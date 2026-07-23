Le métro C ne circulera pas pendant quinze jours au mois d'août à Lyon

Ces perturbations sont liées à d'importants travaux d'entretien. Ces interventions porteront sur le remplacement de deux appareils de voie situés à proximité de la station Hénon.

La première semaine portera sur le retrait des anciens équipements de voie et de signalisation. Certaines traverses en bois situées sur la partie aérienne du secteur d’Hénon, arrivées en fin de vie, seront également remplacées.

La seconde semaine sera consacrée à l’installation des nouveaux équipements plus modernes, sur la ligne.

Cette interruption sera mise à profit également pour réaliser plusieurs opérations de maintenance préventive et corrective. Des interventions seront également effectuées pour vérifier, ajuster et remettre en place les rails afin de garantir la stabilité et la sécurité des circulations.

Avant la reprise de l’exploitation de la ligne, des essais seront réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des nouveaux équipements.

Pour permettre la réalisation de ce chantier, la circulation du métro C sera totalement interrompue entre Hôtel de Ville - Louis Pradel et Cuire. Pendant cette période, les usagers sont invités à se reporter sur la ligne de bus C13.