Lyon : des travaux à l’origine d’une fuite de gaz en centre-ville, tout un secteur paralysé pendant quatre heures

Dans un centre-ville déjà asphyxié par les chantiers, une fuite de gaz est venue compliquer encore un peu plus la matinée des Lyonnais.

Les pompiers ont été appelés peu après 9h30, ce jeudi 15 janvier pour une fuite de gaz signalée rue Constantine (Lyon 1er) , à proximité immédiate de la place des Terreaux et de l’hôtel de ville. 

L’intervention s’est prolongée jusqu’aux alentours de 13h30. Selon les premiers éléments, la fuite est survenue au cours de travaux menés sur la voie publique. Aucun blessé n’est à déplorer et aucune explosion ne s’est produite. La chaussée étant déjà ouverte, les équipes ont pu accéder plus facilement à la canalisation concernée afin de sécuriser la zone.

Par mesure de précaution, la rue a été temporairement fermée à la circulation. Du gaz s’était également infiltré dans les caves d’un immeuble voisin. Les soldats du feu ont procédé à leur ventilation afin d’écarter tout risque pour les occupants.

Cette intervention prolongée a tout de même eu des conséquences sur la circulation, notamment pour plusieurs lignes de bus dont les itinéraires ont été modifiés pendant une partie de la matinée.

