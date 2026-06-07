Après la mort de Lyhanna, un rassemblement annoncé à Lyon pour protéger les enfants

L’émotion suscitée par la mort de Lyhanna, 11 ans, gagne aussi Lyon.
Le mouvement Mouv’Enfants, engagé dans la lutte contre les violences faites aux mineurs, appelle à un rassemblement dans toute la France ce lundi 8 juin à 19 heures. A Lyon, ce sera devant le palais de justice du 5e arrondissement.
L’événement s’inscrit dans une mobilisation nationale organisée dans plusieurs villes françaises, portée par des collectifs citoyens et associations de protection de l’enfance.
Les organisateurs expliquent vouloir rendre hommage à Lyhanna, disparue à Fleurance dans le Gers le 29 mai, dont le corps a été formellement identifié vendredi après sa découverte dans une zone agricole de Puycasquier.
Dans leur appel, ils dénoncent des défaillances dans la protection des enfants victimes de violences, interrogeant le traitement judiciaire de certaines affaires : "Encore combien d’erreurs ? Encore combien de classées sans suite ?", écrivent-ils.
Le rassemblement lyonnais entend également soutenir "tous les enfants victimes de violences" et réclamer une amélioration de leur prise en charge.
Une enquête toujours en cours
Selon le parquet d’Agen, les causes de la mort de Lyhanna restent inconnues à ce stade, malgré une autopsie réalisée à l’Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise.
Jérôme Barella, âgé de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Il est considéré à ce stade comme le principal suspect dans l’enquête.
Lyhanna avait été vue pour la dernière fois à la sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance, montant dans le véhicule du quadragénaire, père d’une camarade de classe. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du décès.
Un agriculteur du secteur d'Auch a déclaré avoir été convoqué 4 fois suite à des manifestations.Signaler Répondre
A croire que certaines personnes font passer leur idéologie avant la vie de nos enfants ☹️
Pourquoi quand la police fait une bavure, on appelle ça une bavure policière et quand il s'agit de la justice on appelle ça un dysfonctionnement ou une erreur judiciaire ????Signaler Répondre
Le ministre de la justice a officiellement déclaré qu il y avait eu de graves défaillances,,,,,le syndicat de la magistrature dont tout le monde connaît l orientation,est immédiatement monté au créneau pour critiquer le ministre en disant qu'il n a pas a faire ce genre de déclaration et que les magistrats sont indépendants. On comprend mieux la clémence des peines en France où les non poursuites de certains individus au contraire de l acharnement pour d autres quand ils ne sont pas du même bord, alors que pour le bord de leur côté, ça traine, ça traine, ça traine,,,,,Signaler Répondre
certes nous sommes tous touchés, mais remontez un peu dans le temps. Qui a supprimé des postes dans la police, dans les écoles, dans les hôpitaux publics en leur demandant d’être rentable ? un certain petit homme qui s’agitait dans tous les sens et qui s’offusque aujourd’hui de se trouver devant les tribunaux. On. e fait que récolter les fruits de ce qu’il a semé et c’est très malheureuxSignaler Répondre
On sait déjà que 4 milliards partent tous les ans dans les gabegies de France TélévisionSignaler Répondre
L' I. A vous a bien aidé à poster ..Signaler Répondre
Merci enfin une analyse lucide.Signaler Répondre
Nous sommes tous touchés par ce drame. Qu'on arrête de nous parler de manque de moyens! Plusieurs plaintes avaient été déposées, et barella n'a jamais été auditionné! Tout ces juges de gauche devraient être virés! Mais bon c'est jamais de leur faute! Un peu comme Darmanin qui vient s'excuser et qui nous sort toujours le même discours " on va prendre des sanctions " Bande de rigolos!Signaler Répondre
Le budget de l'armée a été augmenté de 38 milliards! Et on distribue généreusement notre pognon a d'autres pays!Signaler Répondre
On va nous répondre que la justice manque de moyensSignaler Répondre
L'école manque de moyens
L'hôpital manque de moyens
La police manque de moyens
Etc
La France est l'un des pays les plus imposé du monde
Comment font les autres pays pour s'en sortir ?
Où passe notre pognon ?
Où passe l'argent des Français ?
Tout un système public en voie de pourrissement accéléré.Signaler Répondre
C'est redondant suite à l'affaire du périscolaire parisien (et pas que car tous les périsco sont touchés)... et nos services publics ne sont responsables de rien (jamais de coupables, aucune radiation).
Ca n'intéresse pas car on ne parle pas de "prêtres" ... toutes ses affaires c'est clairement du Bettharam puissance 10000 et on entend moins ceux qui hurlaient sur cette vieille affaire, pourquoi? On comprend que ses gens en réalité s'en foutaient royalement de la sécurité des Enfants... en réalité ils se servaient d'une affaire (et donc de la souffrances de personnes) pour s'attaquer à autre chose... que dire des charognes non ? ou est donc passé ce "Paul Vannier" (LFI) il est muet ?
J'ai bien peur que cela ne soit que le haut de l'Iceberg, car il y a toujours dans le système public un mouvement "pas de vague" ou on cache les choses (violence sexuelle, harcèlement) cela touche les assos sportives mais l'éducation nationale elle même.
Pendant des années on a détourné la vigilance sur les cas de l'Eglise mais ceux qui se produisent dans la sphère publique sont surement largement plus élevés et cachés (mais on ne parle pas des cas dans d'autres religions que la catho ou on retrouve aussi beaucoup de cas).