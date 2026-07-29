Faits Divers

Surpris par des habitants, ils s'en prennent à une voiture avant d'être interpellés à Lyon

Surpris par des habitants, ils s'en prennent à une voiture avant d'être interpellés à Lyon
Surpris par des habitants, ils s'en prennent à une voiture avant d'être interpellés à Lyon

L'attention de plusieurs riverains a permis de mettre fin à leur périple nocturne.

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vol a la roulotte

6 commentaires
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Pas de caméras mais le 29/07/2026 à 18:38
Lyon c est la cochonnaille et le terroir... a écrit le 29/07/2026 à 17h13

Toujours pas de caméras a la croix rousse, mais une présence accrue de drogues et traines savates au coeur du plateau autrefois si tranquille.
Les escrolos nous ont dezingue le quartier...leur délire avec LFI c est certainement un grand axe de la délinquance, Vaulx en velin Rillieux, Caluire et enfin LYON......le marché du mardi ressemble a un souk, ou la répression des fraudes ferait bien d' aller contrôler la conformité des marchandises ...

un arbre de noël en planches de bois et un maire qui déteste les voitures

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Pp le 29/07/2026 à 18:36
Lyon c est la cochonnaille et le terroir... a écrit le 29/07/2026 à 17h13

Toujours pas de caméras a la croix rousse, mais une présence accrue de drogues et traines savates au coeur du plateau autrefois si tranquille.
Les escrolos nous ont dezingue le quartier...leur délire avec LFI c est certainement un grand axe de la délinquance, Vaulx en velin Rillieux, Caluire et enfin LYON......le marché du mardi ressemble a un souk, ou la répression des fraudes ferait bien d' aller contrôler la conformité des marchandises ...

Très juste tout est dit C est plus la croix rousse qu on a aimé et connue

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Ex Précisions le 29/07/2026 à 17:25

Un "sans domicile fixe" et un de Rillieux, encore des des paraguayens qui cherchent la bagarre ;-)

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Lyon c est la cochonnaille et le terroir... le 29/07/2026 à 17:13

Toujours pas de caméras a la croix rousse, mais une présence accrue de drogues et traines savates au coeur du plateau autrefois si tranquille.
Les escrolos nous ont dezingue le quartier...leur délire avec LFI c est certainement un grand axe de la délinquance, Vaulx en velin Rillieux, Caluire et enfin LYON......le marché du mardi ressemble a un souk, ou la répression des fraudes ferait bien d' aller contrôler la conformité des marchandises ...

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allomicron? le 29/07/2026 à 16:55

OQTF? comme dab? Allo téboune?????

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Solidarité 69 le 29/07/2026 à 16:47

Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.

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