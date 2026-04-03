Accord trouvé entre le Lyonnais GL Events et la FFF pour le retour des Bleus au Stade de France

L'annonce a été faite via un communiqué de presse publié ce vendredi sur le site de la FFF. Le nouveau concessionnaire du Stade de France, GL Events, et la fédération française de football sont parvenus à un accord pour le retour des Bleus au sein du stade de Saint-Denis. Le contrat porte sur l'exploitation du Stade de France pour les trente prochaines années et permet à... (Lire la suite sur Lyon Foot)