Il venait de terminer son service : un policier pris pour cible en pleine nuit près de Lyon

Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet, un policier aurait été pris pour cible quelques minutes après avoir terminé son service à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon.

Selon nos confrères d'ActuLyon, le fonctionnaire a quitté le commissariat de Villeurbanne, situé cours Émile-Zola, peu avant 2h du matin. Après avoir rejoint sa voiture personnelle, stationnée sur la voie publique, il aurait été repéré par plusieurs individus.

Des projectiles lancés contre son véhicule

Le policier affirme avoir ensuite été suivi, notamment par plusieurs hommes circulant à trottinette électrique. Quelques instants plus tard, son véhicule aurait essuyé une pluie de projectiles.

La voiture a été endommagée à plusieurs endroits lors de cette attaque. Le fonctionnaire est toutefois parvenu à quitter les lieux sans être blessé avant de déposer plainte.

Les circonstances exactes de cette agression restent à établir. Les investigations devront notamment déterminer si le policier a été volontairement suivi à sa sortie du commissariat avant d'être pris dans ce qui s'apparente à un guet-apens.

Une enquête a été ouverte.

Le Préfet du Rhône Étienne Guyot a réagi en apportant "son soutien total au policier agressé à la sortie de son service, la nuit dernière." Il ajoute : "La sécurité de nos forces de l’ordre est une priorité. Les auteurs de ces actes devront être identifiés et sanctionnés fermement."