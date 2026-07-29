Il venait de terminer son service : un policier pris pour cible en pleine nuit près de Lyon

Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet, un policier aurait été pris pour cible quelques minutes après avoir terminé son service à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon.
Selon nos confrères d'ActuLyon, le fonctionnaire a quitté le commissariat de Villeurbanne, situé cours Émile-Zola, peu avant 2h du matin. Après avoir rejoint sa voiture personnelle, stationnée sur la voie publique, il aurait été repéré par plusieurs individus.
Des projectiles lancés contre son véhicule
Le policier affirme avoir ensuite été suivi, notamment par plusieurs hommes circulant à trottinette électrique. Quelques instants plus tard, son véhicule aurait essuyé une pluie de projectiles.
La voiture a été endommagée à plusieurs endroits lors de cette attaque. Le fonctionnaire est toutefois parvenu à quitter les lieux sans être blessé avant de déposer plainte.
Les circonstances exactes de cette agression restent à établir. Les investigations devront notamment déterminer si le policier a été volontairement suivi à sa sortie du commissariat avant d'être pris dans ce qui s'apparente à un guet-apens.
Une enquête a été ouverte.
Le Préfet du Rhône Étienne Guyot a réagi en apportant "son soutien total au policier agressé à la sortie de son service, la nuit dernière." Il ajoute : "La sécurité de nos forces de l’ordre est une priorité. Les auteurs de ces actes devront être identifiés et sanctionnés fermement."
j avais un parent communiste (décédé depuis lontemps) qui a combattu les fascistes dans leval d 'aoste,et qui ,etant dans le camp des gagnants a ete élu "ministre des travaux publics "dans les annees 60 dans le canton? de la ville d Aoste( canton ayant glané un statut relatif d independance)..j ai pu contempler en famille sur place les reliques de son action:pistolet beretta mod 34-luger p 08(prise de guerre)-mitraillette sten-pistolet mitrailleur beretta mod 38 ...zetaient quand meme bien rouillés..pour memoire ,il a fini à la fin des annees 80 ,dégouté de la politique,écologiste convaincu avant l heure ,dans une de ses bergeries du parc du grand paradis (et oui.hi,hi,hi..) vivant en short ,et se nourrissant exclusivement de lait de brebis et de gros pain paysan...il etait devenu anachorète...Signaler Répondre
Pas capté, tu peux répéter stoplet 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Vu ton pseudo, tu dois êtres vraiment emmerdant dans la vie quotidienne .
Côté Q.I " Qualité Inférieure " ,tu est un bon et tu peux rentrer facilement dans la police 👍
J'te kiffe Jacques 😘😘😘
Ouah, la chance!!! vacances première classe, week end dans la résidence secondaire avec piscine de Merluchon...Signaler Répondre
Finalement tu as sans doute raison, le capitalisme outrancier comme le fascisme, est maintenant a gauche ...🤑🤑
Vu la consonnance de ton pseudo qui tire à l'italienne, les italiens qui étaient du côté d'Hitler pendant la 2ème guerre mondiale, pas surprenant que tu penses ça.Signaler Répondre
Toujours des réflexions au niveau de ton Q.I.Signaler Répondre
C’zst devenu vraiment un lieu de promotion de LfiSignaler Répondre
Lfi est à toute les sauces ici
Arrêtez d etre effrayé
On dirait des enfants qui ressassent leur rêves
Moi je vote 🗳️ LFI , oui je vote bien 👍 Merci 🙏 !!!Signaler Répondre
En réponse à CToi , vous dites réfléchissez bienSignaler Répondre
Mais pensez vous que ceux qui votent LFI soient dans la capacité de réfléchir, j'ai un gros doute là dessus, je ne souhaite pas que ces neuneus aient un jour besoin des FO afin de les protéger ou un membre de leur famille, peut-être que là ils sauront ce que sont l'analyse et la réflexion.
Maiiiis quel tordu ce fonctionnaire en vrai .Signaler Répondre
Pourquoi il n'a pas appelé la police au moment des faits ?
Il s'est barré ! 🤣🤣🤣🤣
on a beau y réfléchir ,on y trouve pas de solutions...Signaler Répondre
Nous aussi si on mange de la viande, que l'on fait des barbecues, que l'on est hétéro et en plus que l'on a une voiture diesel on est leS pires des fascistes...Signaler Répondre
Suivez mon regard chez les potes à LFI.
Et si le policier avait répliqué avec son arme pour se défendre, les juges l’auraient immediatement incarcéré et toute la gauche accompagnée des cités seraient dans la rue en cassant et brulant tout sur son passage...Signaler Répondre
reflechir,,,????? quel drôle de motSignaler Répondre
Attention une autre fois ce pourrait être un(e) juge qui a mécontenté un délinquant !Signaler Répondre
Votez pour quoi? Expliquez vous , votre post est ridicule sans développer vos argumentsSignaler Répondre
Quand viendra le moment ou vous aurez besoin d'aide, repensez à votre jugement "métier méprisable" et abstenez vous de leur demander de l'aide !Signaler Répondre
Merci aux nobles policiers et gendarmes d'assurer notre sécurité.
A cause de notre justice extrêmement laxiste , inévitablement , un jour viendra où le meurtre de policiers sera routinier comme on peut le constater avec les règlements de comptes à coup de kalachnikovSignaler Répondre
Vous êtes bien plus méprisable que son métier chez Monsieur...Signaler Répondre
Les délinquants sont les victimes et nos FDO et autres figures d’autorité des fascistes et des racistes! Total soutien à nos FDO qui nous protègent au quotidien de ces hordes de sauvages et de ces fameuses chances pour la France si chère à l’extrême gauche du chaos! Aucun répit, aucune excuse pour ces personnes qui volent, trafiquent et qui détruisent notre pays!Signaler Répondre
LFI c est aussi, après COTTINEAU,, le militant nantais vio..... de nourrisson, Tom Dubois ROBIN, militant non élu basque qui vient d' être condamné pour incitation se.....sur mineur et inscrit au fichier des délinquants sexuels.....Signaler Répondre
Quoi, qu entends je ? La police tue......non LFI tue notre jeunesse, bande de pervers dégénère..
J'espère que l'enquête aboutira et que les agresseurs seront interpellés.Signaler Répondre
Tout mon soutien aux policiers de Villeurbanne qui ont fait un gros travail en particulier au Tonkin où les résultats sont spectaculaires.
Certains font du bénévolat luttent avec courage et solidarité contre les feux, et d’autres agressent et crament. La fracture est plus que visible, la réalité de ces 2 France nous explose au visage. Il n’est plus possible de cacher cette réalité pour nous vendre une illusionSignaler Répondre
Normal,vous avez voté pour ça .Réfléchissez la prochaine fois. Que ce soit aux municipales ou à la présidentielle !Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by LFI où les délinquants sont des résistants et les forces de police des fascistes.Signaler Répondre