Faits Divers

Lyon : un homme brandit un couteau et sème la panique en plein centre-ville

Lyon : un homme brandit un couteau et sème la panique en plein centre-ville
Lyon : un homme brandit un couteau et sème la panique en plein centre-ville - LyonMag

La tension est brièvement montée d’un cran en Presqu’île.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oh là encore un le 17/03/2026 à 18:33

Encore un cinglé que l'on a récupéré ! ! !

Signaler Répondre
avatar
Adino le 17/03/2026 à 18:31

Les électeurs LFI vont se sentir des ailes

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 17/03/2026 à 18:29

Un homme menace les passants avec un couteau? et alors? Rien de plus normal. Il va falloir s'y faire à la nouvelle France.

Signaler Répondre
avatar
T'es un peu pathétique.. le 17/03/2026 à 18:23
Ex Précisions a écrit le 17/03/2026 à 18h04

Ces sympathisants LFI tout pour se faire remarquer...

Quel humour.
...et si ce gogol était un des types de Mezza ? (tu sais bien: les nazis du Virage Sud qui serrent la paluche a Aulas)
Tu vois, on peut tous faire comme toi, on peut tous écrire n'importe quoi..

Signaler Répondre
avatar
Les psychopathes de France. le 17/03/2026 à 18:20
Ex Précisions a écrit le 17/03/2026 à 18h04

Ces sympathisants LFI tout pour se faire remarquer...

Juste un déséquilibré qui devrait être dans une asile psychiatrique comme beaucoup de personnes en France 🇫🇷 depuis le confinement.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/03/2026 à 18:04

Ces sympathisants LFI tout pour se faire remarquer...

Signaler Répondre
avatar
veronext le 17/03/2026 à 18:01

Un électeur LFI enthousiaste à l'idée de la future victoire de l'extrême gauche de doucet à la mairie de Lyon...

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 17/03/2026 à 18:00

c est ca la sécurité maximale de Doucet… ou était ce un de ses « partenaires privilégiés de la Jeune Garde » qui a peté un plomb ???

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 17/03/2026 à 17:53

Rien de grave un militant antifasciste.
On ne va tout de même pas jeter la pierre sur un militant antifasciste qui nous protège du plus grand danger qui soit en France, le fascisme.

Signaler Répondre
avatar
Léa le 17/03/2026 à 17:52
jeremiekrlg a écrit le 17/03/2026 à 17h40

La police municipale est intervenue. Vous voudriez quoi en fait ? Que les agresseurs arrêtent d'agresser ?

En l'occurrence la municipale a fait ce qui était dans ses prérogatives.

Je ne vois pas pour quelle raison ce serait la faute du Maire

Laisse tomber, les imbéciles de banlieue accusent systématiquement Doucet sur le site de LyonMag

Signaler Répondre
avatar
7 pour 100 le seum le 17/03/2026 à 17:50
Chris6969699 a écrit le 17/03/2026 à 17h18

Toujours aussi apaisée cette métropole de Lyon...

et voila ca commence déjà!

Signaler Répondre
avatar
jeremiekrlg le 17/03/2026 à 17:40
Chris6969699 a écrit le 17/03/2026 à 17h18

Toujours aussi apaisée cette métropole de Lyon...

La police municipale est intervenue. Vous voudriez quoi en fait ? Que les agresseurs arrêtent d'agresser ?

En l'occurrence la municipale a fait ce qui était dans ses prérogatives.

Je ne vois pas pour quelle raison ce serait la faute du Maire

Signaler Répondre
avatar
Les banlieusards ces déchets le 17/03/2026 à 17:39
Rotunda a écrit le 17/03/2026 à 17h33

Qu'est ce qu'ils ont ? Les gens ont tous des couteaux sur eux maintenant à Lyon.

Oui les bourgeois de Lyon se baladent tous avec un couteau, c'est bien connu 🙄

Signaler Répondre
avatar
On dout se bouger le 17/03/2026 à 17:38
PaoloRossi a écrit le 17/03/2026 à 17h30

Un apéritif de ce que nous risquons de vivre avec le LFI et Doucet à lyon ..

faut voter contre ces racailles du LFI !

Signaler Répondre
avatar
Rotunda le 17/03/2026 à 17:33

Qu'est ce qu'ils ont ? Les gens ont tous des couteaux sur eux maintenant à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
PaoloRossi le 17/03/2026 à 17:30

Un apéritif de ce que nous risquons de vivre avec le LFI et Doucet à lyon ..

Signaler Répondre
avatar
Fait divers le 17/03/2026 à 17:20

Encore un paumé du 38 qui cherche à occuper ses journées

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 17/03/2026 à 17:18

Toujours aussi apaisée cette métropole de Lyon...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.