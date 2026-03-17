Lyon : un homme brandit un couteau et sème la panique en plein centre-ville

Ce mardi 17 mars aux alentours de 13 heures, un homme visiblement agité, a inquiété plusieurs passants rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, l’individu aurait brandi un couteau tout en tenant des propos insultants et menaçants envers les passants, provoquant un mouvement de panique dans ce secteur très fréquenté à l’heure du déjeuner.

Alertée, la police municipale est rapidement intervenue. Grâce à un signalement précis diffusé via les services de supervision et aux indications de témoins, les agents ont pu suivre la trace du suspect.

Dans sa fuite, l’homme a été discrètement suivi par un policier municipal hors service présent sur place. Il a finalement été intercepté quai du Général-Sarrail, dans le 6e arrondissement.

L’intervention s’est déroulée sans faire de blessé. Le suspect a été remis aux services de police et placé en garde à vue. D’après les premiers éléments, deux couteaux auraient été retrouvés en sa possession.