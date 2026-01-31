Alerte au gaz à Lyon : une rue bouclée, ce tramway à l’arrêt

Une impressionnante mobilisation des secours a marqué la soirée de vendredi entre le 8e et le 7e arrondissement de Lyon. Une fuite de gaz a été signalée rue Challemel-Lacour entre les arrêts du tramway T6 Challemel-Lacour-Artillerie et Moulin à Vent.

Près d’une vingtaine de véhicules d’intervention ont été engagés. Les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers, les services médicaux d’urgence ainsi que les équipes d’Enedis ont convergé vers la zone afin de sécuriser le secteur.

Face au risque élevé d’explosion, un périmètre de sécurité strict a été mis en place. La rue a été fermée à la circulation dans les deux sens, tandis que les piétons ont été invités à quitter les lieux ou à rester confinés à leur domicile. Le trafic du tramway T6, interrompu durant l’intervention, ne devait reprendre normalement que ce 31 janvier, selon le réseau TCL.

L’opération s’est achevée entre minuit et minuit trente, précise le Progrès. D’après les premières constatations, la fuite provenait du réseau souterrain de gaz. Celle-ci a été prise en charge par les techniciens de GRDF, en charge du réseau.