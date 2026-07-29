Surpris par des habitants, ils s'en prennent à une voiture avant d'être interpellés à Lyon

L'intervention rapide de riverains puis des policiers a permis l'interpellation de deux suspects dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet, dans le 4e arrondissement de Lyon.

Les habitants ont aperçu deux individus évoluer sur les toits des garages d'une résidence située chemin Vert. Leur présence inhabituelle a rapidement alerté le voisinage, poussant les deux hommes à quitter les lieux.

Mais leur fuite a été de courte durée. Alerté par les témoins, un équipage de police secours est intervenu vers 4h30 et a retrouvé les deux suspects à proximité, rapporte le Progrès.

Les deux hommes, âgés de 25 ans, sont soupçonnés d'avoir tenté de pénétrer dans une résidence, vraisemblablement après avoir repéré une fenêtre restée ouverte. Ils auraient également commis un vol par effraction dans une voiture stationnée sur la voie publique, toujours dans le secteur du chemin Vert.

Les deux mis en cause, dont l'un est sans domicile fixe et l'autre domicilié à Rillieux-la-Pape, ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de préciser les circonstances de cette affaire.