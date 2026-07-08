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Près de Lyon : la voiture termine sa course dans un bassin nautique, deux blessés dans un spectaculaire accident

Près de Lyon : la voiture termine sa course dans un bassin nautique, deux blessés dans un spectaculaire accident
Près de Lyon : la voiture termine sa course dans un bassin nautique, deux blessés dans un spectaculaire accident - LyonMag

Les faits se sont déroulés ce mardi soir sur une bretelle de l’A47 au niveau de Givors.

Un homme de 30 ans a été pris en charge dans un état grave après un spectaculaire accident. Ce dernier a eu lieu sur l’A47 à Givors, rapporte le Progrès. Pour une raison qui reste à déterminer, le véhicule a fait une sortie de route avant de partir en tonneaux. La voiture a ensuite terminé dans un bassin nautique situé non loin de là. 

Une femme, également âgée d’une trentaine d’années, a aussi été prise en charge par les secours pour des blessures plus légères.

On ignore les circonstances de l’accident mais une vitesse excessive pourrait en être à l’origine. Une enquête a été ouverte. 

Tags :

accident

givors

4 commentaires
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Alain Prout le 08/07/2026 à 12:50

Quand on ne sait pas faire la différence entre une piscine et un lavage auto, on laisse la voiture au garage.

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Ben non le 08/07/2026 à 12:47
Moi a écrit le 08/07/2026 à 12h09

Il faut pas chercher bien loin pour comprendre, à tous les coups c'est la vitesse qui est responsable

Si la voiture a fait des tonneaux ...c 'est le pinard !

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Ex Précisions le 08/07/2026 à 12:21

Les nouveaux véhicules qui sortent à partir de juillet devront avoir une caméra pour surveiller le comportement du conducteur, plus précisément sa tête et ses yeux. Ça pourra éviter pas mal d'accidents notamment en cas de fatigue du conducteur mais :
- Est-ce que ça verra s'il est défoncé ?
- Si on met des lunettes de soleil ?
- Désactivable ou pas ?
- Big Brother derrière ou pas ?

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Moi le 08/07/2026 à 12:09

Il faut pas chercher bien loin pour comprendre, à tous les coups c'est la vitesse qui est responsable

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