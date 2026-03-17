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Le Groupama Stadium privé de finale de Coupe de France

Le Groupama Stadium privé de finale de Coupe de France
Le Groupama Stadium privé de finale de Coupe de France - Lyon Mag

C’est officiel, la finale de l’édition 2026 de la Coupe de France ne se déroulera pas à Lyon.

La FFF a annoncé aujourd’hui avoir décidé d’avancer la finale au 22 mai pour que le match se déroule au... (Lire la suite sur Lyon Foot)

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coupe de france

finale

Groupama Stadium

stade de France

1 commentaire
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Romulus le 17/03/2026 à 15:29

Et une décision ridicule de plus, de la part de la FFF

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