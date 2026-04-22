Lyon veut accueillir les demi-finales du Top 14 durant plusieurs saisons

Lyon veut s’imposer comme une place forte du rugby français. La Métropole de Lyon a officiellement déposé sa candidature pour accueillir les demi-finales du Top 14 à partir de 2027.

Le dossier, transmis à la Ligue nationale de rugby, vise l’organisation des rencontres sur les saisons 2027-2028 et 2028-2029, avec une option pour 2029-2030.

Les matchs se joueraient au Groupama Stadium, une enceinte déjà rodée à l’accueil de grands événements sportifs.

Cette candidature s’appuie sur un partenariat local entre la Métropole, la Ville de Lyon et OL Groupe, avec un objectif clair : renforcer l’attractivité du territoire à travers des rendez-vous d’envergure nationale.

Les collectivités mettent en avant leur expérience récente, notamment l’accueil de la Coupe du monde de rugby 2023 ou encore des demi-finales du Top 14 en 2025. "Nous souhaitons faire valoir notre grande expérience en matière d’accueil", souligne Véronique Sarselli, présidente de la Métropole.

Même ambition du côté de la Ville, où Grégory Doucet insiste sur l’engagement de Lyon pour les grands événements sportifs. "En portant notre candidature à l’accueil de cet événement majeur, Lyon réaffirme son engagement en faveur des grandes manifestations sportives", réagit le maire écologiste.

La décision de la Ligue est attendue d’ici le 30 juin prochain.

Si la candidature aboutit, Lyon confirmerait un peu plus son statut de destination incontournable pour le sport de haut niveau.