La FFF a annoncé aujourd’hui avoir décidé d’avancer la finale au 22 mai pour que le match se déroule au... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mardi 17 Mars 2026 à 14h21
Le Groupama Stadium privé de finale de Coupe de France
C’est officiel, la finale de l’édition 2026 de la Coupe de France ne se déroulera pas à Lyon.
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Et une décision ridicule de plus, de la part de la FFFSignaler Répondre