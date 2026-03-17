Lyon : un homme brandit un couteau et sème la panique en plein centre-ville

Ce mardi 17 mars aux alentours de 13 heures, un homme visiblement agité, a inquiété plusieurs passants rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.
Selon les premiers éléments, l’individu aurait brandi un couteau tout en tenant des propos insultants et menaçants envers les passants, provoquant un mouvement de panique dans ce secteur très fréquenté à l’heure du déjeuner.
Alertée, la police municipale est rapidement intervenue. Grâce à un signalement précis diffusé via les services de supervision et aux indications de témoins, les agents ont pu suivre la trace du suspect.
Dans sa fuite, l’homme a été discrètement suivi par un policier municipal hors service présent sur place. Il a finalement été intercepté quai du Général-Sarrail, dans le 6e arrondissement.
L’intervention s’est déroulée sans faire de blessé. Le suspect a été remis aux services de police et placé en garde à vue. D’après les premiers éléments, deux couteaux auraient été retrouvés en sa possession.
Encore un cinglé que l'on a récupéré ! ! !Signaler Répondre
Les électeurs LFI vont se sentir des ailesSignaler Répondre
Un homme menace les passants avec un couteau? et alors? Rien de plus normal. Il va falloir s'y faire à la nouvelle France.Signaler Répondre
Quel humour.Signaler Répondre
...et si ce gogol était un des types de Mezza ? (tu sais bien: les nazis du Virage Sud qui serrent la paluche a Aulas)
Tu vois, on peut tous faire comme toi, on peut tous écrire n'importe quoi..
Juste un déséquilibré qui devrait être dans une asile psychiatrique comme beaucoup de personnes en France 🇫🇷 depuis le confinement.Signaler Répondre
Ces sympathisants LFI tout pour se faire remarquer...Signaler Répondre
Un électeur LFI enthousiaste à l'idée de la future victoire de l'extrême gauche de doucet à la mairie de Lyon...Signaler Répondre
c est ca la sécurité maximale de Doucet… ou était ce un de ses « partenaires privilégiés de la Jeune Garde » qui a peté un plomb ???Signaler Répondre
Rien de grave un militant antifasciste.Signaler Répondre
On ne va tout de même pas jeter la pierre sur un militant antifasciste qui nous protège du plus grand danger qui soit en France, le fascisme.
Laisse tomber, les imbéciles de banlieue accusent systématiquement Doucet sur le site de LyonMagSignaler Répondre
et voila ca commence déjà!Signaler Répondre
La police municipale est intervenue. Vous voudriez quoi en fait ? Que les agresseurs arrêtent d'agresser ?Signaler Répondre
En l'occurrence la municipale a fait ce qui était dans ses prérogatives.
Je ne vois pas pour quelle raison ce serait la faute du Maire
Oui les bourgeois de Lyon se baladent tous avec un couteau, c'est bien connu 🙄Signaler Répondre
faut voter contre ces racailles du LFI !Signaler Répondre
Qu'est ce qu'ils ont ? Les gens ont tous des couteaux sur eux maintenant à Lyon.Signaler Répondre
Un apéritif de ce que nous risquons de vivre avec le LFI et Doucet à lyon ..Signaler Répondre
Encore un paumé du 38 qui cherche à occuper ses journéesSignaler Répondre
Toujours aussi apaisée cette métropole de Lyon...Signaler Répondre