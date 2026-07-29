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Musées gratuits, parcs ouverts plus tard… la Ville de Lyon active son plan anti-canicule

Musées gratuits, parcs ouverts plus tard… la Ville de Lyon active son plan anti-canicule

Alors que les températures vont encore grimper dans les prochains jours, la Ville de Lyon renforce son arsenal pour faire face à la canicule.

Pour permettre aux habitants de profiter d'un peu de fraîcheur en soirée, les horaires de plusieurs grands espaces verts sont prolongés.

Depuis ce mercredi midi, le parc de la Tête d'Or reste accessible jusqu'à 23h30, tandis que les parcs Blandan et de Gerland pourront accueillir le public jusqu'à minuit. En complément, 256 parcs et jardins demeurent ouverts en continu, 24 heures sur 24. La Ville indique également que d'autres parcs pourraient exceptionnellement rester ouverts en soirée, en concertation avec les mairies d'arrondissement.

Plusieurs mairies d'arrondissement mettent également des salles climatisées à disposition du public, notamment dans les 1er, 3e, 4e, 6e, 7e et 8e arrondissements.

Des musées gratuits

À compter de ce jeudi 30 juillet et jusqu'à dimanche, l'accès au musée des Beaux-Arts et aux musées Gadagne sera gratuit afin d'offrir aux Lyonnais des espaces climatisés accessibles à tous.

La municipalité précise que cette mesure pourra être prolongée si l'épisode de chaleur venait à durer. Le Musée d'Art contemporain, actuellement fermé en raison de la préparation de la Biennale de Lyon, n'est en revanche pas concerné.

En parallèle, la Ville rappelle que plus de 700 lieux frais sont recensés sur une carte disponible en ligne. Celle-ci rassemble notamment des parcs, jardins, bibliothèques et équipements publics accessibles gratuitement.

Deux gymnases mobilisés

La municipalité met également des équipements sportifs à disposition de la préfecture du Rhône pour accueillir les personnes les plus fragiles.

Le gymnase Enghien, dans le 2e arrondissement, est ouvert depuis ce mercredi après-midi. Le gymnase Mazenod, dans le 3e arrondissement, ouvrira quant à lui à partir de jeudi après-midi. L'accueil s'effectue exclusivement après orientation par le Samu social, joignable via le 115.

De son côté, le Centre communal d'action sociale (CCAS) poursuit son suivi des personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables, qui sont contactées quotidiennement durant cet épisode de canicule.

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canicule

7 commentaires
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Ex Précisions le 29/07/2026 à 17:28

Les musées sont gratuits c'est intéressant, culturellement ça permet de faire le tour, mais le parking à 10€ les 2h non merci !
Merci Doucet...

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CQQFD69! le 29/07/2026 à 17:25

"la Ville de Lyon renforce son arsenal pour faire face à la canicule."
EELV va subventionner la climatisation pour tous ?

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bien vu le 29/07/2026 à 16:29
Hamissia a écrit le 29/07/2026 à 16h14

Cette année, il aura fallu la 4ème canicule pour enfin avoir la gratuité dans 2 musées...quand des villes comme Nantes l'ont accordée dès le mois de juin. En plus de la gratuité de 4 piscines!

Je remarque comme vous qu’il a fallu attendre la 4e vague de canicule pour bénéficier de musées gratuits… Et pourtant, la précédente vague a duré plus de 15 jours !!

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Cmoi le 29/07/2026 à 16:27

Pas de problème, à Lyon ,vous avez les chiffons de la place Bellecour,donc ne vous plaignez pas!

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Hamissia le 29/07/2026 à 16:14

Cette année, il aura fallu la 4ème canicule pour enfin avoir la gratuité dans 2 musées...quand des villes comme Nantes l'ont accordée dès le mois de juin. En plus de la gratuité de 4 piscines!

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Tolafano le 29/07/2026 à 15:29

Et la gratuité des piscines ? Ah bah non ce maire pantin ne connait pas ce mot !
L'ouverture plus tard ? Ça doit être possible ça...

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Gui le 29/07/2026 à 15:28

Il référence vraiment n'importe quoi dans leur liste de 700 lieux frais. N'importe quel place avec un arbre est un lieux frais selon eux. Du grand n'importe quoi ! !

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