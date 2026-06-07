Après la mort de Lyhanna, un rassemblement annoncé à Lyon pour protéger les enfants

L’émotion suscitée par la mort de Lyhanna, 11 ans, gagne aussi Lyon.

Le mouvement Mouv’Enfants, engagé dans la lutte contre les violences faites aux mineurs, appelle à un rassemblement dans toute la France ce lundi 8 juin à 19 heures. A Lyon, ce sera devant le palais de justice du 5e arrondissement.

L’événement s’inscrit dans une mobilisation nationale organisée dans plusieurs villes françaises, portée par des collectifs citoyens et associations de protection de l’enfance.

Les organisateurs expliquent vouloir rendre hommage à Lyhanna, disparue à Fleurance dans le Gers le 29 mai, dont le corps a été formellement identifié vendredi après sa découverte dans une zone agricole de Puycasquier.

Dans leur appel, ils dénoncent des défaillances dans la protection des enfants victimes de violences, interrogeant le traitement judiciaire de certaines affaires : "Encore combien d’erreurs ? Encore combien de classées sans suite ?", écrivent-ils.

Le rassemblement lyonnais entend également soutenir "tous les enfants victimes de violences" et réclamer une amélioration de leur prise en charge.

Une enquête toujours en cours

Selon le parquet d’Agen, les causes de la mort de Lyhanna restent inconnues à ce stade, malgré une autopsie réalisée à l’Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise.

Jérôme Barella, âgé de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Il est considéré à ce stade comme le principal suspect dans l’enquête.

Lyhanna avait été vue pour la dernière fois à la sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance, montant dans le véhicule du quadragénaire, père d’une camarade de classe. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du décès.