Surpris par des habitants, ils s'en prennent à une voiture avant d'être interpellés à Lyon

L'intervention rapide de riverains puis des policiers a permis l'interpellation de deux suspects dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet, dans le 4e arrondissement de Lyon.
Les habitants ont aperçu deux individus évoluer sur les toits des garages d'une résidence située chemin Vert. Leur présence inhabituelle a rapidement alerté le voisinage, poussant les deux hommes à quitter les lieux.
Mais leur fuite a été de courte durée. Alerté par les témoins, un équipage de police secours est intervenu vers 4h30 et a retrouvé les deux suspects à proximité, rapporte le Progrès.
Les deux hommes, âgés de 25 ans, sont soupçonnés d'avoir tenté de pénétrer dans une résidence, vraisemblablement après avoir repéré une fenêtre restée ouverte. Ils auraient également commis un vol par effraction dans une voiture stationnée sur la voie publique, toujours dans le secteur du chemin Vert.
Les deux mis en cause, dont l'un est sans domicile fixe et l'autre domicilié à Rillieux-la-Pape, ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de préciser les circonstances de cette affaire.
un arbre de noël en planches de bois et un maire qui déteste les voituresSignaler Répondre
Très juste tout est dit C est plus la croix rousse qu on a aimé et connueSignaler Répondre
Un "sans domicile fixe" et un de Rillieux, encore des des paraguayens qui cherchent la bagarre ;-)Signaler Répondre
Toujours pas de caméras a la croix rousse, mais une présence accrue de drogues et traines savates au coeur du plateau autrefois si tranquille.Signaler Répondre
Les escrolos nous ont dezingue le quartier...leur délire avec LFI c est certainement un grand axe de la délinquance, Vaulx en velin Rillieux, Caluire et enfin LYON......le marché du mardi ressemble a un souk, ou la répression des fraudes ferait bien d' aller contrôler la conformité des marchandises ...
OQTF? comme dab? Allo téboune?????Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre