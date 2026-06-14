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Un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus à Bron : alcool, stupéfiants et protoxyde d’azote retrouvés dans la voiture

Un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus à Bron : alcool, stupéfiants et protoxyde d’azote retrouvés dans la voiture
Drame à Bron : un jeune conducteur tué dans une collision avec un bus - LyonMag

Un dramatique accident a coûté la vie à un jeune automobiliste dans l’est lyonnais.

Mise à jour :  D'après une source policière, le jeune conducteur pourrait avoir consommé du protoxyde d'azote avant l'accident, rapporte Le Progrès. Les premiers constats laissent également penser que le véhicule circulait à vive allure et sans éclairage au moment de la collision sur le boulevard des Droits-de-l’Homme.

Lors des investigations menées sur place, les forces de l'ordre ont découvert à l'intérieur de la voiture une bonbonne de protoxyde d'azote, une dose de stupéfiants ainsi qu'une bouteille d'alcool. Le conducteur du bus a quant à lui été soumis à des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants qui se sont révélés négatifs. Légèrement blessé lors du choc, il a aussi été pris en charge. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident.

Article initial 13/06 à 14h : Une collision s’est produite vers 0h30 dans la nuit de vendredi à samedi 13 juin sur le boulevard des Droits-de-l’Homme, à Bron. Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Le choc a impliqué une voiture et un bus circulant sur cet axe de la commune. À l’arrivée des secours, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire.  Malgré l’intervention des équipes de secours, la victime n’a pas pu être sauvée.

Deux personnes présentes à bord du bus ont également été prises en charge. Blessées légèrement, elles ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances précises de cette collision mortelle.

Tags :

accident

protoxyde d'azote

gaz hilarant

22 commentaires
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Pauvre pomme le 14/06/2026 à 18:31
Edgar a écrit le 14/06/2026 à 17h42

J’ai vu dans un bus la semaine dernière un trio de garçons qui faisait du sex au fond du bus. Le chauffeur n’à rien dit, il riait hahaha

Il est chauffeur ! Rien de plus.
Au risque que sa direction se retourne contre lui si il sort des prérogatives de son poste.

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lululaberlue le 14/06/2026 à 18:24
Game over a écrit le 14/06/2026 à 17h20

A 20 ans on a rien dans la tête....un peu de respect s'il vous plaît ! pour une pauvre mère qui pleure la mort de son fils.

A quel age a t on quelque chose dans la tête d'après vous, parce que si à 20 ans on est irresponsable il ne faut pas qu'il puisse conduire.

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Jacques20 le 14/06/2026 à 18:00

20 ans, roule au protgoxyde d'azote, il crée un accident et blesse des passagers du bus.
En décembre, sur la M7, 20 ans, roulait aussi au protoxyde d'azote, il a tué la passagère d'un autre véhicule.
Combien de morts pour qu'ils arrêtent d'être cons ?

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Edgar le 14/06/2026 à 17:42

J’ai vu dans un bus la semaine dernière un trio de garçons qui faisait du sex au fond du bus. Le chauffeur n’à rien dit, il riait hahaha

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Game over le 14/06/2026 à 17:20

A 20 ans on a rien dans la tête....un peu de respect s'il vous plaît ! pour une pauvre mère qui pleure la mort de son fils.

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la différence le 14/06/2026 à 16:48

Autant j'ai pleuré pour Lyhanna, autant là ça m'indiffère 🤔🤔🤔🤔

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hihihiiiiiii le 14/06/2026 à 16:43
bof a écrit le 14/06/2026 à 16h18

Commentaire digne d'un complotiste et abruti des réseaux sociaux...

povre tache! je suis un vieux! Alors les réseaux sociaux 🤣🤣🤣🤣

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Je ne le plains pas le 14/06/2026 à 16:26

Il l'a bien cherché après tout.

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Kiol le 14/06/2026 à 16:19
lolotoooôooo a écrit le 13/06/2026 à 18h59

D'après d'autres médias, le type en voiture grillait tous les feux rouges ...... Et paf, le bus .....

Il était daltonien. 🤪

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bof le 14/06/2026 à 16:18
pfufhhhhh a écrit le 14/06/2026 à 14h33

Vu aux infos la conduite accompagné a 14 ANS !!!!! au fait donnez nous les tranches d'âges qui ont le plus d'accident! les séniors?🤣🤣🤣🤣🤣

Commentaire digne d'un complotiste et abruti des réseaux sociaux...

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Dramatique ? le 14/06/2026 à 16:14

Rien de dramatique là-dedans, juste la fin logique d'une balade amusante de la part de ce petit djeunze.

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pfufhhhhh le 14/06/2026 à 14:33

Vu aux infos la conduite accompagné a 14 ANS !!!!! au fait donnez nous les tranches d'âges qui ont le plus d'accident! les séniors?🤣🤣🤣🤣🤣

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Andréa Leon le 14/06/2026 à 13:15
Cmoi a écrit le 13/06/2026 à 17h24

C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!

Surtout à minuit et demi : c'est le pic, le trafic est infernal.

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Jacques20 le 14/06/2026 à 06:56
Cmoi a écrit le 13/06/2026 à 17h24

C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!

J’habite Lyon 8, limite Bron, j’y passe quasiment tous les jours et je ne vois pas ce qu'il y a de plus compliqué qu'ailleurs.

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Titus69 le 14/06/2026 à 06:31

Vous êtes respectueux du code de la route... mais vous avez des fous furieux qui ne le connaissent plus et grillent tous les feux rouges, les priorités, double de partout etc etc etc.
Rouler dans certains coins de Lyon (et périphéries) c'est un peu comme roulé dans un pays exotique sans règles.

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Racailles de m... le 14/06/2026 à 03:59

Il devait rouler au pas... Et puis boulevard des Droits-de-l’Homme, on a le droit d'être dingue.

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Bienvenue en Absurdie le 14/06/2026 à 00:01

Quand tu roules la nuit à Lyon ou sa banlieue, et bien même si tu as le feu vert, fait très attention pour le franchir. Car la nuit nombreux sont ceux qui les grillent. Et ça, ce n'est pas nouveau, il y a 40 ans c'était déjà comme ça...enfin disons que cela a beaucoup augmenté quand même !

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Action de la Métropole le 13/06/2026 à 21:07

La Métropole vient de réagir à cet axe dangereux en réautorisant le trafic de transit. 😅

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CQQFD69! le 13/06/2026 à 19:35

Tout en regrettant cet accident et en soutenant moralement les proches, je constate souvent que certains jeunes avec un A sur leurs véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse. C'est peut etre pour chercher leurs limites et les possibilités de leurs véhicules, et aussi s'affirmer en tant que conducteurs "indépendants", mais voilà c'est au détriment et de leur sécurité et de celle des autres. Les études disent qu'ils se calment après 25 ans...?

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lolotoooôooo le 13/06/2026 à 18:59
Cmoi a écrit le 13/06/2026 à 17h24

C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!

D'après d'autres médias, le type en voiture grillait tous les feux rouges ...... Et paf, le bus .....

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Cmoi le 13/06/2026 à 17:24

C’est compliqué de rouler à Bron,entre les tramways,les pistes cyclables et les trottinettes!

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Moi le 13/06/2026 à 16:20

Encore un dramatique accident, ce jeune qui a sûrement pensé qu'à cette heure là il n'y aurait pas beaucoup de circulation .

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