyens sur le terrain afin de garantir la sécurité des policiers comme de la population."

Il ajoute enfin : "Le choix des postes de prochaine promotion de gardien de la paix intervient la semaine prochaine, il faut des renforts conséquents pour la Dipn du Rhône." Cette demande de renforts n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, le syndicat Alliance Police Nationale (Rhône) alerte lui aussi sur la hausse de la criminalité dans le Rhône et réclame un renforcement des effectifs de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône.