Economie

Accord trouvé entre le Lyonnais GL Events et la FFF pour le retour des Bleus au Stade de France

Accord trouvé entre le Lyonnais GL Events et la FFF pour le retour des Bleus au Stade de France
Accord trouvé entre le Lyonnais GL Events et la FFF pour le retour des Bleus au Stade de France - Lyon Mag

Le groupe lyonnais GL Events a trouvé un accord avec la Fédération française de football aboutissant au retour des Bleus au Stade de France.

L'annonce a été faite via un communiqué de presse publié ce vendredi sur le site de la FFF. Le nouveau concessionnaire du Stade de France, GL Events, et la fédération française de football sont parvenus à un accord pour le retour des Bleus au sein du stade de Saint-Denis. Le contrat porte sur l'exploitation du Stade de France pour les trente prochaines années et permet à... (Lire la suite sur Lyon Foot)

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2 commentaires
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Au sommet le 04/04/2026 à 22:15
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 16h14

Nulle part même sur Lyon Foot ça ne parle des sommes engagées ;-)
Pognon quand tu nous tiens...

C'est quoi l'intérêt de clin d’œil ridicule à propos des "sommes engagées" ?
Et puis d'abord des sommes engagées par qui au juste ? Développe le fond de ta pensée, ça nous changera.

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 16:14

Nulle part même sur Lyon Foot ça ne parle des sommes engagées ;-)
Pognon quand tu nous tiens...

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