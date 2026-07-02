Faits Divers

"Je ne laisserai en aucun cas une minorité les prendre en otage" : le maire de Rillieux réagit après les violences

"Je ne laisserai en aucun cas une minorité les prendre en otage" : le maire de Rillieux réagit après les violences
"Je ne laisserai en aucun cas une minorité les prendre en otage" : le maire de Rillieux réagit après les violences

Le maire Alexandre Vincendet dénonce des violences "en représailles" et réaffirme sa volonté de poursuivre la lutte contre le narcotrafic.

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Rillieux-la-Pape

violence urbaine

5 commentaires
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arkom le 02/07/2026 à 18:08

le président et les politiciens sont la risée de toute l'Europe

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CQQFD69! le 02/07/2026 à 17:41

Rilleux : La ruée vers l'Or dre !

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Rb6528 le 02/07/2026 à 17:26

Quand les forces de l'ordre en prennent un, il faudrait les mettre en prison pour minimum 10 ans. Ça voudrait en calmer quelques-uns. Mais ces messieurs les juges ont les yeux cousus et sont sourds.

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johnny le 02/07/2026 à 16:40

C'est bien beaux parlé mais niveau action

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The Punisher le 02/07/2026 à 16:14

Trop de blabla, il faut agir

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