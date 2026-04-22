Lyon veut accueillir les demi-finales du Top 14 durant plusieurs saisons

Lyon veut s’imposer comme une place forte du rugby français. La Métropole de Lyon a officiellement déposé sa candidature pour accueillir les demi-finales du Top 14 à partir de 2027.
Le dossier, transmis à la Ligue nationale de rugby, vise l’organisation des rencontres sur les saisons 2027-2028 et 2028-2029, avec une option pour 2029-2030.
Les matchs se joueraient au Groupama Stadium, une enceinte déjà rodée à l’accueil de grands événements sportifs.
Cette candidature s’appuie sur un partenariat local entre la Métropole, la Ville de Lyon et OL Groupe, avec un objectif clair : renforcer l’attractivité du territoire à travers des rendez-vous d’envergure nationale.
Les collectivités mettent en avant leur expérience récente, notamment l’accueil de la Coupe du monde de rugby 2023 ou encore des demi-finales du Top 14 en 2025. "Nous souhaitons faire valoir notre grande expérience en matière d’accueil", souligne Véronique Sarselli, présidente de la Métropole.
Même ambition du côté de la Ville, où Grégory Doucet insiste sur l’engagement de Lyon pour les grands événements sportifs. "En portant notre candidature à l’accueil de cet événement majeur, Lyon réaffirme son engagement en faveur des grandes manifestations sportives", réagit le maire écologiste.
La décision de la Ligue est attendue d’ici le 30 juin prochain.
Si la candidature aboutit, Lyon confirmerait un peu plus son statut de destination incontournable pour le sport de haut niveau.
On peut regretter quelques hectares de maïs et la tranquilité des riverains , mais quand meme.....Ce Groupama Stadium : quel succès pour la renomée de Lyon !Signaler Répondre
Bientôt le championnat de France de barbecue à Lyon…Signaler Répondre
Attendez... Doucet va même organiser le passage du tour de France ? Que lui arrive-t-il ? Il a si peur de passer 4ème ville de France, après Toulouse, capitale du rugby ? Ou tout simplement se déradicalise-t-il depuis que la Métropole a changé de main ? Il a voulu montré tout le mal dont pouvait être capable un binôme écolo, mais en réalité, c'est un gentil qui s'ignore...Signaler Répondre
Pincez-moi je rêve !!Signaler Répondre
Doucet va bientôt être de droite !!!
Après avoir tout fait, enfin surtout rien fait pour défendre les acteurs économiques de Lyon subitement accueillir des grands événements sportifs devient quelque chose de réalisable !
Quel opportuniste…..
Doucet n'est clairement plus le même homme. Dans 6 mois, il sera pour le tour de France et la patrouille de France !Signaler Répondre