Nouvelle flambée de violences à Vaulx-en-Velin : des cocktails molotov utilisés par des émeutiers

Après de précédentes nuits sous tension, la soirée de dimanche a été marquée par de nouveaux incidents à Vaulx-en-Velin. D’après Le Progrès, une vingtaine d’individus se sont amusés vers minuit à envoyer des cocktails molotov dans les environs de la place Guy-Moquet. Une voiture a notamment été incendiée par les émeutiers.

Arrivés sur place, les policiers ont réussi à interpeller un suspect âgé de 16 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue au commissariat.

Déjà, dans la nuit de samedi à dimanche, des fonctionnaires de police avaient été pris à partie et frappés par des individus belliqueux. Aucune arrestation n’avait été alors réalisée mais une enquête est en cours pour tenter de retrouver les agresseurs.

Alors que les températures se font de plus en plus douces, et que des regroupements sont signalés sur les voies publiques, de nombreux fonctionnaires redoutent de nouveaux affrontements les prochaines semaines dans les quartiers difficiles de l’agglomération lyonnaise.