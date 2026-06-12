Des policiers appelés en urgence près de Lyon : leur intervention tourne mal

Les policiers ont été appelés peu après 22h ce jeudi 11 juin dans le secteur de la rue Yves-Farge à Givors afin de porter assistance à une personne âgée en état de désorientation. Mais à leur arrivée, les fonctionnaires auraient rapidement été confrontés à un groupe de jeunes rassemblés sur place.

Selon le Progrès, les agents auraient alors été visés par des jets de projectiles. Dans ce contexte particulièrement tendu, l'un des auteurs présumés a pu être interpellé par les forces de l'ordre.

D'après les premiers éléments, plusieurs individus auraient ensuite tenté de faire obstacle à cette arrestation. Profitant de la confusion, ils seraient parvenus à s'emparer d'un poste radio appartenant à la police avant de prendre la fuite.

Pour rétablir la situation et disperser le groupe, les policiers ont fait usage de moyens lacrymogènes. Les protagonistes ont finalement quitté les lieux.

Au cours de l'intervention, un fonctionnaire a été blessé au niveau d'un genou. L'opération s'est achevée avec l'interpellation d'un suspect. Les circonstances précises des faits restent à éclaircir.