Faits Divers

Des policiers appelés en urgence près de Lyon : leur intervention tourne mal

Des policiers appelés en urgence près de Lyon : leur intervention tourne mal
Des policiers appelés en urgence près de Lyon : leur intervention tourne mal

Les policiers étaient venus porter assistance à une personne vulnérable.

Les policiers ont été appelés peu après 22h ce jeudi 11 juin dans le secteur de la rue Yves-Farge à Givors afin de porter assistance à une personne âgée en état de désorientation. Mais à leur arrivée, les fonctionnaires auraient rapidement été confrontés à un groupe de jeunes rassemblés sur place.

Selon le Progrès, les agents auraient alors été visés par des jets de projectiles. Dans ce contexte particulièrement tendu, l'un des auteurs présumés a pu être interpellé par les forces de l'ordre.

D'après les premiers éléments, plusieurs individus auraient ensuite tenté de faire obstacle à cette arrestation. Profitant de la confusion, ils seraient parvenus à s'emparer d'un poste radio appartenant à la police avant de prendre la fuite.

Pour rétablir la situation et disperser le groupe, les policiers ont fait usage de moyens lacrymogènes. Les protagonistes ont finalement quitté les lieux.

Au cours de l'intervention, un fonctionnaire a été blessé au niveau d'un genou. L'opération s'est achevée avec l'interpellation d'un suspect. Les circonstances précises des faits restent à éclaircir.

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givors

5 commentaires
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Il n'est pas à côté de la plaque le 12/06/2026 à 17:15
Linette a écrit le 12/06/2026 à 16h34

On les appelle pour venir en aide à une personne et on leur tends un piège. Vous êtes à côté de la plaque. N ayez jamais besoin de la Police ou de la Gendarmerie. Les voyous ont pignon sur rue et vous les soutenez...bravo. Tout est dit.
..

C'est simplement le fonctionnement normal d'un choumis de base. Tout va bien.

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Bonjour le clown de lfi le 12/06/2026 à 17:14
Damien a écrit le 12/06/2026 à 15h44

J’ai vu le comportement provocateur de certains fonctionnaires de police

t'as le nez rouge?

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Linette le 12/06/2026 à 16:34
Damien a écrit le 12/06/2026 à 15h44

J’ai vu le comportement provocateur de certains fonctionnaires de police

On les appelle pour venir en aide à une personne et on leur tends un piège. Vous êtes à côté de la plaque. N ayez jamais besoin de la Police ou de la Gendarmerie. Les voyous ont pignon sur rue et vous les soutenez...bravo. Tout est dit.
..

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Chris6969699 le 12/06/2026 à 16:04

"L'opération s'est achevée avec l'interpellation d'un suspect".

Sûrement déjà relâché à l'heure qu'il est... Il pourra écouter la fréquence police au moyen du poste radio dérobé.

On allait tout de même pas se priver de l'une des ces chances non ?

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Damien le 12/06/2026 à 15:44

J’ai vu le comportement provocateur de certains fonctionnaires de police

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