Faits Divers

Givors : une femme de 50 ans meurt après une chute du 4e étage

Givors : une femme de 50 ans meurt après une chute du 4e étage

Une femme âgée de 50 ans est décédée dimanche après-midi après avoir chuté d’un immeuble de la rue Casanova, à Givors. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Les secours n’ont rien pu faire. Dimanche 16 août, vers 14h30, une femme de 50 ans a chuté du quatrième étage d’un immeuble situé rue Casanova à Givors.

Un équipage du SAMU a été dépêché sur place par hélicoptère. À son arrivée, la victime était toutefois déjà décédée.

Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux, l’hypothèse d’un suicide est envisagée, sans être établie à ce stade.

Le secteur a été sécurisé pour permettre les constatations nécessaires à l’enquête. La circulation a également été interrompue dans la rue durant l’après-midi.

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