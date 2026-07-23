Le métro C ne circulera pas pendant quinze jours au mois d'août à Lyon

Ces perturbations sont liées à d'importants travaux d'entretien. Ces interventions porteront sur le remplacement de deux appareils de voie situés à proximité de la station Hénon.
La première semaine portera sur le retrait des anciens équipements de voie et de signalisation. Certaines traverses en bois situées sur la partie aérienne du secteur d’Hénon, arrivées en fin de vie, seront également remplacées.
La seconde semaine sera consacrée à l’installation des nouveaux équipements plus modernes, sur la ligne.
Cette interruption sera mise à profit également pour réaliser plusieurs opérations de maintenance préventive et corrective. Des interventions seront également effectuées pour vérifier, ajuster et remettre en place les rails afin de garantir la stabilité et la sécurité des circulations.
Avant la reprise de l’exploitation de la ligne, des essais seront réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des nouveaux équipements.
Pour permettre la réalisation de ce chantier, la circulation du métro C sera totalement interrompue entre Hôtel de Ville - Louis Pradel et Cuire. Pendant cette période, les usagers sont invités à se reporter sur la ligne de bus C13.
Je te signale que c'est la gauche qui a choisi de changer le nom de la rue, c'est la gauche qui a voulu et tu viens critiquer la droite. Rigolo et apprends le français.Signaler Répondre
pour info ce n est pas une panne comme a l époque de ton ami Bernard, c est de la remise en etat des lignes de métroSignaler Répondre
Et en français cela donne quoi ?Signaler Répondre
Sinon ces travaux de maintenance semblent indispensables pour notre sécurité
Qu’à fait Bernard, à part vendre les TCL à la RATP ?
Le contournement Ouest de ton cerveau va surtout coûter une fortune à cause de la géographie de ta tète (il va falloir un paquet de tunnels et de ponts pour soigner tout ca ), et je pense que le contribuable en a peut-être marre de toujours et encore payer pour des assistés au Rsa.Signaler Répondre
La solution, c'est que tu ailles prendre l'air, moins d'individualisme, et une utilisation des transports en commun existant te feront le plus grand bien .
encore une fois de plus de problème de TCL que la Métropole de Lyon Aulas été sensée être le sauveur de Lyon est ce que il revenus de usa marre de cette droite que lance des promesses électorales et maintenant au pouvoir rien hormis changer le nom d’une rue ou la bataille pour ouvrir une rue comme elle disait Dalila parole et parole paroleSignaler Répondre