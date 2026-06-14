Mise à jour : D'après une source policière, le jeune conducteur pourrait avoir consommé du protoxyde d'azote avant l'accident, rapporte Le Progrès. Les premiers constats laissent également penser que le véhicule circulait à vive allure et sans éclairage au moment de la collision sur le boulevard des Droits-de-l’Homme.

Lors des investigations menées sur place, les forces de l'ordre ont découvert à l'intérieur de la voiture une bonbonne de protoxyde d'azote, une dose de stupéfiants ainsi qu'une bouteille d'alcool. Le conducteur du bus a quant à lui été soumis à des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants qui se sont révélés négatifs. Légèrement blessé lors du choc, il a aussi été pris en charge. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident.

Article initial 13/06 à 14h : Une collision s’est produite vers 0h30 dans la nuit de vendredi à samedi 13 juin sur le boulevard des Droits-de-l’Homme, à Bron. Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Le choc a impliqué une voiture et un bus circulant sur cet axe de la commune. À l’arrivée des secours, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention des équipes de secours, la victime n’a pas pu être sauvée.

Deux personnes présentes à bord du bus ont également été prises en charge. Blessées légèrement, elles ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances précises de cette collision mortelle.