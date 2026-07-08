Près de Lyon : la voiture termine sa course dans un bassin nautique, deux blessés dans un spectaculaire accident

Un homme de 30 ans a été pris en charge dans un état grave après un spectaculaire accident. Ce dernier a eu lieu sur l’A47 à Givors, rapporte le Progrès. Pour une raison qui reste à déterminer, le véhicule a fait une sortie de route avant de partir en tonneaux. La voiture a ensuite terminé dans un bassin nautique situé non loin de là.

Une femme, également âgée d’une trentaine d’années, a aussi été prise en charge par les secours pour des blessures plus légères.

On ignore les circonstances de l’accident mais une vitesse excessive pourrait en être à l’origine. Une enquête a été ouverte.