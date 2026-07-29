GL events rachète MCO Congrès pour accélérer dans l’événementiel médical

GL events renforce son activité dans l’événementiel médical.

Le groupe lyonnais a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition de 100 % de MCO Congrès, une agence basée à Marseille et spécialisée dans l’organisation de conférences, d’événements scientifiques et de congrès médicaux. Cette opération vient renforcer la division Health & Science de sa branche GL events Exhibitions.

Créée en 1990, MCO Congrès emploie 33 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 14 millions d’euros. En plus de 35 ans d’activité, l’agence revendique l’organisation de plus de 1 500 congrès en France et à l’international.

GL events précise que le rapprochement doit permettre de développer des synergies entre les deux structures tout en assurant la continuité des activités de MCO Congrès.

Le siège social de l’agence restera installé à la Villa Gaby, sur la corniche Kennedy à Marseille. Ce site continuera d’accueillir des colloques, congrès, séminaires et autres rencontres destinés aux acteurs du monde médical et scientifique.

Dans un communiqué, le président de GL events, Olivier Ginon, explique que cette acquisition traduit la volonté du groupe de poursuivre le développement de sa division Health & Science, "notamment à travers l’organisation de congrès professionnels", tout en contribuant à l’attractivité du territoire marseillais.