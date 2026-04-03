L'annonce a été faite via un communiqué de presse publié ce vendredi sur le site de la FFF. Le nouveau concessionnaire du Stade de France, GL Events, et la fédération française de football sont parvenus à un accord pour le retour des Bleus au sein du stade de Saint-Denis. Le contrat porte sur l'exploitation du Stade de France pour les trente prochaines années et permet à... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Vendredi 3 Avril 2026 à 14h30
Accord trouvé entre le Lyonnais GL Events et la FFF pour le retour des Bleus au Stade de France
Le groupe lyonnais GL Events a trouvé un accord avec la Fédération française de football aboutissant au retour des Bleus au Stade de France.
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C'est quoi l'intérêt de clin d’œil ridicule à propos des "sommes engagées" ?Signaler Répondre
Et puis d'abord des sommes engagées par qui au juste ? Développe le fond de ta pensée, ça nous changera.
Nulle part même sur Lyon Foot ça ne parle des sommes engagées ;-)Signaler Répondre
Pognon quand tu nous tiens...