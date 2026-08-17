Givors : une femme de 50 ans meurt après une chute du 4e étage

Les secours n’ont rien pu faire. Dimanche 16 août, vers 14h30, une femme de 50 ans a chuté du quatrième étage d’un immeuble situé rue Casanova à Givors.

Un équipage du SAMU a été dépêché sur place par hélicoptère. À son arrivée, la victime était toutefois déjà décédée.

Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux, l’hypothèse d’un suicide est envisagée, sans être établie à ce stade.

Le secteur a été sécurisé pour permettre les constatations nécessaires à l’enquête. La circulation a également été interrompue dans la rue durant l’après-midi.